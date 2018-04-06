Стадион: Юесиушан
0:2
Конец матча
20' Желтая карточкаЧжи Сяо
39' Желтая карточкаJihong Jiang
0:1
48' ГолZichang Huang
0:2
60' ПенальтиТейшейра Алекс
71' Желтая карточкаYinong Tian
Второй тайм
96'
Цзянсу Сайнти заслуженно побеждает в отличном матче
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
94'
Chao Gu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
93'
Ли Ан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Рибейро Калихто Ренатиньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Yinong Tian уходит с поля и его заменяет Tianyi Gao
90'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Тактическая замена. Тейшейра Алекс уходит с поля и его заменяет Lingfeng Zhang
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
88'
Тактическая замена. Zichang Huang уходит с поля и его заменяет Сяобинь Чжан
87'
Тактическая замена. Чжи Сяо уходит с поля и его заменяет Xin Wang
87'
Тактическая замена. Лю Лин уходит с поля и его заменяет Yajun Chen
86'
ШАНС! Feiya Chang нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
86'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
85'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Zichang Huang возвращается на поле, всё в порядке.
85'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
84'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Ох, нехорошо это выглядит. Zichang Huang получил травму и медбригада забирает его с поля.
84'
Zichang Huang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Игроки ФК "Цзянсу Сайнти" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
Си У выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
81'
Си У предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
81'
Рибейро Калихто Ренатиньо нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
80'
Тейшейра Алекс возвращается на поле, всё в порядке.
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Ох, нехорошо это выглядит. Тейшейра Алекс получил травму и медбригада забирает его с поля.
79'
Тейшейра Алекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Си У выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
78'
Xiaotian Yang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
77'
Боакье Ричмонд наказан за толчок Лю Лин
76'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
76'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Chao Gu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Вратарь парирует удар, который нанес Тейшейра Алекс, и мяч снова в игре
73'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
73'
Лю Лин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Судья сигнализирует, что Yun Zhou из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Рибейро Калихто Ренатиньо
71'
Yinong Tian получил желтую карточку от судьи
71'
Судья сигнализирует, что Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Лю Лин
70'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
70'
Yun Zhou выбил мяч подальше от ворот.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
70'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
70'
Рибейро Калихто Ренатиньо не смог попасть в створ ударом издали
69'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
67'
Судья сигнализирует, что Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Тейшейра Алекс
66'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
66'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
64'
Xiang Ji нанес удар чуть мимо. Близко!
64'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
64'
Лю Лин наказан за толчок Zichang Huang
63'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
63'
Джианг Джихон не смог попасть в створ ударом издали
62'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
Тактическая замена. Zhengyu Huang уходит с поля и его заменяет Feiya Chang
60'
Г О О О О Л - Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти забивает с точки!
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
ПЕНАЛЬТИ - Zhengyu Huang из команды Гуанчжоу Фули привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Zichang Huang.
59'
Матч остановлен
57'
Junior Urso выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти разыграл угловой с правого угла.
57'
Chenlong Zhang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
55'
Джианг Джихон из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
55'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Chenlong Zhang из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
54'
Боакье Ричмонд из команды Цзянсу Сайнти опасно и грубо сыграл. Лю Лин пострадал.
54'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
54'
Рибейро Калихто Ренатиньо не смог попасть в створ ударом издали
54'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули идет с мячом вперед на обострение...
54'
Отличные скиллы показывает Рибейро Калихто Ренатиньо, обводя своих соперников
53'
Yinong Tian выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Боакье Ричмонд из команды Цзянсу Сайнти не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
53'
Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
53'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
52'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
51'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
48'
Г О О О О Л - Zichang Huang первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
48'
Головой пробил Тейшейра Алекс, но голкипер отбил его в поле!
48'
Боакье Ричмонд из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
48'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
48'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули подал угловой слева.
47'
Chenlong Zhang из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Xiang Ji выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
44'
После дальнего удара, который нанес Xiaotian Yang мяч отбит вратарем
44'
Ченг Юелей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
43'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Miao Tang наказан за толчок Zichang Huang
41'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
41'
Тейшейра Алекс не смог попасть в створ ударом издали
41'
Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Ченг Юелей не дал случится голу! Боакье Ричмонд должен был забивать, но Ченг Юелей сделал отличный сейв
40'
Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе
40'
Палетта Габриэль из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
39'
Джианг Джихон получил желтую карточку от судьи
39'
Судья сигнализирует, что Джианг Джихон из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Тейшейра Алекс
38'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
38'
Захави Эран не смог попасть в створ ударом издали
38'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
35'
Junior Urso не смог попасть в створ ударом издали
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
34'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
33'
33'
Судья сигнализирует, что Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Захави Эран
32'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
32'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти делает неудачный навес.
31'
Zhengyu Huang из команды Гуанчжоу Фули опасно и грубо сыграл. Тейшейра Алекс пострадал.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
28'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
27'
Xiang Ji не смог попасть в створ ударом издали
27'
Судья сигнализирует, что Zhengyu Huang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Тейшейра Алекс
25'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
24'
Боакье Ричмонд нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Судья сигнализирует, что Junior Urso из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Zichang Huang
23'
Chao Gu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
21'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
20'
Чжи Сяо получил желтую карточку от судьи
20'
Безумный фол. Чжи Сяо грубо играет против соперника. Пострадал Боакье Ричмонд
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Лю Лин нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти играет слишком грубо. Рибейро Калихто Ренатиньо оказался на газоне.
17'
Miao Tang наказан за толчок Zichang Huang
15'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
15'
Chenlong Zhang из команды Гуанчжоу Фули делает неудачный навес.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
14'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
9'
Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
9'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
8'
Захави Эран нанес удар чуть мимо. Близко!
8'
Chenlong Zhang из команды Гуанчжоу Фули сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
8'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Судья сигнализирует, что Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Захави Эран
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
4'
Судья сигнализирует, что Йи Тенг из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Боакье Ричмонд
3'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
3'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает неудачный навес.
3'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Цзянсу Сайнти". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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