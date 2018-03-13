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Шахтёр Дн
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Дн - Мариуполь

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 47 минут, которая состоится 18.03.2018.
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Прогнозы на матч Шахтёр Дн - Мариуполь
Шахтёр Дн
93% (66)
Ничья:
2.8% (2)
Мариуполь
4.2% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Шахтёр Дн:
39.4% (28)
Шахтёр Дн:
18.3% (13)
Шахтёр Дн:
14.1% (10)
Шахтёр Дн:
9.9% (7)
Шахтёр Дн:
5.6% (4)
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