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Стадион:
Сеница
0:1
Конец матча
Нитра
0'
7' Желтая карточка
Milos Simoncic
12' Желтая карточка
Стайнгубел Кристиан
0:1
61' Гол
Milos Simoncic
66' Желтая карточка
Marius Charizopoulos
77' Желтая карточка
Richard Celis
89' Вторая желтая карточка
Richard Celis
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Richard Celis получает вторую желтую карточку. Удаление.
85'
Нитра делает замену. Marius Charizopoulos уходит с поля, а Marek Fabry выходит на его замену.
80'
Сеница делает замену. Hans Nunoo Sarpei уходит с поля, а Крч Якуб выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Richard Celis получил желтую карточку от судьи
73'
Сеница делает замену. Якуб Брасен уходит с поля, а Peter Dungel выходит на его замену.

72'
Нитра делает замену. Rene Kotrik уходит с поля, а Andrej Fabry выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Marius Charizopoulos получил желтую карточку от судьи
65'
Сеница делает замену. Чакон Роналдо уходит с поля, а Richard Celis выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Милош Симончич бьет в цель!
51'
Нитра делает замену. Стайнгубел Кристиан уходит с поля, а Маховец Ярослав выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
12'
Стайнгубел Кристиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
7'
Милош Симончич получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FK Senica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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