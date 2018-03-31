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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Пасиенки
1:0
Конец матча
44' Желтая карточкаМасло Петер
1:0
49' Гол в свои воротаМацик Матуш
58' Желтая карточкаРундич Милан
|
44'
49'
1:0
58'
Состав команд
Слован Братислава
- Основной состав
- 30 Michal Sulla Вратарь
- 6 Де Кампс Юри Защитник
- 45 Чаврич Александр Защитник
- 29 Божиков Васил Защитник
- 66 Байрич Кенан Защитник
- 10 Рабиу Ибрахим Полузащитник
- 27 Хольман Дэвид Полузащитник
- 7 Моха Хадфи Полузащитник
- 9 Шпорар Андраж Нападающий
- 3 Рундич Милан Нападающий
- 2 Секулич Борис Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Грейф Доминик Вратарь
- 14 Чикош Эрик Защитник
- 25 Лачко Адам Защитник
- 4 Савичевич Вукан Полузащитник
- 13 Ноно Хосе Полузащитник
- 33 Виттек Роберт Нападающий
- 21 Голошко Филип Нападающий
- Главный тренер: Martin Sevela
Ружомберок
- Основной состав
- 33 Мацик Матуш Вратарь
- 32 Robert Gesnabel Защитник
- 7 Гал-Андрезли Петер Защитник
- 23 Даниэл Эрик Защитник
- 26 Branislav Luptak Полузащитник
- 14 Купец Шимон Полузащитник
- 16 Michal Jonec Полузащитник
- 6 Кесе Кристи Нападающий
- 17 Масло Петер Нападающий
- 3 Масло Ян Нападающий
- 10 Хаскич Нермин Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Пикк Артур Защитник
- 31 David Capek Защитник
- 22 Мених Йозеф Защитник
- 20 Костадинов Тихомир Полузащитник
- 15 Герец Штефан Нападающий
- 8 Такач Далибор
- 34 Lukas Urminsky
- Главный тренер: Грнчар Норберт
Предыдущие игры
Слован Братислава (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 18.03.2018 Слован Братислава 2:0 ДАК С
- 14.03.2018 Слован Братислава 4:3 Липтовски-Микулаш К
- 11.03.2018 Жилина 2:0 Слован Братислава С
- 03.03.2018 Нитра 0:1 Слован Братислава С
- 24.02.2018 Слован Братислава 6:0 Жилина С
- 18.02.2018 Земплин 1:1 Слован Братислава С
- 04.02.2018 Зенит 0:0 Слован Братислава ТМК
- 10.12.2017 Ружомберок 0:1 Слован Братислава С
- 02.12.2017 Слован Братислава 1:1 Тренчин С
- 25.11.2017 Подбрезова 1:1 Слован Братислава С
- 19.11.2017 Слован Братислава 1:0 Спартак Трнава С
- 03.11.2017 ДАК 2:1 Слован Братислава С
- 28.10.2017 Слован Братислава 2:2 Сеница С
- 21.10.2017 Злате Моравце 3:2 Слован Братислава С
- 18.10.2017 Слован Братислава 3:1 Нитра К
- 14.10.2017 Слован Братислава 3:2 Татран Прешов С
- 30.09.2017 Слован Братислава 1:1 Нитра С
- 24.09.2017 Жилина 3:2 Слован Братислава С
- 19.09.2017 Слован Братислава 3:1 Земплин С
- 16.09.2017 Слован Братислава 2:1 Ружомберок С
Ружомберок (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 17.03.2018 Ружомберок 2:1 Тренчин С
- 13.03.2018 Попрад 0:2 Ружомберок К
- 10.03.2018 ДАК 3:0 Ружомберок С
- 03.03.2018 Татран Прешов 0:0 Ружомберок С
- 26.02.2018 Ружомберок 0:0 Нитра С
- 18.02.2018 Жилина 2:0 Ружомберок С
- 10.12.2017 Ружомберок 0:1 Слован Братислава С
- 02.12.2017 Земплин 1:1 Ружомберок С
- 25.11.2017 Тренчин 1:2 Ружомберок С
- 18.11.2017 Ружомберок 3:0 Подбрезова С
- 05.11.2017 Спартак Трнава 1:1 Ружомберок С
- 28.10.2017 Ружомберок 1:1 ДАК С
- 21.10.2017 Сеница 0:3 Ружомберок С
