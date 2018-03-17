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Стадион:
Ружомберок
2:1
Конец матча
Тренчин
0'
0:1
4' Гол
Уббинк Корнелис
33' Желтая карточка
Даниэл Эрик
47' Желтая карточка
Robert Gesnabel
1:1
64' Пенальти
Michal Jonec
2:1
78' Гол
Гал-Андрезли Петер
79' Желтая карточка
Гал-Андрезли Петер
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ружомберок делает замену. Гал-Андрезли Петер уходит с поля, а Dalibor Takac выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Гал-Андрезли Петер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Гал-Андрезли Петер бьет в цель!
76'
Тренчин делает замену. Манце Антонио уходит с поля, а Hamza Catakovic выходит на его замену.
73'
Ружомберок делает замену. David Capek уходит с поля, а Хаскич Нермин выходит на его замену.

70'
Тренчин делает замену. Hillary Gong уходит с поля, а Giorgi Beridze выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Michal Jonec из команды Ружомберок забивает с точки!
63'
Ружомберок делает замену. Robert Gesnabel уходит с поля, а Герец Штефан выходит на его замену.
53'
Тренчин делает замену. Паур Якуб уходит с поля, а Слеегерс Джои выходит на его замену.
Желтая карточка
47'
Robert Gesnabel получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
33'
Даниэл Эрик получил желтую карточку от судьи
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Уббинк Корнелис бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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