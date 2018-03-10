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Стадион: Вион
0:1
Конец матча
25' Желтая карточкаНиколич Милош I
54' Желтая карточкаJakub Sedlacek
57' Желтая карточкаDamian Baris
80' Вторая желтая карточкаDamian Baris
0:1
81' ПенальтиDavid Lesko
|
25'
54'
57'
80'
81'
0:1
Состав команд
30
Pavel
Kovac
14
Дуга
Денис
28
Котула
Юрай
12
Martin
Chren
18
Peter
Oravik
17
Damian
Baris
19
Харба
Харис
21
Karlo
Bilic
17
David
Lesko
25
Jakub
Wiezik
Злате Моравце 4-4-2
- Основной состав
- 30 Pavel Kovac Вратарь
- 14 Дуга Денис Защитник
- 28 Котула Юрай Защитник
- 5 Николич Милош I Защитник
- 12 Martin Chren Защитник
- 18 Peter Oravik Полузащитник
- 17 Damian Baris Полузащитник
- 25 Шашинка Ондржей Полузащитник
- 8 Алмейда Эвертон Полузащитник
- 19 Харба Харис Нападающий
- 7 Бартоломеу Роберт Нападающий
- Запасные игроки
- 42 Michal Pinter Защитник
- 2 Горник Денис Защитник
- 10 Marek Rigo Полузащитник
- 9 Клебер Насименту Полузащитник
- 21 Lukas Jancura
- 1 Giorgi Chochishvili
- Главный тренер: Juraj Jarabek
Подбрезова 4-2-3-1
- Основной состав
- 28 Martin Kuciak Вратарь
- 3 Matus Turna Защитник
- 21 Karlo Bilic Защитник
- 14 Lazar Djordevic Защитник
- 2 Вязанко Мирослав Защитник
- 33 Jakub Sedlacek Полузащитник
- 9 Matus Mikus Полузащитник
- 17 David Lesko Полузащитник
- 22 Endy Opoku Bernadina Полузащитник
- 4 Jaroslav Kostelny Полузащитник
- 25 Jakub Wiezik Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Копичар Адриан Защитник
- 18 Единак Виктор Полузащитник
- 5 Illya Tereshchenko
- 34 Viktor Mojzis
- 32 Filip Lepies
- 1 Marko Drobnjak
- 13 Daniel Magda
- Главный тренер: Marek Fabula
Предыдущие игры
Злате Моравце (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 03.03.2018 Злате Моравце 1:4 Тренчин С
- 24.02.2018 Подбрезова 3:0 Злате Моравце С
- 17.02.2018 Злате Моравце 1:4 Спартак Трнава С
- 09.12.2017 ДАК 3:3 Злате Моравце С
- 02.12.2017 Злате Моравце 3:0 Сеница С
- 25.11.2017 Злате Моравце 0:1 Земплин С
- 18.11.2017 Татран Прешов 1:1 Злате Моравце С
- 05.11.2017 Злате Моравце 2:2 Нитра С
- 28.10.2017 Жилина 2:0 Злате Моравце С
- 21.10.2017 Злате Моравце 3:2 Слован Братислава С
- 14.10.2017 Ружомберок 1:1 Злате Моравце С
- 30.09.2017 Тренчин 3:0 Злате Моравце С
- 23.09.2017 Злате Моравце 1:0 Подбрезова С
- 20.09.2017 Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце С
- 17.09.2017 Злате Моравце 2:3 ДАК С
- 09.09.2017 Сеница 0:1 Злате Моравце С
- 26.08.2017 Земплин 2:0 Злате Моравце С
- 19.08.2017 Злате Моравце 4:1 Татран Прешов С
- 11.08.2017 Нитра 1:0 Злате Моравце С
- 05.08.2017 Злате Моравце 2:0 Жилина С
Подбрезова (последние 20 матчей: +5 =2 -13)
- 03.03.2018 Сеница 1:0 Подбрезова С
- 24.02.2018 Подбрезова 3:0 Злате Моравце С
- 18.02.2018 Татран Прешов 0:2 Подбрезова С
