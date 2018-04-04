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Аполлон
3:0
Перерыв
Омония
0'
1:0
3' Гол
Зелая Эмилио
2:0
18' Гол
Шембри Андре
3:0
34' Гол
Зелая Эмилио
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Зелая Эмилио бьет в цель!
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Шембри Андре бьет в цель!
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Зелая Эмилио бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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