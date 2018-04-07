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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Хиеталахти
2:0
Конец матча
1:0
36' ГолСтрандваль Себастьян
54' Желтая карточкаСтрандваль Себастьян
64' Желтая карточкаМянтюля Теро
2:0
79' ГолЮха Хакола
86' Желтая карточкаСесар Иван
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36'
1:0
64'
79'
2:0
86'
Состав команд
ВПС
- Основной состав
- 12 Волотинен Саму Вратарь
- 5 Обри Давид Защитник
- 2 Лахти Тими Защитник
- 8 Страндваль Себастьян Полузащитник
- 6 Воутилайнен Джерри Полузащитник
- 14 Яма Омар Полузащитник
- 4 Энгстрем Йеспер Полузащитник
- 7 Юха Хакола Нападающий
- 16 Aatu Laatikainen
- 11 Douglas Cae
- 13 Elhadji Ciss
- Запасные игроки
- 1 Меэритс Марко Вратарь
- 15 Оямаа Хиндрек Защитник
- 25 Momodou Sarr
- 23 Ibrahima Gueye III
- 21 Fabrice Ngarura
- 3 Eero-Matti Auvinen
- 22 Berkant Guner
- Главный тренер: Petri Vuorinen
Интер Турку
- Основной состав
- 12 Мойсандер Хенрик Вратарь
- 5 Мянтюля Теро Защитник
- 8 Сесар Иван Полузащитник
- 25 Кунингас Микко Полузащитник
- 17 Ояла Мика Полузащитник
- 15 Фурухольм Тимо Нападающий
- 21 Niilo Maeenpaeae
- 9 Benjamin Kaellman
- 6 Kenny Mansally
- 7 Ari Nyman
- 11 Albion Ademi
- Запасные игроки
- 1 Копонен Ере Вратарь
- 28 Мякитало Мика Защитник
- 24 Joona Jaervistoe
- 18 Lassi Viholainen
- 14 Elias Mastokangas
- 22 Arttu Hoskonen
- Главный тренер: Fabrizio Piccareta
Предыдущие игры
ВПС (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 18.03.2018 ХИК 4:1 ВПС К
- 02.03.2018 СИК 1:0 ВПС К
- 17.02.2018 ВПС 6:0 ТПВ К
- 10.02.2018 ВПС 3:3 КПВ К
- 03.02.2018 Кески-Уусимаа 0:5 ВПС К
- 26.01.2018 ВПС 2:0 Яро К
- 28.10.2017 Ювяскюля 2:0 ВПС В
- 20.10.2017 ВПС 2:1 Лахти В
- 15.10.2017 РоПС 3:0 ВПС В
- 12.10.2017 ВПС 2:2 Интер Турку В
- 29.09.2017 ВПС 1:2 ХИФК В
- 24.09.2017 Кеми Кингс 1:1 ВПС В
- 16.09.2017 ВПС 1:3 КуПС В
- 11.09.2017 СИК 2:1 ВПС В
- 08.09.2017 ВПС 0:3 ХИК В
- 27.08.2017 Мариехамн 1:0 ВПС В
- 20.08.2017 ВПС 1:1 Ильвес В
- 14.08.2017 ВПС 0:2 Лахти В
- 09.08.2017 ХИФК 2:1 ВПС В
- 06.08.2017 ВПС 3:3 Кеми Кингс В
Интер Турку (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 03.04.2018 Экенес ИФ 0:5 Интер Турку К
- 29.03.2018 Интер Турку 2:0 Ильвес К
- 10.03.2018 Хонка (мол.) 0:7 Интер Турку К
- 04.03.2018 Интер Турку 4:0 Клуби-04 К
- 18.02.2018 Мариехамн 2:4 Интер Турку К
- 09.02.2018 Интер Турку 0:0 ТПС К
- 27.01.2018 АИК 3:0 Интер Турку ТМК
- 19.01.2018 Интер Турку 3:0 Экенес ИФ К
- 28.10.2017 СИК 5:0 Интер Турку В
- 20.10.2017 Интер Турку 1:3 ХИК В
- 16.10.2017 Интер Турку 4:1 ХИФК В
- 12.10.2017 ВПС 2:2 Интер Турку В
- 29.09.2017 Интер Турку 1:2 КуПС В
- 25.09.2017 Ювяскюля 1:3 Интер Турку В
- 18.09.2017 Интер Турку 1:6 Лахти В
- 12.09.2017 Мариехамн 2:1 Интер Турку В
- 07.09.2017 Интер Турку 2:2 Ильвес В
- 26.08.2017 РоПС 4:2 Интер Турку В
- 19.08.2017 Кеми Кингс 1:5 Интер Турку В
- 14.08.2017 Интер Турку 0:1 СИК В
Последние игры между собой
ВПС: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Интер Турку: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
- 12.10.2017 ВПС 2:2 Интер Турку Вейккауслига
- 16.07.2017 ВПС 3:2 Интер Турку Вейккауслига
- 12.05.2017 Интер Турку 0:1 ВПС Вейккауслига
- 11.03.2017 Интер Турку 2:0 ВПС Кубок
- 26.09.2016 Интер Турку 1:1 ВПС Вейккауслига
- 04.07.2016 Интер Турку 0:2 ВПС Вейккауслига
- 24.04.2016 ВПС 0:0 Интер Турку Вейккауслига
- 14.09.2015 Интер Турку 1:1 ВПС Вейккауслига
- 05.07.2015 ВПС 0:0 Интер Турку Вейккауслига
- 03.06.2015 ВПС 3:0 Интер Турку Вейккауслига
- 28.09.2014 ВПС 1:0 Интер Турку Вейккауслига
- 23.06.2014 Интер Турку 3:0 ВПС Вейккауслига
- 17.05.2014 Интер Турку 0:0 ВПС Вейккауслига
- 20.09.2013 Интер Турку 1:2 ВПС Вейккауслига
- 07.07.2013 ВПС 1:2 Интер Турку Вейккауслига
- 17.05.2013 Интер Турку 0:0 ВПС Вейккауслига
- 03.09.2012 Интер Турку 2:0 ВПС Вейккауслига
- 25.06.2012 ВПС 1:1 Интер Турку Вейккауслига
- 19.04.2012 ВПС 0:2 Интер Турку Вейккауслига
- 26.09.2011 ВПС 0:0 Интер Турку Вейккауслига
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
ВПС делает замену. Юха Хакола уходит с поля, а Fabrice Ngarura выходит на его замену.
86'
Сесар Иван получил желтую карточку от судьи
84'
Интер Турку делает замену. Albion Ademi уходит с поля, а Joona Jaervistoe выходит на его замену.
80'
ВПС делает замену. Лахти Тими уходит с поля, а Eero-Matti Auvinen выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Юха Хакола бьет в цель!
77'
Интер Турку делает замену. Кунингас Микко уходит с поля, а Мякитало Мика выходит на его замену.
73'
ВПС делает замену. Douglas Cae уходит с поля, а Ibrahima Gueye выходит на его замену.
64'
Мянтюля Теро получил желтую карточку от судьи
63'
Интер Турку делает замену. Niilo Maeenpaeae уходит с поля, а Arttu Hoskonen выходит на его замену.
54'
Страндваль Себастьян получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Г О О О О Л - Страндваль Себастьян бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hietalahden jalkapallostadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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