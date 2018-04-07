Стадион: Dalian Sports Center Stadium
2:2
Конец матча
12' Желтая карточкаЧжу Сяоган
1:0
18' ГолJinxian Wang
23' Желтая карточкаJinxian Wang
2:0
56' ГолГайтан Николас
60' Вторая желтая карточкаЧжу Сяоган
2:1
64' ГолФернандиньо Луис III
80' Желтая карточкаHao Luo
80' Желтая карточкаYaopeng Wang
2:2
84' ГолCao Dong
90' Желтая карточкаВан Вэйчэн
Второй тайм
96'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
96'
Yaopeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Фернандиньо Луис III нанес удар, мяч был парирован, но Чжан Чонг не удержал его в руках.
96'
Cao Dong из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
95'
95'
Ming'an Cui не смог попасть в створ ударом издали
95'
93'
Ван Вэйчэн получил желтую карточку от судьи
93'
Безумный фол. Ван Вэйчэн грубо играет против соперника. Пострадал Карраско Янник
92'
92'
Джиазе Танг не смог попасть в створ ударом издали
91'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
91'
Хороший удар издали нанес Фернандиньо Луис III, но отличный сейв сделал Чжан Чонг. Угловой.
91'
91'
Cao Dong из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
90'
Тактическая замена. Женг Жианфен уходит с поля и его заменяет Чжу Тин
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
90'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
89'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан разыграл угловой с левого угла.
89'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин опасно и грубо сыграл. Синьли Пэн пострадал.
89'
Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе
88'
Джиазе Танг из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
88'
Ван Вэйчэн из команды Чуньцинь Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
87'
Тактическая замена. Jinxian Wang уходит с поля и его заменяет Guowen Sun
87'
Yaopeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
87'
Yaopeng Wang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
84'
ГОЛ! Легко закончил атаку Cao Dong из команды Чуньцинь Лифан, забив в пустые ворота!
84'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Fernando Conceicao и попал в каркас ворот!
84'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает отличный кросс...
84'
Отличные скиллы показывает Фернандиньо Луис III, обводя своих соперников
84'
Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе
83'
83'
82'
81'
Ван Вэйчэн наказан за толчок Карраско Янник
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
81'
81'
Jinxian Wang из команды Далянь Эйрбин делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
Yaopeng Wang грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
80'
Рефери не любит споров - именно за это Hao Luo сейчас получил желтую
79'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
79'
Yaopeng Wang наказан за толчок Кардек Алан
78'
Cao Dong из команды Чуньцинь Лифан опасно и грубо сыграл. Ming'an Cui пострадал.
78'
78'
Синьли Пэн нанес удар, но промахнулся очень сильно.
77'
Судья сигнализирует, что Jinxian Wang из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Синьли Пэн
77'
Безумный фол. Инь Цуняо грубо играет против соперника. Пострадал Ming'an Cui
76'
76'
Ван Вэйчэн из команды Чуньцинь Лифан делает неудачный навес.
76'
Гайтан Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
76'
Судья сигнализирует, что Jinxian Wang из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Синьли Пэн
75'
75'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
75'
Судья сигнализирует, что Jinxian Wang из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Ван Вэйчэн
74'
Тактическая замена. Le Liu уходит с поля и его заменяет Инь Цуняо
72'
Ван Вэйчэн наказан за толчок Гайтан Николас
72'
Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе
72'
71'
71'
Шанс! Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин пробил головой, но мимо
71'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин подал угловой справа.
71'
Синьли Пэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
70'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан опасно и грубо сыграл. Jinxian Wang пострадал.
69'
Хорошую попытку сделал Фернандиньо Луис III. Удар в створ, но вратарь начеку
69'
Опасность! Cao Dong из команды Чуньцинь Лифан отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
69'
Отличные скиллы показывает Cao Dong, обводя своих соперников
69'
68'
Fernando Conceicao бьет со штрафного в створ, но Чжан Чонг держит все под контролем
67'
Судья сигнализирует, что Shuai Li из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
64'
Синьли Пэн сделал результативную передачу.
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Фернандиньо Луис III из клуба "Чуньцинь Лифан" отправил мяч головой в ворота.
64'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
64'
Yaopeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
64'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан разыграл угловой с правого угла.
64'
Тактическая замена. Fangzhi Yang уходит с поля и его заменяет Pengfei Shan
64'
Shuai Li предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Cao Dong бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
64'
63'
Fangzhi Yang наказан за толчок Cao Dong
62'
Yaopeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
Судья сигнализирует, что Женг Жианфен из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
62'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин опасно и грубо сыграл. Синьли Пэн пострадал.
62'
Тактическая замена. Фанг Ли уходит с поля и его заменяет Ван Вэйчэн
61'
Судья сигнализирует, что Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Гайтан Николас
60'
Чжу Сяоган получает вторую желтую карточку. Удаление.
