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2017-2018
13' Желтая карточкаDhanpal Ganesh
1:0
26' ГолЛалпекхлуа Джедже
2:0
30' ГолDhanpal Ganesh
60' Желтая карточкаАугусто Рафаэль
61' Желтая карточкаHugo Boumous
62' Желтая карточкаSeriton Fernandes
64' Желтая карточкаКоро Ферран
89' Желтая карточкаГавилан Хайме
3:0
90' ГолЛалпекхлуа Джедже
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13'
26'
1:0
30'
2:0
60'
61'
64'
89'
90'
3:0
Состав команд
Ченнаин
- Основной состав
- 1 Сингх Каранджит Вратарь
- 2 Серену Энрике Защитник
- 14 Кальдерон Иньиго Защитник
- 19 Аугусто Рафаэль Полузащитник
- 7 Нельсон Грегори Нападающий
- 27 Alves Barreiro Veriato Mailson
- 18 Jerry Lalrinzuala
- 30 Фернандес Францис
- 12 Лалпекхлуа Джедже
- 6 Bikramjit Singh
- 17 Dhanpal Ganesh
- Запасные игроки
- 10 Михелич Рене Полузащитник
- 8 Гавилан Хайме Полузащитник
- 13 Pawan Kumar
- 15 Anirudh Thapa
- 28 Germanpreet Singh
- 20 Mohammed Rafi
- 9 Нвору Джуде
Гоа
- Основной состав
- 32 Naveen Kumar Вратарь
- 12 Лансароте Мануэль Полузащитник
- 8 Коро Ферран Нападающий
- 18 Халдер Пронай
- 6 Konsham Singh
- 5 Ahmed Jahouh
- 17 Mandar Rao Desai
- 21 Sergio Juste Marin
- 3 Дас Нараян
- 20 Seriton Fernandes
- 4 Hugo Boumous
- Запасные игроки
- 27 Laxmikant Kattimani Вратарь
- 23 Бедия Эду Полузащитник
- 96 Mark Sifneos
- 9 Manvir Singh
- 10 Brandon Fernandes
- 37 Mohamed Ali
- 16 Bruno Pinheiro II
Предыдущие игры
Ченнаин (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 10.03.2018 Гоа 1:1 Ченнаин СИ
- 03.03.2018 Ченнаин 1:0 Мумбаи Сити СИ
- 23.02.2018 Керала Бластерс 0:0 Ченнаин СИ
- 18.02.2018 Ченнаин 1:1 Джамшедпур СИ
- 15.02.2018 Гоа 0:1 Ченнаин СИ
- 11.02.2018 Дели Динамос 1:1 Ченнаин СИ
- 06.02.2018 Ченнаин 1:3 Бенгалуру СИ
- 25.01.2018 Атлетико Калькутта 1:2 Ченнаин СИ
- 19.01.2018 Нортист Юнайтед 3:1 Ченнаин СИ
- 13.01.2018 Ченнаин 1:0 Пуне Сити СИ
- 07.01.2018 Ченнаин 2:2 Дели Динамос СИ
- 28.12.2017 Джамшедпур 0:1 Ченнаин СИ
- 22.12.2017 Ченнаин 1:1 Керала Бластерс СИ
- 17.12.2017 Бенгалуру 1:2 Ченнаин СИ
- 10.12.2017 Мумбаи Сити 1:0 Ченнаин СИ
- 07.12.2017 Ченнаин 3:2 Атлетико Калькутта СИ
- 03.12.2017 Пуне Сити 0:1 Ченнаин СИ
- 23.11.2017 Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед СИ
- 19.11.2017 Ченнаин 2:3 Гоа СИ
- 01.12.2016 Гоа 5:4 Ченнаин СИ
Гоа (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 10.03.2018 Гоа 1:1 Ченнаин СИ
- 04.03.2018 Джамшедпур 0:3 Гоа СИ
- 28.02.2018 Гоа 5:1 Атлетико Калькутта СИ
- 25.02.2018 Пуне Сити 0:4 Гоа СИ
- 21.02.2018 Гоа 1:1 Дели Динамос СИ
- 15.02.2018 Гоа 0:1 Ченнаин СИ
- 09.02.2018 Бенгалуру 2:0 Гоа СИ
- 04.02.2018 Гоа 2:2 Нортист Юнайтед СИ
- 28.01.2018 Гоа 3:4 Мумбаи Сити СИ
- 21.01.2018 Керала Бластерс 1:2 Гоа СИ
- 11.01.2018 Гоа 2:1 Джамшедпур СИ
- 06.01.2018 Нортист Юнайтед 2:1 Гоа СИ
- 03.01.2018 Атлетико Калькутта 1:1 Гоа СИ
- 23.12.2017 Гоа 0:2 Пуне Сити СИ
- 16.12.2017 Дели Динамос 1:5 Гоа СИ
- 09.12.2017 Гоа 5:2 Керала Бластерс СИ
- 30.11.2017 Гоа 4:3 Бенгалуру СИ
- 25.11.2017 Мумбаи Сити 2:1 Гоа СИ
- 19.11.2017 Ченнаин 2:3 Гоа СИ
- 01.12.2016 Гоа 5:4 Ченнаин СИ
Последние игры между собой
Ченнаин: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Гоа: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
- 10.03.2018 Гоа 1:1 Ченнаин Суперлига Индии
- 15.02.2018 Гоа 0:1 Ченнаин Суперлига Индии
- 19.11.2017 Ченнаин 2:3 Гоа Суперлига Индии
- 01.12.2016 Гоа 5:4 Ченнаин Суперлига Индии
- 13.10.2016 Ченнаин 2:0 Гоа Суперлига Индии
- 20.12.2015 Гоа 2:3 Ченнаин Суперлига Индии
- 05.11.2015 Ченнаин 0:2 Гоа Суперлига Индии
- 11.10.2015 Гоа 0:4 Ченнаин Суперлига Индии
- 05.12.2014 Ченнаин 1:3 Гоа Суперлига Индии
Финал
— ?
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Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Лалпекхлуа Джедже бьет в цель!
89'
Гавилан Хайме получил желтую карточку от судьи
85'
Ченнаин делает замену. Нельсон Грегори уходит с поля, а Нвору Джуде выходит на его замену.
78'
Ченнаин делает замену. Аугусто Рафаэль уходит с поля, а Гавилан Хайме выходит на его замену.
71'
Ченнаин делает замену. Bikramjit Singh уходит с поля, а Anirudh Thapa выходит на его замену.
67'
Гоа делает замену. Хусте уходит с поля, а Mark Sifneos выходит на его замену.
67'
Гоа делает замену. Халдер Пронай уходит с поля, а Mohamed Ali выходит на его замену.
64'
Коро Ферран получил желтую карточку от судьи
62'
Seriton Fernandes получил желтую карточку от судьи
61'
Hugo Boumous получил желтую карточку от судьи
60'
Аугусто Рафаэль получил желтую карточку от судьи
59'
Гоа делает замену. Дас Нараян уходит с поля, а Brandon Fernandes выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Г О О О О Л - Dhanapal Ganesh бьет в цель!
26'
Г О О О О Л - Лалпекхлуа Джедже бьет в цель!
13'
Dhanapal Ganesh получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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