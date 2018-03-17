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Стадион: Ружомберок
2:1
Конец матча
0:1
4' ГолУббинк Корнелис
33' Желтая карточкаДаниэл Эрик
47' Желтая карточкаRobert Gesnabel
1:1
64' ПенальтиMichal Jonec
2:1
78' ГолГал-Андрезли Петер
79' Желтая карточкаГал-Андрезли Петер
|
4'
0:1
33'
47'
64'
1:1
78'
2:1
Состав команд
33
Мацик
Матуш
31
David
Capek
23
Даниэл
Эрик
16
Michal
Jonec
14
Купец
Шимон
3
Масло
Ян
17
Масло
Петер
17
Чоглей
Петер
26
Гонг
Хиллари
Ружомберок 4-3-3
- Основной состав
- 33 Мацик Матуш Вратарь
- 31 David Capek Защитник
- 23 Даниэл Эрик Защитник
- 7 Гал-Андрезли Петер Защитник
- 32 Robert Gesnabel Защитник
- 16 Michal Jonec Полузащитник
- 14 Купец Шимон Полузащитник
- 26 Branislav Luptak Полузащитник
- 3 Масло Ян Нападающий
- 17 Масло Петер Нападающий
- 6 Кесе Кристи Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Пикк Артур Защитник
- 22 Мених Йозеф Защитник
- 20 Костадинов Тихомир Полузащитник
- 15 Герец Штефан Нападающий
- 10 Хаскич Нермин Нападающий
- 34 Lukas Urminsky
- 8 Такач Далибор
- Главный тренер: Грнчар Норберт
Тренчин 4-2-1-3
- Основной состав
- 24 Шемринец Игор Вратарь
- 69 Philip Azango Защитник
- 17 Чоглей Петер Защитник
- 25 Эль-Махдиуи Ашраф Защитник
- 26 Гонг Хиллари Защитник
- 3 Джульен Кестон Полузащитник
- 37 Клешчик Петер Полузащитник
- 77 Манце Антонио Полузащитник
- 9 Паур Якуб Нападающий
- 6 Шулек Мартин Нападающий
- 10 Уббинк Корнелис Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Хован Адриан Вратарь
- 2 Сковайса Лукаш Защитник
- 18 Philippe Van Arnhem Полузащитник
- 11 Слеегерс Джои Нападающий
- 49 Квоцера Милан Нападающий
- 7 Беридзе Георгий Нападающий
- 19 Чатакович Хамза
- Главный тренер: Vladimir Cifranic
Предыдущие игры
Ружомберок (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 13.03.2018 Попрад 0:2 Ружомберок К
- 10.03.2018 ДАК 3:0 Ружомберок С
- 03.03.2018 Татран Прешов 0:0 Ружомберок С
- 26.02.2018 Ружомберок 0:0 Нитра С
- 18.02.2018 Жилина 2:0 Ружомберок С
- 10.12.2017 Ружомберок 0:1 Слован Братислава С
- 02.12.2017 Земплин 1:1 Ружомберок С
- 25.11.2017 Тренчин 1:2 Ружомберок С
- 18.11.2017 Ружомберок 3:0 Подбрезова С
- 05.11.2017 Спартак Трнава 1:1 Ружомберок С
- 28.10.2017 Ружомберок 1:1 ДАК С
- 21.10.2017 Сеница 0:3 Ружомберок С
- 18.10.2017 Скалица 0:1 Ружомберок К
- 14.10.2017 Ружомберок 1:1 Злате Моравце С
- 01.10.2017 Ружомберок 3:1 Татран Прешов С
- 23.09.2017 Нитра 0:0 Ружомберок С
- 19.09.2017 Ружомберок 1:0 Жилина С
- 16.09.2017 Слован Братислава 2:1 Ружомберок С
- 09.09.2017 Ружомберок 2:1 Земплин С
- 26.08.2017 Ружомберок 3:3 Тренчин С
Тренчин (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 10.03.2018 Тренчин 1:2 Спартак Трнава С
- 03.03.2018 Злате Моравце 1:4 Тренчин С
- 24.02.2018 Тренчин 2:0 Татран Прешов С
- 18.02.2018 Нитра 1:1 Тренчин С
- 30.01.2018 Тренчин 1:3 Динамо Москва ТМК
- 09.12.2017 Тренчин 5:2 Жилина С
- 02.12.2017 Слован Братислава 1:1 Тренчин С
- 28.11.2017 Земплин 1:1 Тренчин С
- 25.11.2017 Тренчин 1:2 Ружомберок С
