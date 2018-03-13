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2017-2018
Ченнаин
3:0
Конец матча
Гоа
0'
13' Желтая карточка
Dhanpal Ganesh
1:0
26' Гол
Лалпекхлуа Джедже
2:0
30' Гол
Dhanpal Ganesh
60' Желтая карточка
Аугусто Рафаэль
61' Желтая карточка
Hugo Boumous
62' Желтая карточка
Seriton Fernandes
64' Желтая карточка
Коро Ферран
89' Желтая карточка
Гавилан Хайме
3:0
90' Гол
Лалпекхлуа Джедже
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Лалпекхлуа Джедже бьет в цель!
Желтая карточка
89'
Гавилан Хайме получил желтую карточку от судьи
85'
Ченнаин делает замену. Нельсон Грегори уходит с поля, а Нвору Джуде выходит на его замену.
78'
Ченнаин делает замену. Аугусто Рафаэль уходит с поля, а Гавилан Хайме выходит на его замену.
71'
Ченнаин делает замену. Bikramjit Singh уходит с поля, а Anirudh Thapa выходит на его замену.

67'
Гоа делает замену. Хусте уходит с поля, а Mark Sifneos выходит на его замену.
67'
Гоа делает замену. Халдер Пронай уходит с поля, а Mohamed Ali выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Коро Ферран получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
62'
Seriton Fernandes получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
61'
Hugo Boumous получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
60'
Аугусто Рафаэль получил желтую карточку от судьи
59'
Гоа делает замену. Дас Нараян уходит с поля, а Brandon Fernandes выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Dhanapal Ganesh бьет в цель!
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Лалпекхлуа Джедже бьет в цель!
Желтая карточка
13'
Dhanapal Ganesh получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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