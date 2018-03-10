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Стадион:
Земплин
0:0
Конец матча
Татран Прешов
0'
45' Желтая карточка
Jakub Bartek
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Прешов делает замену. Lukas Micherda уходит с поля, а Miroslav Petko выходит на его замену.
78'
Прешов делает замену. Петр Хосек уходит с поля, а Kristijan Trapanovski выходит на его замену.
76'
Земплин Михаловце делает замену. Martin Bednar уходит с поля, а Янкаускас Элигиюс выходит на его замену.
62'
Прешов делает замену. Томаш Шедлак уходит с поля, а Patrik Prikryl выходит на его замену.
57'
Земплин Михаловце делает замену. Peter Kolesar уходит с поля, а Stanislav Danko выходит на его замену.

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Jakub Bartek получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zemplin Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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