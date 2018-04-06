Стадион: Воркерс
1:1
Конец матча
1:0
11' ГолСориано Хонатан
1:1
29' ГолАчеампонг Франк
51' Желтая карточкаJiarun Gao
Второй тайм
94'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
93'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Сориано Хонатан оказался на газоне.
93'
[4] - столько добавил арбитр времени.
92'
91'
Тактическая замена. Пяо Чэн уходит с поля и его заменяет Ziming Wang
91'
ШАНС! Сориано Хонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
91'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
89'
Тактическая замена. Yuanyi Li уходит с поля и его заменяет Wanshun Yang
89'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
88'
88'
88'
87'
Тактическая замена. Ши-Хао Вэй уходит с поля и его заменяет Dun Ba
87'
Судья сигнализирует, что Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Дабао Юй
86'
86'
Yuanyi Li возвращается на поле, всё в порядке.
86'
86'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
86'
Оби Микель Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
85'
Ох, нехорошо это выглядит. Yuanyi Li получил травму и медбригада забирает его с поля.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
84'
Jiarun Gao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
82'
82'
Жао Хонглуе нанес удар чуть мимо. Близко!
82'
Отличные скиллы показывает Жао Хонглуе, обводя своих соперников
81'
81'
Hao Guo возвращается на поле, всё в порядке.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
Ох, нехорошо это выглядит. Hao Guo получил травму и медбригада забирает его с поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
79'
Hao Guo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
78'
Шанс! Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань пробил головой, но мимо
78'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
78'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
78'
Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань забрасывает мяч в штрафную.
78'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
77'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
75'
Юфенг Бай получил травму и заменен. Fan Yang выходит на поле.
75'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Тактическая замена. Виера Хонатан уходит с поля и его заменяет Дабао Юй
74'
Юфенг Бай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
После дальнего удара, который нанес Jiarun Gao мяч отбит вратарем
72'
70'
Jiarun Gao наказан за толчок Ши-Хао Вэй
70'
Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
69'
Ачеампонг Франк возвращается на поле, всё в порядке.
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Ох, нехорошо это выглядит. Ачеампонг Франк получил травму и медбригада забирает его с поля.
67'
Ачеампонг Франк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Ши-Хао Вэй оказался на газоне.
66'
Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе
66'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
64'
Ачеампонг Франк наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
64'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
64'
64'
ШАНС! Сориано Хонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
64'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
62'
62'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
Jiarun Gao предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Аугусто Ренато нанес удар, мяч был парирован, но Jia Du не удержал его в руках.
62'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань идет с мячом вперед на обострение...
61'
61'
Шанс! Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань пробил головой, но мимо
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
59'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Jiarun Gao нанес удар в каркас ворот!
59'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
58'
57'
56'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
55'
55'
Ли Лэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
54'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Zhongguo Chi оказался на газоне.
53'
52'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Сориано Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Jiarun Gao получил желтую карточку от судьи
50'
Судья свистит. Jiarun Gao атаковал сзади соперника. Это Виера Хонатан заработал своей команде штрафной
50'
50'
Yuanyi Li не смог попасть в створ ударом издали
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
49'
48'
ШАНС! Ли Лэй нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
48'
После дальнего удара, который нанес Yuanyi Li мяч отбит вратарем
47'
47'
Zhongguo Chi не смог попасть в створ ударом издали
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
48'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
44'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
44'
Игроки ФК "Тяньцзинь Тэда" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
Сориано Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
43'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Сориано Хонатан оказался на газоне.
43'
43'
42'
42'
ШАНС! Джианг Тао нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
39'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
39'
Оби Микель Джон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Чао Янг
38'
Юй Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
37'
36'
36'
Судья сигнализирует, что Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Виера Хонатан
35'
Хуэй Жиакан возвращается на поле, всё в порядке.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Хуэй Жиакан получил травму и медбригада забирает его с поля.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
32'
32'
Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань забрасывает мяч в штрафную.
31'
Ши-Хао Вэй имел все шансы забить, но Jia Du сделал отличный сейв!
31'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
30'
ШАНС! Пяо Чэн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
29'
Hao Guo сделал результативную передачу.
29'
Г О О О О Л - Ачеампонг Франк изменил счет на табло!
28'
28'
27'
Yuanyi Li нанес удар чуть мимо. Близко!
27'
27'
Хуэй Жиакан не смог попасть в створ ударом издали
27'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с левого угла.
27'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
22'
Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе
22'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
22'
Аугусто Ренато предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
22'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Чао Янг
21'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Пяо Чэн оказался на газоне.
21'
21'
Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
20'
Виера Хонатан не смог попасть в створ ударом издали
20'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань идет с мячом вперед на обострение...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
19'
19'
Пяо Чэн не смог попасть в створ ударом издали
19'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с левого угла.
19'
Хороший удар издали нанес Ши-Хао Вэй, но отличный сейв сделал Jia Du. Угловой.
18'
18'
Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Оби Микель Джон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Ачеампонг Франк
17'
17'
Судья сигнализирует, что Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Чао Янг
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
15'
15'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
15'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
14'
Jiarun Gao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Судья сигнализирует, что Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Виера Хонатан
13'
13'
13'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
13'
13'
Хуэй Жиакан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
12'
11'
ГОЛ! Легко закончил атаку Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань, забив в пустые ворота!
11'
Сориано Хонатан нанес удар, мяч был парирован, но Jia Du не удержал его в руках.
11'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
9'
9'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
9'
Жао Хонглуе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Юфенг Бай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
6'
3'
3'
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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