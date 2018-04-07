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0:0
Второй тайм: 54'
Состав команд
27
Lukas
Eek
17
Daryl
Smylie
10
Орлов
Якоб
22
Adi
Nalic
20
Edafe
Egbedi
11
Karim
Sadat
Йёнчёпинг 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Frank Pettersson Вратарь
- 19 Alexander Jallow Защитник
- 4 Max Watson Защитник
- 20 Anton Liljenbaeck Защитник
- 27 Lukas Eek Защитник
- 22 Sebastian Crona Полузащитник
- 5 Fredik Fendrich Полузащитник
- 12 Jesper Svensson Полузащитник
- 17 Daryl Smylie Полузащитник
- 9 Tommy Thelin Полузащитник
- 10 Орлов Якоб Нападающий
- Запасные игроки
- 11 Вильяльмссон Арни Нападающий
- 25 Peter Gwargis
- 29 Benjamin Tannus
- 24 Amir Al-Ammari
- 13 Carljohan Eriksson I
- 8 Joakim Karlsson II
- 6 Fredrik Olsson III
- Главный тренер: Jimmy Thelin
Ландскруна 4-2-3-1
- Основной состав
- 29 Норинг Виктор Вратарь
- 7 Alexander Tkacz Защитник
- 2 Viktor Svensson Защитник
- 6 Philip Andersson I Защитник
- 16 Dennis Olofsson Защитник
- 8 Maans Ekvall Полузащитник
- 22 Adi Nalic Полузащитник
- 17 Monday Samuel Полузащитник
- 10 Filip Pivkovski Полузащитник
- 20 Edafe Egbedi Полузащитник
- 11 Karim Sadat Нападающий
- Запасные игроки
- 9 Атайич Бахрудин Нападающий
- 13 Ebere John Ekeh
- 21 Kevin Jensen
- 12 Igor Arsenijevic
- 1 Amr Kaddoura
- 5 Philip Ljung
- 3 Jetmir Haliti
Предыдущие игры
Йёнчёпинг (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 01.04.2018 ГАИС 2:1 Йёнчёпинг С
- 10.03.2018 Кальмар 1:0 Йёнчёпинг ТМК
- 03.03.2018 Юргорден 1:0 Йёнчёпинг К
- 25.02.2018 Йёнчёпинг 1:1 Дегерфорс К
- 18.02.2018 Йёнчёпинг 1:2 Фрей К
- 13.02.2018 Норрчёпинг 1:0 Йёнчёпинг ТМК
- 19.11.2017 Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг А
- 15.11.2017 Треллеборг 2:0 Йёнчёпинг А
- 05.11.2017 Йёнчёпинг 0:0 Эстерсунд А
- 29.10.2017 Юргорден 0:0 Йёнчёпинг А
- 23.10.2017 Йёнчёпинг 2:0 Кальмар А
- 15.10.2017 АИК 2:0 Йёнчёпинг А
- 30.09.2017 АФК Эскильстуна 1:1 Йёнчёпинг А
- 24.09.2017 Йёнчёпинг 2:2 Сундсвалль А
- 20.09.2017 Йёнчёпинг 3:1 Сириус А
- 16.09.2017 Гётеборг 1:1 Йёнчёпинг А
- 10.09.2017 Йёнчёпинг 1:2 Норрчёпинг А
- 27.08.2017 Хеккен 3:1 Йёнчёпинг А
- 23.08.2017 Утсиктенс 2:3 Йёнчёпинг К
- 18.08.2017 Йёнчёпинг 2:2 Эльфсборг А
Ландскруна (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 01.04.2018 Ландскруна 2:3 Фалькенберг С
- 16.03.2018 Эльфсборг 2:0 Ландскруна ТМК
- 04.11.2017 Ландскруна 2:0 Карлскруна ПД
- 28.10.2017 Оддевольд 3:2 Ландскруна ПД
- 21.10.2017 Оскарсхамн 2:1 Ландскруна ПД
- 15.10.2017 Ландскруна 2:0 Утсиктенс ПД
- 07.10.2017 Шёвде АИК 1:0 Ландскруна ПД
- 30.09.2017 Квидинг ФИФ 0:2 Ландскруна ПД
- 24.09.2017 Ландскруна 2:0 Энгельхольм ПД
- 17.09.2017 Мьельбю 1:2 Ландскруна ПД
- 10.09.2017 Ландскруна 2:0 Юнгшиле ПД
- 03.09.2017 Русенгор 0:2 Ландскруна ПД
- 27.08.2017 Ландскруна 1:0 Кристианстад ПД
- 23.08.2017 Ландскруна 3:4 Эльфсборг К
- 20.08.2017 Ландскруна 3:3 Хускварна ПД
- 15.07.2017 Ассириска БК 1:4 Ландскруна ПД
- 09.07.2017 Ландскруна 2:2 Оскарсхамн ПД
- 02.07.2017 Ландскруна 4:0 Оддевольд ПД
- 25.06.2017 Карлскруна 0:3 Ландскруна ПД
- 18.06.2017 Ландскруна 2:0 Шёвде АИК ПД
Последние игры между собой
Йёнчёпинг: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 5
Ландскруна: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 7
- 23.09.2014 Ландскруна 0:3 Йёнчёпинг Суперэттан
- 24.05.2014 Йёнчёпинг 6:2 Ландскруна Суперэттан
- 28.10.2013 Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Суперэттан
- 24.06.2013 Ландскруна 2:0 Йёнчёпинг Суперэттан
- 20.06.2012 Ландскруна 0:2 Йёнчёпинг Суперэттан
- 05.09.2011 Ландскруна 1:0 Йёнчёпинг Суперэттан
- 30.05.2011 Йёнчёпинг 0:2 Ландскруна Суперэттан
- 23.10.2010 Йёнчёпинг 4:1 Ландскруна Суперэттан
- 05.07.2010 Ландскруна 0:3 Йёнчёпинг Суперэттан
- 28.09.2009 Ландскруна 2:4 Йёнчёпинг Суперэттан
- 01.06.2009 Йёнчёпинг 0:2 Ландскруна Суперэттан
- 25.08.2008 Йёнчёпинг 1:3 Ландскруна Суперэттан
- 13.05.2008 Ландскруна 1:1 Йёнчёпинг Суперэттан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фалькенберг
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Эргрюте
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Гефле
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|ГАИС
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Хальмстад
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Фрей
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Норрбю
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Эстер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Браге
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ландскруна
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Дегерфорс
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Йёнчёпинг
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|АФК Эскильстуна
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Хельсинборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Вернаму
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Варбергс Боис
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Второй тайм
46'
Ландскруна делает замену. Норинг Виктор уходит с поля, а Amr Kaddoura выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
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