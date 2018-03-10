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Стадион:
Злате Моравце
0:1
Конец матча
Подбрезова
0'
25' Желтая карточка
Николич Милош I
54' Желтая карточка
Jakub Sedlacek
57' Желтая карточка
Damian Baris
80' Вторая желтая карточка
Damian Baris
0:1
81' Пенальти
David Lesko
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Подбрезова делает замену. Endy Opoku Bernadina уходит с поля, а Filip Lepies выходит на его замену.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Давид Леско из команды Подбрезова забивает с точки!
80'
Damian Baris получает вторую желтую карточку. Удаление.
79'
Злате Моравце делает замену. Шашинка Ондржей уходит с поля, а Marek Rigo выходит на его замену.
75'
Подбрезова делает замену. Viktor Mojzis уходит с поля, а Illya Tereshchenko выходит на его замену.

68'
Злате Моравце делает замену. Бартоломеу Роберт уходит с поля, а Клебер Насименту выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Damian Baris получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
54'
Jakub Sedlacek получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Подбрезова делает замену. Матуш Микуш уходит с поля, а Viktor Mojzis выходит на его замену.
Желтая карточка
25'
Николич Милош I получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FC Vion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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