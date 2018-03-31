  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Словакия
  5. Суперлига
Стадион:
Слован Братислава
1:0
Конец матча
Ружомберок
0'
44' Желтая карточка
Масло Петер
1:0
49' Гол в свои ворота
Мацик Матуш
58' Желтая карточка
Рундич Милан
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Слован Братислава делает замену. Хольман Дэвид уходит с поля, а Савичевич Вукан выходит на его замену.
80'
Ружомберок делает замену. Robert Gesnabel уходит с поля, а Dalibor Takac выходит на его замену.
75'
Слован Братислава делает замену. Чаврич Александр уходит с поля, а Голошко Филип выходит на его замену.
72'
Слован Братислава делает замену. Рабиу Ибрахим уходит с поля, а Ноно Хосе выходит на его замену.
67'
Ружомберок делает замену. Хаскич Нермин уходит с поля, а David Capek выходит на его замену.

Желтая карточка
58'
Рундич Милан получил желтую карточку от судьи
57'
Ружомберок делает замену. Купец Шимон уходит с поля, а Пикк Артур выходит на его замену.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Мацик Матуш уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Масло Петер получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pasienky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация