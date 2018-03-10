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Стадион: Жемплин
0:0
Конец матча
45' Желтая карточкаJakub Bartek
|
45'
Состав команд
22
Matus
Kira
10
Жофчак
Игор
37
Peter
Kavka
21
Гаррийо
Хосе
20
Sadam
Sulley
37
Jakub
Bartek
17
Jan
Dzurik
10
Peter
Katona
28
Petr
Hosek
Земплин 4-1-4-1
- Основной состав
- 22 Matus Kira Вратарь
- 10 Жофчак Игор Защитник
- 37 Peter Kavka Защитник
- 21 Гаррийо Хосе Защитник
- 6 Martin Bednar II Защитник
- 12 Jozef Simon Turik Полузащитник
- 24 Martin Koscelnik Полузащитник
- 70 Tsubasa Nishi Полузащитник
- 9 Peter Kolesar Полузащитник
- 14 Martin Regali Полузащитник
- 20 Sadam Sulley Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Бещад Герард Вратарь
- 15 Stanislav Danko Полузащитник
- 17 Антонов Антон Полузащитник
- 29 Янкаускас Элигиюс Нападающий
- 99 Брагин Владислав Нападающий
- 23 Матич Тин Нападающий
- 79 Dawid Kurminowski
- Главный тренер: Anton Soltis
Татран Прешов 4-1-3-2
- Основной состав
- 1 Adrian Slancik Вратарь
- 37 Jakub Bartek Защитник
- 90 Уде Кристофер Защитник
- 5 Martin Luberda Защитник
- 17 Jan Dzurik Защитник
- 8 Tomas Sedlak Полузащитник
- 27 Lukas Micherda Полузащитник
- 21 David Kerestes Полузащитник
- 25 Nikola Gataric Полузащитник
- 10 Peter Katona Нападающий
- 28 Petr Hosek Нападающий
- Запасные игроки
- 77 Jozef Talian Вратарь
- 7 Martin Dupkala Полузащитник
- 3 Miroslav Petko Полузащитник
- 99 Kristijan Trapanovski
- 11 Adrian Lesko
- 19 Patrik Prikryl
- Главный тренер: Anton Misovec
Предыдущие игры
Земплин (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 03.03.2018 Земплин 1:0 Жилина С
- 24.02.2018 ДАК 2:0 Земплин С
- 18.02.2018 Земплин 1:1 Слован Братислава С
- 09.12.2017 Сеница 1:1 Земплин С
- 02.12.2017 Земплин 1:1 Ружомберок С
- 28.11.2017 Земплин 1:1 Тренчин С
- 25.11.2017 Злате Моравце 0:1 Земплин С
- 03.11.2017 Татран Прешов 1:0 Земплин С
- 28.10.2017 Земплин 2:1 Подбрезова С
- 21.10.2017 Земплин 0:0 Нитра С
- 18.10.2017 Искра Борчице 2:0 Земплин К
- 14.10.2017 Земплин 0:3 Спартак Трнава С
- 30.09.2017 Жилина 2:1 Земплин С
- 24.09.2017 Земплин 1:2 ДАК С
- 19.09.2017 Слован Братислава 3:1 Земплин С
- 16.09.2017 Земплин 2:1 Сеница С
- 09.09.2017 Ружомберок 2:1 Земплин С
- 26.08.2017 Земплин 2:0 Злате Моравце С
- 19.08.2017 Тренчин 1:2 Земплин С
- 12.08.2017 Земплин 0:1 Татран Прешов С
Татран Прешов (последние 20 матчей: +2 =5 -13)
- 03.03.2018 Татран Прешов 0:0 Ружомберок С
- 24.02.2018 Тренчин 2:0 Татран Прешов С
- 18.02.2018 Татран Прешов 0:2 Подбрезова С
- 09.12.2017 Спартак Трнава 1:0 Татран Прешов С
- 02.12.2017 Татран Прешов 0:0 ДАК С
- 25.11.2017 Сеница 1:0 Татран Прешов С
- 18.11.2017 Татран Прешов 1:1 Злате Моравце С
- 03.11.2017 Татран Прешов 1:0 Земплин С
- 28.10.2017 Нитра 2:0 Татран Прешов С
- 22.10.2017 Татран Прешов 0:1 Жилина С
- 14.10.2017 Слован Братислава 3:2 Татран Прешов С
- 01.10.2017 Ружомберок 3:1 Татран Прешов С
- 24.09.2017 Татран Прешов 0:7 Тренчин С
- 19.09.2017 Подбрезова 2:0 Татран Прешов С
- 16.09.2017 Татран Прешов 0:2 Спартак Трнава С
- 09.09.2017 ДАК 0:0 Татран Прешов С
- 26.08.2017 Татран Прешов 2:2 Сеница С
- 19.08.2017 Злате Моравце 4:1 Татран Прешов С
- 12.08.2017 Земплин 0:1 Татран Прешов С
- 04.08.2017 Татран Прешов 0:4 Нитра С
Последние игры между собой
Земплин: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Татран Прешов: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|23
|17
|2
|4
|36 - 17
|53
|2.
|ДАК
|23
|11
|9
|3
|32 - 20
|42
|3.
|Слован Братислава
|22
|11
|8
|3
|45 - 26
|41
|4.
|Жилина
|22
|12
|1
|9
|42 - 35
|37
|5.
|Тренчин
|23
|10
|6
|7
|55 - 34
|36
|6.
|Ружомберок
|23
|8
|9
|6
|31 - 24
|33
|7.
|Нитра
|23
|8
|9
|6
|20 - 14
|33
|8.
|Злате Моравце
|23
|7
|4
|12
|28 - 38
|25
|9.
|Земплин
|23
|6
|7
|10
|18 - 25
|25
|10.
|Подбрезова
|23
|7
|2
|14
|20 - 37
|23
|11.
|Татран Прешов
|23
|3
|6
|14
|13 - 44
|15
|12.
|Сеница
|23
|3
|5
|15
|17 - 43
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Прешов делает замену. Lukas Micherda уходит с поля, а Miroslav Petko выходит на его замену.
78'
Прешов делает замену. Петр Хосек уходит с поля, а Kristijan Trapanovski выходит на его замену.
76'
Земплин Михаловце делает замену. Martin Bednar уходит с поля, а Янкаускас Элигиюс выходит на его замену.
62'
Прешов делает замену. Томаш Шедлак уходит с поля, а Patrik Prikryl выходит на его замену.
57'
Земплин Михаловце делает замену. Peter Kolesar уходит с поля, а Stanislav Danko выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Jakub Bartek получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zemplin Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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