- 18.10.2017 Скалица 0:1 Ружомберок К
- 14.10.2017 Ружомберок 1:1 Злате Моравце С
- 01.10.2017 Ружомберок 3:1 Татран Прешов С
- 23.09.2017 Нитра 0:0 Ружомберок С
- 19.09.2017 Ружомберок 1:0 Жилина С
- 16.09.2017 Слован Братислава 2:1 Ружомберок С
- 09.09.2017 Ружомберок 2:1 Земплин С
Последние игры между собой
Слован Братислава: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Ружомберок: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
- 10.12.2017 Ружомберок 0:1 Слован Братислава Суперлига
- 16.09.2017 Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига
- 16.04.2017 Ружомберок 2:1 Слован Братислава Суперлига
- 20.11.2016 Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига
- 13.08.2016 Ружомберок 3:2 Слован Братислава Суперлига
- 09.04.2016 Слован Братислава 3:1 Ружомберок Суперлига
- 01.11.2015 Ружомберок 1:1 Слован Братислава Суперлига
- 09.08.2015 Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига
- 18.04.2015 Слован Братислава 1:0 Ружомберок Суперлига
- 26.10.2014 Ружомберок 1:2 Слован Братислава Суперлига
- 01.08.2014 Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига
- 26.04.2014 Слован Братислава 1:2 Ружомберок Суперлига
- 10.11.2013 Ружомберок 2:3 Слован Братислава Суперлига
- 18.08.2013 Слован Братислава 3:2 Ружомберок Суперлига
- 11.05.2013 Слован Братислава 2:2 Ружомберок Суперлига
- 01.12.2012 Ружомберок 2:2 Слован Братислава Суперлига
- 06.11.2012 Ружомберок 3:1 Слован Братислава Кубок Словакии
- 24.10.2012 Слован Братислава 2:0 Ружомберок Кубок Словакии
- 01.09.2012 Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига
- 28.04.2012 Ружомберок 0:0 Слован Братислава Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|24
|17
|3
|4
|36 - 17
|54
|2.
|Слован Братислава
|25
|13
|8
|4
|48 - 28
|47
|3.
|ДАК
|24
|11
|9
|4
|32 - 22
|42
|4.
|Жилина
|25
|13
|2
|10
|45 - 40
|41
|5.
|Тренчин
|25
|11
|6
|8
|61 - 37
|39
|6.
|Ружомберок
|25
|9
|9
|7
|33 - 26
|36
|7.
|Нитра
|25
|9
|9
|7
|21 - 18
|36
|8.
|Земплин
|25
|7
|7
|11
|23 - 27
|28
|9.
|Подбрезова
|25
|8
|3
|14
|23 - 39
|27
|10.
|Злате Моравце
|25
|7
|5
|13
|30 - 41
|26
|11.
|Татран Прешов
|25
|3
|8
|14
|15 - 46
|17
|12.
|Сеница
|25
|3
|7
|15
|20 - 46
|16
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Слован Братислава делает замену. Хольман Дэвид уходит с поля, а Савичевич Вукан выходит на его замену.
80'
Ружомберок делает замену. Robert Gesnabel уходит с поля, а Dalibor Takac выходит на его замену.
75'
Слован Братислава делает замену. Чаврич Александр уходит с поля, а Голошко Филип выходит на его замену.
72'
Слован Братислава делает замену. Рабиу Ибрахим уходит с поля, а Ноно Хосе выходит на его замену.
67'
Ружомберок делает замену. Хаскич Нермин уходит с поля, а David Capek выходит на его замену.
58'
Рундич Милан получил желтую карточку от судьи
57'
Ружомберок делает замену. Купец Шимон уходит с поля, а Пикк Артур выходит на его замену.
49'
Г О О О О Л - Мацик Матуш уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Масло Петер получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pasienky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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