59'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
59'
Безумный фол. Чжу Сяоган грубо играет против соперника. Пострадал Fernando Conceicao
56'
Карраско Янник сделал результативную передачу.
56'
Г О О О О Л - Гайтан Николас изменил счет на табло!
56'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
55'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
54'
Фонте Жозе из команды Далянь Эйрбин сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
54'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин подал угловой слева.
54'
Цуй Юнчжэ предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Женг Жианфен из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
53'
53'
52'
Судья сигнализирует, что Ming'an Cui из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
51'
50'
Шанс! Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
48'
48'
48'
Цуй Юнчжэ нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
Yaopeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
46'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает неудачный навес.
46'
46'
Тактическая замена. Ke Yang уходит с поля и его заменяет Cao Dong
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Чжу Сяоган из команды Далянь Эйрбин опасно и грубо сыграл. Синьли Пэн пострадал.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Shuai Li на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
43'
Карраско Янник коснулся мяча рукой.
42'
42'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Shuai Li из команды Далянь Эйрбин опасно и грубо сыграл. Fernando Conceicao пострадал.
41'
Судья сигнализирует, что Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Женг Жианфен
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
40'
40'
40'
39'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин опасно и грубо сыграл. Синьли Пэн пострадал.
39'
Хорошую попытку сделал Fangzhi Yang. Удар в створ, но вратарь начеку
39'
Чжу Сяоган из команды Далянь Эйрбин сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
37'
37'
Женг Жианфен из команды Далянь Эйрбин навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
36'
36'
Ming'an Cui из команды Далянь Эйрбин сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
34'
32'
32'
Карраско Янник не смог попасть в створ ударом издали
31'
Yaopeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Ke Yang из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
31'
Цуй Юнчжэ из команды Чуньцинь Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
31'
31'
Кардек Алан нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан навешивает в штрафную с рикошетом.
30'
30'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
29'
29'
Чжу Сяоган нанес удар, но промахнулся очень сильно.
29'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин разыграл угловой с левого угла.
29'
Shuai Li из команды Далянь Эйрбин делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Судья сигнализирует, что Цуй Юнчжэ из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Гайтан Николас
28'
26'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
25'
Шанс! Джиазе Танг из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
25'
24'
Гайтан Николас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
24'
Yaopeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
Jinxian Wang получил желтую карточку от судьи
23'
Безумный фол. Jinxian Wang грубо играет против соперника. Пострадал Le Liu
22'
Hao Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Женг Жианфен из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
22'
Цуй Юнчжэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин подал угловой справа.
22'
Суй Вейе отбил мяч на угловой после удара Jinxian Wang из штрафной площади.
22'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин делает пас партнеру.
21'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин идет с мячом вперед на обострение...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
20'
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Гайтан Николас сделал результативную передачу.
18'
Г О О О О Л - Jinxian Wang изменил счет на табло!
18'
Опасность! Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
18'
Игроки ФК "Далянь Эйрбин" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
18'
18'
Судья сигнализирует, что Женг Жианфен из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
17'
17'
Суй Вейе взял и забрал мяч на выходе
17'
Чжу Сяоган из команды Далянь Эйрбин сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
15'
Fangzhi Yang из команды Далянь Эйрбин в офсайде
15'
Jinxian Wang из команды Далянь Эйрбин сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Отличные скиллы показывает Fernando Conceicao, обводя своих соперников
14'
14'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
13'
Yaopeng Wang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
13'
13'
Женг Жианфен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
После штрафного удара,который нанес Фернандиньо Луис III мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
12'
Чжу Сяоган получил желтую карточку от судьи
12'
Безумный фол. Чжу Сяоган грубо играет против соперника. Пострадал Фернандиньо Луис III
11'
Хорошую попытку сделал Карраско Янник. Удар в створ, но вратарь начеку
11'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Суй Вейе взял и забрал мяч на выходе
11'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
10'
Судья свистит. Фанг Ли атаковал сзади соперника. Это Карраско Янник заработал своей команде штрафной
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
9'
9'
Судья сигнализирует, что Фанг Ли из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Fangzhi Yang
8'
Фернандиньо Луис III пробует нанести удар издали, но Чжан Чонг держит все под контролем
8'
Гайтан Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
Судья сигнализирует, что Фонте Жозе из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Фанг Ли
6'
Судья сигнализирует, что Jinxian Wang из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Le Liu
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
5'
Гайтан Николас не смог попасть в створ ударом издали
5'
Отличные скиллы показывает Гайтан Николас, обводя своих соперников
4'
Судья сигнализирует, что Ke Yang из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Ming'an Cui
3'
Yaopeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
Фонте Жозе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан забрасывает мяч в штрафную.
2'
2'
Fangzhi Yang из команды Далянь Эйрбин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Hao Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин подал угловой справа.
1'
Le Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Далянь Эйрбин". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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