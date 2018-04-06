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Стадион:
Бэйцзин Гоань
1:1
Конец матча
Тяньцзинь Тэда
0'
1:0
11' Гол
Сориано Хонатан
1:1
29' Гол
Ачеампонг Франк
51' Желтая карточка
Jiarun Gao
90'+6
Второй тайм
94'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
93'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Сориано Хонатан оказался на газоне.
93'
[4] - столько добавил арбитр времени.
92'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
91'
Тактическая замена. Пяо Чэн уходит с поля и его заменяет Ziming Wang
Офсайд
91'
ШАНС! Сориано Хонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

91'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
89'
Тактическая замена. Yuanyi Li уходит с поля и его заменяет Wanshun Yang
Офсайд
89'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
88'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Jia Du взял и забрал мяч на выходе
88'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Тактическая замена. Ши-Хао Вэй уходит с поля и его заменяет Dun Ba
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Дабао Юй
86'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
86'
Yuanyi Li возвращается на поле, всё в порядке.
86'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
86'
Оби Микель Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
Травма, повреждение
85'
Ох, нехорошо это выглядит. Yuanyi Li получил травму и медбригада забирает его с поля.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
84'
Jiarun Gao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
82'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
82'
Жао Хонглуе нанес удар чуть мимо. Близко!
82'
Отличные скиллы показывает Жао Хонглуе, обводя своих соперников
81'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
Травма, повреждение
81'
Hao Guo возвращается на поле, всё в порядке.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
80'
Ох, нехорошо это выглядит. Hao Guo получил травму и медбригада забирает его с поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Травма, повреждение
79'
Hao Guo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
78'
Шанс! Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань пробил головой, но мимо
78'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
78'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
78'
Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань забрасывает мяч в штрафную.
78'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
75'
Юфенг Бай получил травму и заменен. Fan Yang выходит на поле.
Офсайд
75'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Тактическая замена. Виера Хонатан уходит с поля и его заменяет Дабао Юй
Травма, повреждение
74'
Юфенг Бай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
После дальнего удара, который нанес Jiarun Gao мяч отбит вратарем
Офсайд
72'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
Фол, нарушение
70'
Jiarun Gao наказан за толчок Ши-Хао Вэй
70'
Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Травма, повреждение
69'
Ачеампонг Франк возвращается на поле, всё в порядке.
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
68'
Ох, нехорошо это выглядит. Ачеампонг Франк получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
67'
Ачеампонг Франк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
67'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Ши-Хао Вэй оказался на газоне.
66'
Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе
Угловой
66'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
66'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
64'
Ачеампонг Франк наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
64'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
64'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
64'
ШАНС! Сориано Хонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
62'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
62'
Jiarun Gao предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Аугусто Ренато нанес удар, мяч был парирован, но Jia Du не удержал его в руках.
62'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань идет с мячом вперед на обострение...
61'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
61'
Шанс! Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань пробил головой, но мимо
Угловой
61'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Jiarun Gao нанес удар в каркас ворот!
59'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
58'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
56'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
55'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
55'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Ли Лэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
54'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Zhongguo Chi оказался на газоне.
53'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Сориано Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
Желтая карточка
51'
Jiarun Gao получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
50'
Судья свистит. Jiarun Gao атаковал сзади соперника. Это Виера Хонатан заработал своей команде штрафной
50'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
50'
Yuanyi Li не смог попасть в створ ударом издали
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
49'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
48'
ШАНС! Ли Лэй нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
48'
После дальнего удара, который нанес Yuanyi Li мяч отбит вратарем
47'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
47'
Zhongguo Chi не смог попасть в створ ударом издали
47'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Офсайд
48'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
48'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
Фол, нарушение
48'
Yuanyi Li наказан за толчок Ли Лэй
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
44'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
44'
Игроки ФК "Тяньцзинь Тэда" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
Сориано Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Сориано Хонатан оказался на газоне.
43'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
42'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
42'
ШАНС! Джианг Тао нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Офсайд
39'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
39'
Оби Микель Джон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Чао Янг
38'
Юй Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
37'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Виера Хонатан
Травма, повреждение
35'
Хуэй Жиакан возвращается на поле, всё в порядке.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Хуэй Жиакан получил травму и медбригада забирает его с поля.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Jia Du взял и забрал мяч на выходе
32'
Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань забрасывает мяч в штрафную.
31'
Ши-Хао Вэй имел все шансы забить, но Jia Du сделал отличный сейв!
31'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
30'
ШАНС! Пяо Чэн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
29'
Hao Guo сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Ачеампонг Франк изменил счет на табло!
Офсайд
28'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
28'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
27'
Yuanyi Li нанес удар чуть мимо. Близко!
27'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
27'
Хуэй Жиакан не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
27'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с левого угла.
27'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
25'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе
Угловой
22'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
22'
Аугусто Ренато предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Чао Янг
Фол, нарушение
21'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Пяо Чэн оказался на газоне.
21'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
20'
Виера Хонатан не смог попасть в створ ударом издали
20'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань идет с мячом вперед на обострение...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
19'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
19'
Пяо Чэн не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
19'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с левого угла.
19'
Хороший удар издали нанес Ши-Хао Вэй, но отличный сейв сделал Jia Du. Угловой.
18'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Оби Микель Джон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Ачеампонг Франк
17'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Чао Янг
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
15'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
15'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
15'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
14'
Jiarun Gao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Виера Хонатан
13'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
13'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Хуэй Жиакан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
12'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
11'
ГОЛ! Легко закончил атаку Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань, забив в пустые ворота!
11'
Сориано Хонатан нанес удар, мяч был парирован, но Jia Du не удержал его в руках.
11'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
9'
Jia Du взял и забрал мяч на выходе
Угловой
9'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
9'
Жао Хонглуе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Юфенг Бай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Офсайд
6'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
3'
Jia Du взял и забрал мяч на выходе
3'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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