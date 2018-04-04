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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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1:0
3' ГолЗелая Эмилио
2:0
18' ГолШембри Андре
3:0
34' ГолЗелая Эмилио
|
3'
1:0
18'
2:0
34'
3:0
Состав команд
Аполлон
- Основной состав
- 83 Вале Бруну Вратарь
- 88 Василиу Гиоргос Защитник
- 44 Юсте Эктор Защитник
- 17 Педру Жоау Защитник
- 22 Роберж Валентин Защитник
- 5 Сакетти Эстебан Полузащитник
- 95 Салданья Алеф Полузащитник
- 92 Яколиш Антонио Полузащитник
- 10 Алекс да Силва III Полузащитник
- 11 Зелая Эмилио Нападающий
- 30 Шембри Андре Нападающий
- Запасные игроки
- 46 Киссас Тасос Вратарь
- 21 Жандер Рибейро Защитник
- 68 Пициан Андрей Защитник
- 23 Шполярич Матья Полузащитник
- 13 Макридис Константинос Полузащитник
- 18 Маркович Саша Полузащитник
- 9 Мартинес Николас II Полузащитник
- 77 Сардинеро Адриан Нападающий
- 52 Питтас Яннис Нападающий
- 33 Хадьивасилис Иоаннис
- 50 Giannis Vasiliadis
- Главный тренер: Августи Софронис
Омония
- Основной состав
- 88 Михайлов Николай Вратарь
- 49 Кателарис Фанос Защитник
- 6 Соарес Вильям Защитник
- 24 Мамаду Канде Защитник
- 26 Винтра Лукас Защитник
- 77 Христофи Димитрос Полузащитник
- 8 Алекс Соареш Полузащитник
- 27 Дербишир Мэтт Нападающий
- 9 Кипиани Николай Нападающий
- 14 Антониа Ярхинио Нападающий
- 10 Rubenilson Kanu II
- Запасные игроки
- 17 Теофилус Соломон Нападающий
- 21 Rafael Guimarães Lopes IV
- 58 Stavros Christoforou
- 61 Alexandros Antoniou
- 72 Marinos Tzionis
- 57 Iasonas Orfanidis
- 65 Andreas Katsantonis
- 38 Giorgos Kakoullis
- Главный тренер: Jesper Fredberg
Предыдущие игры
Аполлон (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 31.03.2018 АЕК Ларнака 3:0 Аполлон ПД
- 18.03.2018 Аполлон 4:2 АПОЭЛ ПД
- 14.03.2018 Анортосис 1:1 Аполлон К
- 11.03.2018 Анортосис 1:2 Аполлон ПД
- 03.03.2018 Аполлон 5:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 28.02.2018 Аполлон 2:0 Отеллос К
- 24.02.2018 Этникос Ахна 1:4 Аполлон ПД
- 17.02.2018 Аполлон 5:1 Алки Ороклинис ПД
- 14.02.2018 Отеллос 1:0 Аполлон К
- 11.02.2018 Аполлон 2:0 АЕК Ларнака ПД
- 07.02.2018 Докса Катокопия 0:2 Аполлон ПД
- 31.01.2018 Аполлон 1:2 АПОЭЛ ПД
- 24.01.2018 АПОЭЛ 0:4 Аполлон ПД
- 21.01.2018 Арис Лимассол 0:1 Аполлон ПД
- 17.01.2018 Аполлон 1:0 Омония ПД
- 14.01.2018 Аполлон 1:1 Анортосис ПД
- 10.01.2018 Пафос 0:2 Аполлон ПД
- 06.01.2018 Неа Саламина 0:0 Аполлон ПД
- 03.01.2018 Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 21.12.2017 Эрмис Арадиппу 0:6 Аполлон ПД
Омония (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 01.04.2018 Омония 1:2 Анортосис ПД
- 17.03.2018 Омония 1:3 АЕК Ларнака ПД
