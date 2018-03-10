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2017-2018
27' Желтая карточкаJerry Lalrinzuala
1:0
64' ГолЛансароте Мануэль
1:1
72' ГолAnirudh Thapa
77' Желтая карточкаЛансароте Мануэль
90' Желтая карточкаСерену Энрике
90' Желтая карточкаAlves Barreiro Veriato Mailson
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64'
1:0
72'
1:1
90'
Состав команд
Гоа
- Основной состав
- 27 Laxmikant Kattimani Вратарь
- 12 Лансароте Мануэль Полузащитник
- 23 Бедия Эду Полузащитник
- 8 Коро Ферран Нападающий
- 17 Mandar Rao Desai
- 18 Халдер Пронай
- 5 Ahmed Jahouh
- 21 Sergio Juste Marin
- 20 Seriton Fernandes
- 3 Дас Нараян
- 6 Konsham Singh
- Запасные игроки
- 96 Mark Sifneos
- 1 Bruno Colaco
- 9 Manvir Singh
- 15 Pratesh Shirodkar
- 37 Mohamed Ali
- 10 Brandon Fernandes
- 16 Bruno Pinheiro II
Ченнаин
- Основной состав
- 1 Сингх Каранджит Вратарь
- 2 Серену Энрике Защитник
- 14 Кальдерон Иньиго Защитник
- 19 Аугусто Рафаэль Полузащитник
- 7 Нельсон Грегори Нападающий
- 17 Dhanpal Ganesh
- 12 Лалпекхлуа Джедже
- 6 Bikramjit Singh
- 27 Alves Barreiro Veriato Mailson
- 18 Jerry Lalrinzuala
- 30 Фернандес Францис
- Запасные игроки
- 10 Михелич Рене Полузащитник
- 8 Гавилан Хайме Полузащитник
- 20 Mohammed Rafi
- 9 Нвору Джуде
- 32 Keenan Almeida
- 13 Pawan Kumar
- 15 Anirudh Thapa
Предыдущие игры
Гоа (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 04.03.2018 Джамшедпур 0:3 Гоа СИ
- 28.02.2018 Гоа 5:1 Атлетико Калькутта СИ
- 25.02.2018 Пуне Сити 0:4 Гоа СИ
- 21.02.2018 Гоа 1:1 Дели Динамос СИ
- 15.02.2018 Гоа 0:1 Ченнаин СИ
- 09.02.2018 Бенгалуру 2:0 Гоа СИ
- 04.02.2018 Гоа 2:2 Нортист Юнайтед СИ
- 28.01.2018 Гоа 3:4 Мумбаи Сити СИ
- 21.01.2018 Керала Бластерс 1:2 Гоа СИ
- 11.01.2018 Гоа 2:1 Джамшедпур СИ
- 06.01.2018 Нортист Юнайтед 2:1 Гоа СИ
- 03.01.2018 Атлетико Калькутта 1:1 Гоа СИ
- 23.12.2017 Гоа 0:2 Пуне Сити СИ
- 16.12.2017 Дели Динамос 1:5 Гоа СИ
- 09.12.2017 Гоа 5:2 Керала Бластерс СИ
- 30.11.2017 Гоа 4:3 Бенгалуру СИ
- 25.11.2017 Мумбаи Сити 2:1 Гоа СИ
- 19.11.2017 Ченнаин 2:3 Гоа СИ
- 01.12.2016 Гоа 5:4 Ченнаин СИ
- 27.11.2016 Дели Динамос 5:1 Гоа СИ
Ченнаин (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 03.03.2018 Ченнаин 1:0 Мумбаи Сити СИ
- 23.02.2018 Керала Бластерс 0:0 Ченнаин СИ
- 18.02.2018 Ченнаин 1:1 Джамшедпур СИ
- 15.02.2018 Гоа 0:1 Ченнаин СИ
- 11.02.2018 Дели Динамос 1:1 Ченнаин СИ
- 06.02.2018 Ченнаин 1:3 Бенгалуру СИ
- 25.01.2018 Атлетико Калькутта 1:2 Ченнаин СИ
- 19.01.2018 Нортист Юнайтед 3:1 Ченнаин СИ
- 13.01.2018 Ченнаин 1:0 Пуне Сити СИ
- 07.01.2018 Ченнаин 2:2 Дели Динамос СИ
- 28.12.2017 Джамшедпур 0:1 Ченнаин СИ
- 22.12.2017 Ченнаин 1:1 Керала Бластерс СИ
- 17.12.2017 Бенгалуру 1:2 Ченнаин СИ
- 10.12.2017 Мумбаи Сити 1:0 Ченнаин СИ
- 07.12.2017 Ченнаин 3:2 Атлетико Калькутта СИ
- 03.12.2017 Пуне Сити 0:1 Ченнаин СИ
- 23.11.2017 Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед СИ
- 19.11.2017 Ченнаин 2:3 Гоа СИ
- 01.12.2016 Гоа 5:4 Ченнаин СИ
- 26.11.2016 Ченнаин 3:3 Нортист Юнайтед СИ
Последние игры между собой
Гоа: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 4
Ченнаин: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 4
- 15.02.2018 Гоа 0:1 Ченнаин Суперлига Индии
- 19.11.2017 Ченнаин 2:3 Гоа Суперлига Индии
- 01.12.2016 Гоа 5:4 Ченнаин Суперлига Индии
- 13.10.2016 Ченнаин 2:0 Гоа Суперлига Индии
- 20.12.2015 Гоа 2:3 Ченнаин Суперлига Индии
- 05.11.2015 Ченнаин 0:2 Гоа Суперлига Индии
- 11.10.2015 Гоа 0:4 Ченнаин Суперлига Индии
- 05.12.2014 Ченнаин 1:3 Гоа Суперлига Индии
Финал
— ?
— ?
Второй тайм
90'
Mailson получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Серену Энрике получил желтую карточку от судьи
89'
Гоа делает замену. Лансароте Мануэль уходит с поля, а Mark Sifneos выходит на его замену.
87'
Ченнаин делает замену. Аугусто Рафаэль уходит с поля, а Гавилан Хайме выходит на его замену.
78'
Гоа делает замену. Дас Нараян уходит с поля, а Brandon Fernandes выходит на его замену.
77'
Лансароте Мануэль получил желтую карточку от судьи
72'
Ченнаин делает замену. Лалпекхлуа Джедже уходит с поля, а Mohammed Rafi выходит на его замену.
72'
Г О О О О Л - Anirudh Thapa бьет в цель!
64'
Г О О О О Л - Лансароте Мануэль бьет в цель!
61'
Ченнаин делает замену. Bikramjit Singh уходит с поля, а Anirudh Thapa выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
27'
Jerry Lalrinzuala получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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