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Стадион: ФК Сеница
7' Желтая карточкаMilos Simoncic
12' Желтая карточкаСтайнгубел Кристиан
0:1
61' ГолMilos Simoncic
66' Желтая карточкаMarius Charizopoulos
77' Желтая карточкаRichard Celis
89' Вторая желтая карточкаRichard Celis
|
61'
0:1
77'
80'
89'
Состав команд
7
Зезинью
23
Jakub
Brasen
31
Грошшо
Лукаш
23
Ondrej
Vencl
13
Rene
Kotrik
Сеница 3-5-2
- Основной состав
- 18 Голец Доминик Вратарь
- 21 Michael Ranko Защитник
- 25 Пражновски Оливер Защитник
- 20 Oliver Podhorin Защитник
- 14 Joan Jaramillo Полузащитник
- 7 Зезинью Полузащитник
- 6 Сарпей Ханс Полузащитник
- 28 Diego Cuadros Полузащитник
- 23 Jakub Brasen Полузащитник
- 22 Blazej Vascak Нападающий
- 10 Чакон Роналдо Нападающий
- Запасные игроки
- 8 Alan Kovac Защитник
- 9 Lukas Luptak Защитник
- 5 Крч Якуб Защитник
- 24 Шефчик Самуэл Полузащитник
- 16 Richard Celis Нападающий
- 26 Peter Dungel
- 29 Vojtech Milosovic
- Главный тренер: Канен Тон
Нитра 4-5-1
- Основной состав
- 31 Грошшо Лукаш Вратарь
- 23 Ondrej Vencl Защитник
- 5 Richard Krizan Защитник
- 3 Niba MacDonald Защитник
- 2 Lukas Fabis Защитник
- 29 Стайнгубел Кристиан Полузащитник
- 21 Vahagn Militosyan Полузащитник
- 66 Marius Charizopoulos Полузащитник
- 6 Коня Томаш Полузащитник
- 14 Milos Simoncic Полузащитник
- 13 Rene Kotrik Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Абрахам Патрик Защитник
- 17 Маховец Ярослав Полузащитник
- 20 Marek Fabry
- 10 Andrej Fabry
- 7 Aurelien Ngeyitala
- 1 David Sipos
- Главный тренер: Ivan Galad
Предыдущие игры
Сеница (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 03.03.2018 Сеница 1:0 Подбрезова С
- 24.02.2018 Спартак Трнава 1:0 Сеница С
- 18.02.2018 Сеница 0:2 ДАК С
- 09.12.2017 Сеница 1:1 Земплин С
- 02.12.2017 Злате Моравце 3:0 Сеница С
- 25.11.2017 Сеница 1:0 Татран Прешов С
- 18.11.2017 Нитра 0:0 Сеница С
- 05.11.2017 Сеница 4:1 Жилина С
- 28.10.2017 Слован Братислава 2:2 Сеница С
- 21.10.2017 Сеница 0:3 Ружомберок С
- 14.10.2017 Тренчин 4:1 Сеница С
- 30.09.2017 Подбрезова 1:0 Сеница С
- 23.09.2017 Сеница 1:3 Спартак Трнава С
- 20.09.2017 ДАК 1:0 Сеница С
- 16.09.2017 Земплин 2:1 Сеница С
- 09.09.2017 Сеница 0:1 Злате Моравце С
- 26.08.2017 Татран Прешов 2:2 Сеница С
- 19.08.2017 Сеница 0:1 Нитра С
- 12.08.2017 Жилина 7:1 Сеница С
- 04.08.2017 Сеница 1:1 Слован Братислава С
Нитра (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 03.03.2018 Нитра 0:1 Слован Братислава С
- 26.02.2018 Ружомберок 0:0 Нитра С
- 18.02.2018 Нитра 1:1 Тренчин С
- 06.02.2018 Уфа 0:0 Нитра ТМК
- 09.12.2017 Подбрезова 1:0 Нитра С
- 05.12.2017 Нитра 0:1 Спартак Трнава С
- 26.11.2017 ДАК 0:0 Нитра С
- 18.11.2017 Нитра 0:0 Сеница С
- 05.11.2017 Злате Моравце 2:2 Нитра С
- 28.10.2017 Нитра 2:0 Татран Прешов С
- 21.10.2017 Земплин 0:0 Нитра С
- 18.10.2017 Слован Братислава 3:1 Нитра К
- 15.10.2017 Жилина 2:0 Нитра С
- 30.09.2017 Слован Братислава 1:1 Нитра С
- 23.09.2017 Нитра 0:0 Ружомберок С
- 20.09.2017 Тренчин 2:1 Нитра С
- 16.09.2017 Нитра 1:0 Подбрезова С
- 10.09.2017 Спартак Трнава 2:1 Нитра С
- 26.08.2017 Нитра 3:1 ДАК С
- 19.08.2017 Сеница 0:1 Нитра С
Последние игры между собой
Сеница: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Нитра: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
- 18.11.2017 Нитра 0:0 Сеница Суперлига
- 19.08.2017 Сеница 0:1 Нитра Суперлига
- 31.05.2014 Нитра 2:0 Сеница Суперлига
- 15.03.2014 Сеница 2:1 Нитра Суперлига
- 21.09.2013 Нитра 1:0 Сеница Суперлига
- 26.05.2013 Нитра 0:1 Сеница Суперлига
- 15.03.2013 Сеница 2:1 Нитра Суперлига
- 30.09.2012 Нитра 0:1 Сеница Суперлига
- 12.05.2012 Нитра 1:0 Сеница Суперлига
- 03.03.2012 Сеница 3:1 Нитра Corgon Liga
- 17.09.2011 Нитра 0:0 Сеница Corgon Liga
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|23
|17
|2
|4
|36 - 17
|53
|2.
|ДАК
|23
|11
|9
|3
|32 - 20
|42
|3.
|Слован Братислава
|22
|11
|8
|3
|45 - 26
|41
|4.
|Жилина
|22
|12
|1
|9
|42 - 35
|37
|5.
|Тренчин
|23
|10
|6
|7
|55 - 34
|36
|6.
|Ружомберок
|23
|8
|9
|6
|31 - 24
|33
|7.
|Нитра
|23
|8
|9
|6
|20 - 14
|33
|8.
|Злате Моравце
|23
|7
|4
|12
|28 - 38
|25
|9.
|Земплин
|23
|6
|7
|10
|18 - 25
|25
|10.
|Подбрезова
|23
|7
|2
|14
|20 - 37
|23
|11.
|Татран Прешов
|23
|3
|6
|14
|13 - 44
|15
|12.
|Сеница
|23
|3
|5
|15
|17 - 43
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Richard Celis получает вторую желтую карточку. Удаление.
85'
Нитра делает замену. Marius Charizopoulos уходит с поля, а Marek Fabry выходит на его замену.
77'
Richard Celis получил желтую карточку от судьи
73'
Сеница делает замену. Якуб Брасен уходит с поля, а Peter Dungel выходит на его замену.
72'
Нитра делает замену. Rene Kotrik уходит с поля, а Andrej Fabry выходит на его замену.
66'
Marius Charizopoulos получил желтую карточку от судьи
65'
Сеница делает замену. Чакон Роналдо уходит с поля, а Richard Celis выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Милош Симончич бьет в цель!
51'
Нитра делает замену. Стайнгубел Кристиан уходит с поля, а Маховец Ярослав выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
12'
Стайнгубел Кристиан получил желтую карточку от судьи
7'
Милош Симончич получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FK Senica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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