- 10.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония ПД
- 04.03.2018 Омония 0:2 АПОЭЛ ПД
- 25.02.2018 Омония 1:3 Докса Катокопия ПД
- 21.02.2018 Докса Катокопия 1:1 Омония К
- 17.02.2018 АПОЭЛ 2:1 Омония ПД
- 14.02.2018 Омония 2:3 Докса Катокопия К
- 10.02.2018 Омония 3:0 Арис Лимассол ПД
- 07.02.2018 Анортосис 1:2 Омония ПД
- 30.01.2018 Омония 5:1 Неа Саламина ПД
- 20.01.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:3 Омония ПД
- 17.01.2018 Аполлон 1:0 Омония ПД
- 13.01.2018 Омония 3:0 Эрмис Арадиппу ПД
- 06.01.2018 Олимпиакос Никосия 2:3 Омония ПД
- 02.01.2018 Алки Ороклинис 0:3 Омония ПД
- 21.12.2017 Омония 3:0 Пафос ПД
- 16.12.2017 Этникос Ахна 2:2 Омония ПД
- 11.12.2017 Омония 0:1 Аполлон ПД
- 04.12.2017 АЕК Ларнака 5:0 Омония ПД
Последние игры между собой
Аполлон: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Омония: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
- 17.01.2018 Аполлон 1:0 Омония Первый дивизион
- 11.12.2017 Омония 0:1 Аполлон Первый дивизион
- 07.05.2017 Аполлон 3:0 Омония Первый дивизион
- 02.04.2017 Омония 0:2 Аполлон Первый дивизион
- 22.02.2017 Аполлон 3:0 Омония Кубок
- 15.02.2017 Омония 2:2 Аполлон Кубок
- 15.01.2017 Омония 1:2 Аполлон Первый дивизион
- 02.10.2016 Аполлон 2:1 Омония Первый дивизион
- 18.05.2016 Аполлон 2:1 Омония Кубок
- 14.05.2016 Омония 1:2 Аполлон Первый дивизион
- 09.04.2016 Аполлон 1:2 Омония Первый дивизион
- 16.01.2016 Аполлон 0:0 Омония Первый дивизион
- 03.10.2015 Омония 0:0 Аполлон Первый дивизион
- 24.05.2015 Аполлон 2:1 Омония Первый дивизион
- 18.04.2015 Омония 1:0 Аполлон Первый дивизион
- 15.02.2015 Омония 1:2 Аполлон Первый дивизион
- 10.11.2014 Аполлон 3:0 Омония Первый дивизион
- 27.04.2014 Омония 2:1 Аполлон Первый дивизион
- 23.03.2014 Аполлон 0:0 Омония Первый дивизион
- 19.02.2014 Аполлон 1:0 Омония Кубок Кипра
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|3:0
|31
|22
|7
|2
|81 - 22
|73
|2.
|АПОЭЛ
|31
|22
|5
|4
|79 - 30
|71
|3.
|Анортосис
|31
|18
|10
|3
|48 - 22
|64
|4.
|АЕК Ларнака
|31
|18
|7
|6
|67 - 30
|61
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|31
|16
|6
|9
|42 - 30
|54
|6.
|Омония
|0:3
|31
|13
|5
|13
|54 - 50
|44
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Докса Катокопия
|31
|12
|4
|15
|43 - 52
|40
|2.
|Эрмис Арадиппу
|30
|11
|3
|16
|38 - 53
|36
|3.
|Алки Ороклинис
|31
|10
|5
|16
|41 - 62
|35
|4.
|Неа Саламина
|31
|9
|6
|16
|39 - 52
|33
|5.
|Пафос
|31
|8
|8
|15
|27 - 46
|32
|6.
|Олимпиакос Никосия
|30
|5
|8
|17
|26 - 61
|23
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Г О О О О Л - Зелая Эмилио бьет в цель!
18'
Г О О О О Л - Шембри Андре бьет в цель!
3'
Г О О О О Л - Зелая Эмилио бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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