- 09.12.2017 Подбрезова 1:0 Нитра С
- 02.12.2017 Жилина 1:0 Подбрезова С
- 25.11.2017 Подбрезова 1:1 Слован Братислава С
- 18.11.2017 Ружомберок 3:0 Подбрезова С
- 03.11.2017 Подбрезова 1:8 Тренчин С
- 28.10.2017 Земплин 2:1 Подбрезова С
- 21.10.2017 Спартак Трнава 2:0 Подбрезова С
- 18.10.2017 Жилина 3:0 Подбрезова К
- 14.10.2017 Подбрезова 0:2 ДАК С
- 30.09.2017 Подбрезова 1:0 Сеница С
- 23.09.2017 Злате Моравце 1:0 Подбрезова С
- 19.09.2017 Подбрезова 2:0 Татран Прешов С
- 16.09.2017 Нитра 1:0 Подбрезова С
- 09.09.2017 Подбрезова 2:4 Жилина С
- 27.08.2017 Слован Братислава 4:1 Подбрезова С
- 18.08.2017 Подбрезова 1:3 Ружомберок С
- 12.08.2017 Тренчин 1:1 Подбрезова С
Последние игры между собой
Злате Моравце: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Подбрезова: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
- 24.02.2018 Подбрезова 3:0 Злате Моравце Суперлига
- 23.09.2017 Злате Моравце 1:0 Подбрезова Суперлига
- 26.04.2017 Подбрезова 2:0 Злате Моравце Суперлига
- 03.12.2016 Злате Моравце 2:0 Подбрезова Суперлига
- 27.08.2016 Подбрезова 1:1 Злате Моравце Суперлига
- 15.04.2016 Злате Моравце 0:0 Подбрезова Суперлига
- 07.11.2015 Подбрезова 2:2 Злате Моравце Суперлига
- 15.08.2015 Злате Моравце 2:2 Подбрезова Суперлига
- 16.05.2015 Подбрезова 0:2 Злате Моравце Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|23
|17
|2
|4
|36 - 17
|53
|2.
|ДАК
|23
|11
|9
|3
|32 - 20
|42
|3.
|Слован Братислава
|22
|11
|8
|3
|45 - 26
|41
|4.
|Жилина
|22
|12
|1
|9
|42 - 35
|37
|5.
|Тренчин
|23
|10
|6
|7
|55 - 34
|36
|6.
|Ружомберок
|23
|8
|9
|6
|31 - 24
|33
|7.
|Нитра
|23
|8
|9
|6
|20 - 14
|33
|8.
|Злате Моравце
|23
|7
|4
|12
|28 - 38
|25
|9.
|Земплин
|23
|6
|7
|10
|18 - 25
|25
|10.
|Подбрезова
|23
|7
|2
|14
|20 - 37
|23
|11.
|Татран Прешов
|23
|3
|6
|14
|13 - 44
|15
|12.
|Сеница
|23
|3
|5
|15
|17 - 43
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Подбрезова делает замену. Endy Opoku Bernadina уходит с поля, а Filip Lepies выходит на его замену.
81'
Г О О О О Л - Давид Леско из команды Подбрезова забивает с точки!
80'
Damian Baris получает вторую желтую карточку. Удаление.
79'
Злате Моравце делает замену. Шашинка Ондржей уходит с поля, а Marek Rigo выходит на его замену.
75'
Подбрезова делает замену. Viktor Mojzis уходит с поля, а Illya Tereshchenko выходит на его замену.
68'
Злате Моравце делает замену. Бартоломеу Роберт уходит с поля, а Клебер Насименту выходит на его замену.
57'
Damian Baris получил желтую карточку от судьи
54'
Jakub Sedlacek получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Подбрезова делает замену. Матуш Микуш уходит с поля, а Viktor Mojzis выходит на его замену.
25'
Николич Милош I получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FC Vion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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