Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Дн - Мариуполь

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Стадион: Металлист
Предыдущие игры
Шахтёр Дн (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 13.03.2018 Рома 1:0 Шахтёр Дн ЛЧ
- 09.03.2018 Ворскла 0:3 Шахтёр Дн ПЛ
- 04.03.2018 Карпаты 0:3 Шахтёр Дн ПЛ
- 25.02.2018 Шахтёр Дн 5:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 21.02.2018 Шахтёр Дн 2:1 Рома ЛЧ
- 16.02.2018 Шахтёр Дн 5:0 Черноморец Од ПЛ
- 07.02.2018 Шахтёр Дн 2:0 АИК ТМК
- 30.01.2018 Шахтёр Дн 1:2 Копенгаген ТМК
- 10.12.2017 Заря 2:1 Шахтёр Дн ПЛ
- 06.12.2017 Шахтёр Дн 2:1 Манчестер Сити ЛЧ
- 02.12.2017 Шахтёр Дн 2:0 Верес ПЛ
- 29.11.2017 Шахтёр Дн 4:0 Верес К
- 25.11.2017 Олимпик Дн 2:4 Шахтёр Дн ПЛ
- 21.11.2017 Наполи 3:0 Шахтёр Дн ЛЧ
- 17.11.2017 Шахтёр Дн 1:2 Александрия ПЛ
- 05.11.2017 Мариуполь 1:3 Шахтёр Дн ПЛ
- 01.11.2017 Шахтёр Дн 3:1 Фейеноорд ЛЧ
- 28.10.2017 Шахтёр Дн 1:1 Сталь Каменское ПЛ
- 25.10.2017 Заря 3:4 Шахтёр Дн К
- 22.10.2017 Динамо Киев 0:0 Шахтёр Дн ПЛ
Мариуполь (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 11.03.2018 Мариуполь 0:0 Заря ПЛ
- 04.03.2018 Мариуполь 1:0 Олимпик Дн ПЛ
- 24.02.2018 Александрия 1:0 Мариуполь ПЛ
- 18.02.2018 Звезда Кропивницкий 0:3 Мариуполь ПЛ
- 09.12.2017 Мариуполь 4:2 Сталь Каменское ПЛ
- 03.12.2017 Динамо Киев 5:1 Мариуполь ПЛ
- 29.11.2017 Ворскла 1:2 Мариуполь К
- 25.11.2017 Мариуполь 0:1 Ворскла ПЛ
- 18.11.2017 Карпаты 0:1 Мариуполь ПЛ
- 05.11.2017 Мариуполь 1:3 Шахтёр Дн ПЛ
- 30.10.2017 Черноморец Од 0:0 Мариуполь ПЛ
- 25.10.2017 ТСК-Таврия 0:5 Мариуполь К
- 22.10.2017 Мариуполь 2:5 Заря ПЛ
- 14.10.2017 Верес 1:1 Мариуполь ПЛ
- 30.09.2017 Олимпик Дн 3:2 Мариуполь ПЛ
- 24.09.2017 Мариуполь 1:1 Александрия ПЛ
- 20.09.2017 Колос Ковалёвка 1:2 Мариуполь К
- 16.09.2017 Мариуполь 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 10.09.2017 Сталь Каменское 0:1 Мариуполь ПЛ
- 27.08.2017 Мариуполь 3:0 Динамо Киев ПЛ
Последние игры между собой
Шахтёр Дн: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 0
Мариуполь: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 17
- 05.11.2017 Мариуполь 1:3 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 05.08.2017 Шахтёр Дн 3:1 Мариуполь Премьер-лига
- 05.04.2015 Мариуполь 2:6 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 29.08.2014 Шахтёр Дн 3:0 Мариуполь Премьер-лига
- 02.05.2014 Шахтёр Дн 3:1 Мариуполь Премьер-лига
- 19.10.2013 Мариуполь 1:3 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 25.09.2013 Мариуполь 0:3 Шахтёр Дн Кубок
- 04.05.2013 Мариуполь 1:1 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 19.10.2012 Шахтёр Дн 2:1 Мариуполь Премьер-лига
- 10.03.2012 Мариуполь 1:2 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 21.08.2011 Шахтёр Дн 3:0 Мариуполь Премьер-лига
- 01.04.2011 Мариуполь 1:3 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 29.08.2010 Шахтёр Дн 1:0 Мариуполь Премьер-лига
- 12.12.2009 Шахтёр Дн 2:1 Мариуполь Премьер-лига
- 25.07.2009 Мариуполь 0:2 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 02.03.2009 Мариуполь 1:2 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 12.09.2008 Мариуполь 0:3 Шахтёр Дн Кубок
- 03.08.2008 Шахтёр Дн 3:0 Мариуполь Премьер-лига
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|23
|17
|3
|3
|54 - 18
|54
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|23
|14
|6
|3
|43 - 20
|48
|3.
|Ворскла
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|28 - 25
|37
|4.
|Заря
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|38 - 28
|34
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|30 - 27
|33
|6.
|Верес
|Заявка
|23
|7
|11
|5
|26 - 18
|32
Борьба за выживание
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпик Дн
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|27 - 26
|31
|2.
|Александрия
|Заявка
|23
|4
|12
|7
|19 - 23
|24
|3.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|14 - 33
|19
|4.
|Черноморец Од
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|16 - 36
|19
|5.
|Сталь Каменское
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|17 - 33
|18
|6.
|Карпаты
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|13 - 38
|10
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Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Дн - МариупольДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 47 минут, которая состоится 18.03.2018.
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Прогнозы на матч Шахтёр Дн - Мариуполь
Шахтёр Дн
93% (66)
Ничья:
2.8% (2)
Мариуполь
4.2% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Шахтёр Дн:
39.4% (28)
3:0 Шахтёр Дн:
18.3% (13)
3:1 Шахтёр Дн:
14.1% (10)
2:1 Шахтёр Дн:
9.9% (7)
4:0 Шахтёр Дн:
5.6% (4)
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