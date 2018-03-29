Текстовая онлайн трансляция матча Мариуполь - Динамо Киев

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Ильичёвец
Позже
Предыдущие игры
Мариуполь (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 18.03.2018 Шахтёр Дн 3:0 Мариуполь ПЛ
- 11.03.2018 Мариуполь 0:0 Заря ПЛ
- 04.03.2018 Мариуполь 1:0 Олимпик Дн ПЛ
- 24.02.2018 Александрия 1:0 Мариуполь ПЛ
- 18.02.2018 Звезда Кропивницкий 0:3 Мариуполь ПЛ
- 09.12.2017 Мариуполь 4:2 Сталь Каменское ПЛ
- 03.12.2017 Динамо Киев 5:1 Мариуполь ПЛ
- 29.11.2017 Ворскла 1:2 Мариуполь К
- 25.11.2017 Мариуполь 0:1 Ворскла ПЛ
- 18.11.2017 Карпаты 0:1 Мариуполь ПЛ
- 05.11.2017 Мариуполь 1:3 Шахтёр Дн ПЛ
- 30.10.2017 Черноморец Од 0:0 Мариуполь ПЛ
- 25.10.2017 ТСК-Таврия 0:5 Мариуполь К
- 22.10.2017 Мариуполь 2:5 Заря ПЛ
- 14.10.2017 Верес 1:1 Мариуполь ПЛ
- 30.09.2017 Олимпик Дн 3:2 Мариуполь ПЛ
- 24.09.2017 Мариуполь 1:1 Александрия ПЛ
- 20.09.2017 Колос Ковалёвка 1:2 Мариуполь К
- 16.09.2017 Мариуполь 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 10.09.2017 Сталь Каменское 0:1 Мариуполь ПЛ
Динамо Киев (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 18.03.2018 Динамо Киев 4:0 Ворскла ПЛ
- 15.03.2018 Динамо Киев 0:2 Лацио ЛЕ
- 11.03.2018 Динамо Киев 1:0 Верес ПЛ
- 08.03.2018 Лацио 2:2 Динамо Киев ЛЕ
- 04.03.2018 Динамо Киев 3:2 Заря ПЛ
- 25.02.2018 Верес 3:1 Динамо Киев ПЛ
- 22.02.2018 Динамо Киев 0:0 АЕК ЛЕ
- 18.02.2018 Динамо Киев 1:0 Олимпик Дн ПЛ
- 15.02.2018 АЕК 1:1 Динамо Киев ЛЕ
- 11.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Динамо Киев ТМК
- 03.02.2018 Эстерсунд 2:2 Динамо Киев ТМК
- 23.01.2018 Штурм 2:0 Динамо Киев ТМК
- 20.01.2018 Хёугесунн 1:1 Динамо Киев ТМК
- 19.01.2018 Динамо Киев 0:2 Санкт-Галлен ТМК
- 10.12.2017 Александрия 0:0 Динамо Киев ПЛ
- 07.12.2017 Динамо Киев 4:1 Партизан ЛЕ
- 03.12.2017 Динамо Киев 5:1 Мариуполь ПЛ
- 29.11.2017 Десна 0:2 Динамо Киев К
- 26.11.2017 Сталь Каменское 0:2 Динамо Киев ПЛ
- 23.11.2017 Скендербеу 3:2 Динамо Киев ЛЕ
Последние игры между собой
Мариуполь: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 12
Динамо Киев: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 2
- 03.12.2017 Динамо Киев 5:1 Мариуполь Премьер-лига
- 27.08.2017 Мариуполь 3:0 Динамо Киев Премьер-лига
- 15.03.2015 Динамо Киев 5:0 Мариуполь Премьер-лига
- 17.08.2014 Мариуполь 1:4 Динамо Киев Премьер-лига
- 11.05.2014 Мариуполь 0:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 27.10.2013 Динамо Киев 1:0 Мариуполь Премьер-лига
- 11.05.2013 Динамо Киев 1:0 Мариуполь Премьер-лига
- 28.10.2012 Мариуполь 0:0 Динамо Киев Премьер-лига
- 25.03.2012 Мариуполь 0:1 Динамо Киев Премьер-лига
- 11.09.2011 Динамо Киев 3:1 Мариуполь Премьер-лига
- 21.05.2011 Мариуполь 3:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 31.10.2010 Динамо Киев 9:0 Мариуполь Премьер-лига
- 06.03.2010 Мариуполь 1:1 Динамо Киев Премьер-лига
- 08.08.2009 Динамо Киев 3:1 Мариуполь Премьер-лига
- 05.12.2008 Мариуполь 3:4 Динамо Киев Премьер-лига
- 19.07.2008 Динамо Киев 2:0 Мариуполь Премьер-лига
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|24
|18
|3
|3
|57 - 18
|57
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|47 - 20
|51
|3.
|Ворскла
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|28 - 29
|37
|4.
|Заря
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|39 - 28
|37
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|30 - 30
|33
|6.
|Верес
|Заявка
|24
|7
|11
|6
|26 - 19
|32
Борьба за выживание
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпик Дн
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|27 - 27
|31
|2.
|Александрия
|Заявка
|24
|4
|13
|7
|20 - 24
|25
|3.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|15 - 33
|22
|4.
|Сталь Каменское
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|18 - 33
|21
|5.
|Черноморец Од
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 37
|19
|6.
|Карпаты
|Заявка
|24
|3
|11
|10
|14 - 39
|11
-
Текстовая онлайн трансляция матча Мариуполь - Динамо КиевДо начала игры осталось 2 дня 9 часов 8 минут, которая состоится 01.04.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Мариуполь - Динамо Киев
Мариуполь
4.2% (3)
Ничья:
6.9% (5)
Динамо Киев
88.9% (64)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Динамо Киев:
30.6% (22)
0:2 Динамо Киев:
25% (18)
1:3 Динамо Киев:
15.3% (11)
0:1 Динамо Киев:
9.7% (7)
0:3 Динамо Киев:
5.6% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация