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Йёнчёпинг
0:0
Второй тайм: 54'
Ландскруна
0' 54'
Второй тайм
46'
Ландскруна делает замену. Норинг Виктор уходит с поля, а Amr Kaddoura выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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