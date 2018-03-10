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2017-2018
Гоа
1:1
Конец матча
Ченнаин
0'
27' Желтая карточка
Jerry Lalrinzuala
1:0
64' Гол
Лансароте Мануэль
1:1
72' Гол
Anirudh Thapa
77' Желтая карточка
Лансароте Мануэль
90' Желтая карточка
Серену Энрике
90' Желтая карточка
Alves Barreiro Veriato Mailson
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Mailson получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Серену Энрике получил желтую карточку от судьи
89'
Гоа делает замену. Лансароте Мануэль уходит с поля, а Mark Sifneos выходит на его замену.
87'
Ченнаин делает замену. Аугусто Рафаэль уходит с поля, а Гавилан Хайме выходит на его замену.
78'
Гоа делает замену. Дас Нараян уходит с поля, а Brandon Fernandes выходит на его замену.

Желтая карточка
77'
Лансароте Мануэль получил желтую карточку от судьи
72'
Ченнаин делает замену. Лалпекхлуа Джедже уходит с поля, а Mohammed Rafi выходит на его замену.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Anirudh Thapa бьет в цель!
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Лансароте Мануэль бьет в цель!
61'
Ченнаин делает замену. Bikramjit Singh уходит с поля, а Anirudh Thapa выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
27'
Jerry Lalrinzuala получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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