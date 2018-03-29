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Мариуполь
 
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Динамо Киев
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Текстовая онлайн трансляция матча Мариуполь - Динамо Киев

До начала игры осталось 2 дня 9 часов 8 минут, которая состоится 01.04.2018.
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Прогнозы на матч Мариуполь - Динамо Киев
Мариуполь
4.2% (3)
Ничья:
6.9% (5)
Динамо Киев
88.9% (64)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
30.6% (22)
Динамо Киев:
25% (18)
Динамо Киев:
15.3% (11)
Динамо Киев:
9.7% (7)
Динамо Киев:
5.6% (4)
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