- 09.11.2017 Маттерсбург 5:2 Тренчин ТМК
- 03.11.2017 Подбрезова 1:8 Тренчин С
- 29.10.2017 Тренчин 1:2 Спартак Трнава С
- 21.10.2017 ДАК 1:2 Тренчин С
- 14.10.2017 Тренчин 4:1 Сеница С
- 30.09.2017 Тренчин 3:0 Злате Моравце С
- 24.09.2017 Татран Прешов 0:7 Тренчин С
- 20.09.2017 Тренчин 2:1 Нитра С
- 16.09.2017 Жилина 5:1 Тренчин С
- 09.09.2017 Тренчин 2:2 Слован Братислава С
- 26.08.2017 Ружомберок 3:3 Тренчин С
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Тренчин: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
- 25.11.2017 Тренчин 1:2 Ружомберок Суперлига
- 26.08.2017 Ружомберок 3:3 Тренчин Суперлига
- 22.04.2017 Тренчин 2:1 Ружомберок Суперлига
- 27.11.2016 Ружомберок 3:3 Тренчин Суперлига
- 18.10.2016 Ружомберок 0:0 Тренчин Кубок
- 21.08.2016 Тренчин 3:1 Ружомберок Суперлига
- 19.04.2016 Тренчин 1:0 Ружомберок Суперлига
- 13.04.2016 Ружомберок 0:1 Тренчин Кубок
- 06.04.2016 Тренчин 5:1 Ружомберок Кубок
- 21.11.2015 Ружомберок 0:3 Тренчин Суперлига
- 23.08.2015 Тренчин 1:1 Ружомберок Суперлига
- 25.04.2015 Ружомберок 0:1 Тренчин Суперлига
- 31.10.2014 Тренчин 4:3 Ружомберок Суперлига
- 10.08.2014 Ружомберок 1:1 Тренчин Суперлига
- 10.05.2014 Тренчин 3:0 Ружомберок Суперлига
- 30.11.2013 Ружомберок 1:2 Тренчин Суперлига
- 31.08.2013 Тренчин 0:1 Ружомберок Суперлига
- 22.05.2013 Тренчин 5:0 Ружомберок Суперлига
- 09.03.2013 Ружомберок 1:2 Тренчин Суперлига
- 22.09.2012 Тренчин 0:0 Ружомберок Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|24
|17
|3
|4
|36 - 17
|54
|2.
|ДАК
|23
|11
|9
|3
|32 - 20
|42
|3.
|Слован Братислава
|23
|11
|8
|4
|45 - 28
|41
|4.
|Жилина
|24
|13
|2
|9
|44 - 35
|41
|5.
|Тренчин
|24
|10
|6
|8
|56 - 36
|36
|6.
|Ружомберок
|24
|9
|9
|6
|33 - 25
|36
|7.
|Нитра
|24
|9
|9
|6
|21 - 14
|36
|8.
|Подбрезова
|24
|8
|2
|14
|22 - 38
|26
|9.
|Злате Моравце
|24
|7
|4
|13
|28 - 39
|25
|10.
|Земплин
|24
|6
|7
|11
|19 - 27
|25
|11.
|Татран Прешов
|24
|3
|7
|14
|14 - 45
|16
|12.
|Сеница
|24
|3
|6
|15
|18 - 44
|15
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ружомберок делает замену. Гал-Андрезли Петер уходит с поля, а Dalibor Takac выходит на его замену.
79'
Гал-Андрезли Петер получил желтую карточку от судьи
78'
Г О О О О Л - Гал-Андрезли Петер бьет в цель!
76'
Тренчин делает замену. Манце Антонио уходит с поля, а Hamza Catakovic выходит на его замену.
73'
Ружомберок делает замену. David Capek уходит с поля, а Хаскич Нермин выходит на его замену.
70'
Тренчин делает замену. Hillary Gong уходит с поля, а Giorgi Beridze выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Michal Jonec из команды Ружомберок забивает с точки!
63'
Ружомберок делает замену. Robert Gesnabel уходит с поля, а Герец Штефан выходит на его замену.
53'
Тренчин делает замену. Паур Якуб уходит с поля, а Слеегерс Джои выходит на его замену.
47'
Robert Gesnabel получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Даниэл Эрик получил желтую карточку от судьи
4'
Г О О О О Л - Уббинк Корнелис бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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