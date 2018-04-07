Стадион: Langfang Stadium
1:0
Перерыв
1:0
42' ГолHong Gui
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
47'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
45'
Судья сигнализирует, что Рентиан Ху из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Фан Ксяодонг
42'
Жервиньо Куасси сделал результативную передачу.
42'
Г О О О О Л - Hong Gui изменил счет на табло!
42'
Жервиньо Куасси из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
42'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан забрасывает мяч в штрафную.
42'
Судья сигнализирует, что Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Лавесси Эсекиэль
42'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
41'
Чао Хэ не смог попасть в створ ударом издали
41'
Маскерано Хавьер нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Плохо сыграл Fan Yi - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
41'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
40'
Опасность предотвращена - Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай вступил в отбор удачно
40'
Отличные скиллы показывает Жервиньо Куасси, обводя своих соперников
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
40'
Исмаилов Анзур не смог попасть в створ ударом издали
39'
Судья сигнализирует, что Жервиньо Куасси из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Long Tan
39'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
38'
38'
37'
Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
37'
Игало Одион возвращается на поле, всё в порядке.
37'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
37'
Рентиан Ху не смог попасть в створ ударом издали
37'
37'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
36'
Жервиньо Куасси из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Жервиньо Куасси и Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Игало Одион получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
33'
Игало Одион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
О, нет. Из многообещающей позиции Игало Одион из команды Чанчунь Ятай наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
33'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
33'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай идет с мячом вперед на обострение...
32'
Игрок команды Чанчунь Ятай совершает фол
32'
Назначен штрафной. Пострадал Чао Хэ, его свалил Чендун Чжан.
31'
Судья сигнализирует, что Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Лавесси Эсекиэль
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
Маскерано Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
30'
Гао Чжуньи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Фан Ксяодонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Судья сигнализирует, что Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Li Zhang
28'
Янг Ченг взял и забрал мяч на выходе
28'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
28'
Жанг Ксяофей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Судья сигнализирует, что Hong Gui из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Фан Ксяодонг
27'
Рентиан Ху из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан играет слишком грубо. Игало Одион оказался на газоне.
26'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
26'
Лавесси Эсекиэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
26'
26'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
24'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай в офсайде
24'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Судья сигнализирует, что Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Игало Одион
23'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Игроки ФК "Хэбэй Илиньшаньчжуан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
21'
Жервиньо Куасси из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
Хан Жэнь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан толкнул локтем оппонента. Это Игало Одион заработал фол
19'
Чендун Чжан наказан за толчок Фан Ксяодонг
19'
Выглядело как неплохой момент. Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
18'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
15'
Судья сигнализирует, что Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Жервиньо Куасси
15'
Янг Ченг взял и забрал мяч на выходе
15'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
14'
Long Tan мяч отрикошетил от ворот
14'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
14'
Отличные скиллы показывает Игало Одион, обводя своих соперников
14'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай идет с мячом вперед на обострение...
14'
Игроки ФК "Чанчунь Ятай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Судья сигнализирует, что Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Лавесси Эсекиэль
12'
Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай в офсайде
12'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает передачу одноклубнику.
11'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
11'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
10'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
О, нет. Из многообещающей позиции Жервиньо Куасси из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
9'
Jie Sun из команды Чанчунь Ятай хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
9'
Отличные скиллы показывает Жервиньо Куасси, обводя своих соперников
7'
Жервиньо Куасси из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан направляет мяч в штрафную площадку, но Fan Yi выбегает и ловит мяч
7'
Жервиньо Куасси из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан идет с мячом вперед на обострение...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
4'
Хэбэй Илиньшаньчжуан произведет угловой с правой стороны.
3'
Хэбэй Илиньшаньчжуан произведет угловой с правой стороны.
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Langfang Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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