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Стадион:
ВПС
2:0
Конец матча
Интер Турку
0'
1:0
36' Гол
Страндваль Себастьян
54' Желтая карточка
Страндваль Себастьян
64' Желтая карточка
Мянтюля Теро
2:0
79' Гол
Юха Хакола
86' Желтая карточка
Сесар Иван
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
ВПС делает замену. Юха Хакола уходит с поля, а Fabrice Ngarura выходит на его замену.
Желтая карточка
86'
Сесар Иван получил желтую карточку от судьи
84'
Интер Турку делает замену. Albion Ademi уходит с поля, а Joona Jaervistoe выходит на его замену.
80'
ВПС делает замену. Лахти Тими уходит с поля, а Eero-Matti Auvinen выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Юха Хакола бьет в цель!

77'
Интер Турку делает замену. Кунингас Микко уходит с поля, а Мякитало Мика выходит на его замену.
73'
ВПС делает замену. Douglas Cae уходит с поля, а Ibrahima Gueye выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Мянтюля Теро получил желтую карточку от судьи
63'
Интер Турку делает замену. Niilo Maeenpaeae уходит с поля, а Arttu Hoskonen выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Страндваль Себастьян получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Страндваль Себастьян бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hietalahden jalkapallostadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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