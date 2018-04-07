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Стадион: OmaSP Stadion
0:1
Конец матча
42' Желтая карточкаJulian Guevara
45' Желтая карточкаХурме Яркко
45' Желтая карточкаKristian Heinolainen
0:1
76' ГолJulian Guevara
87' Желтая карточкаВидескуг Адам
90' Желтая карточкаКальюмяэ Марек
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42'
45'
65'
76'
0:1
87'
90'
Состав команд
СИК
- Основной состав
- 33 Аксалу Михкель Вратарь
- 18 Хурме Яркко Защитник
- 11 Мастоу Джордан Полузащитник
- 58 Хетемай Мехмет Полузащитник
- 3 Валес Марк Полузащитник
- 6 Баат Андерс Полузащитник
- 37 Мбома Аристот Нападающий
- 25 Emile Paul Tendeng
- 14 Maximo Tolonen
- 7 Reuben Ayarna
- 17 Ville Tikkanen
- Запасные игроки
- 1 Jesse Oest Вратарь
- 2 Меро Йоэл Защитник
- 15 Клинга Матти Полузащитник
- 26 Сараярви Йессе Полузащитник
- 8 Лаасконен Йоханнес Полузащитник
- 5 Хатакка Дани
- 9 Vahid Hambo
- Главный тренер: Tommi Kautonen
Кеми Кингс
- Основной состав
- 12 Oskari Forsman Вратарь
- 26 Кальюмяэ Марек Защитник
- 7 Видескуг Адам Полузащитник
- 9 Араба Хаким Нападающий
- 11 Тано Кевин Нападающий
- 29 Victor Shevcenco
- 31 Keaton Isaksson
- 3 Kristian Heinolainen
- 5 Kosta Manev
- 14 Kevin Mombilo
- 8 Julian Guevara
- Запасные игроки
- 35 Mikko Vilmunen Вратарь
- 20 Липин Максим Полузащитник
- 18 Мякеля Юхо Нападающий
- 30 Jacob Esposito
- 21 Ville Moilanen
- 10 Justus Lehto
- Главный тренер: Jari Aahman
Предыдущие игры
СИК (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 29.03.2018 СИК 1:2 Хонка К
- 02.03.2018 СИК 1:0 ВПС К
- 24.02.2018 Яро 1:1 СИК К
- 10.02.2018 СИК 4:0 ТПВ К
- 02.02.2018 КПВ 1:2 СИК К
- 21.01.2018 СИК 4:0 Кески-Уусимаа К
- 28.10.2017 СИК 5:0 Интер Турку В
- 20.10.2017 ХИФК 2:2 СИК В
- 15.10.2017 Кеми Кингс 3:3 СИК В
- 12.10.2017 СИК 0:2 ХИК В
- 01.10.2017 Мариехамн 2:1 СИК В
- 27.09.2017 СИК 0:0 Ильвес В
- 23.09.2017 СИК 0:1 ХИК К
- 16.09.2017 РоПС 0:3 СИК В
- 11.09.2017 СИК 2:1 ВПС В
- 08.09.2017 КуПС 2:1 СИК В
- 26.08.2017 СИК 0:4 Ювяскюля В
- 19.08.2017 СИК 1:0 Лахти В
- 14.08.2017 Интер Турку 0:1 СИК В
- 10.08.2017 СИК 0:6 ХИК В
Кеми Кингс (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 10.03.2018 Кеми Кингс 1:2 Оулу К
- 11.02.2018 МуСа 2:2 Кеми Кингс К
- 02.02.2018 РоПС 1:2 Кеми Кингс К
- 28.01.2018 Кеми Кингс 1:3 КуПС К
- 20.01.2018 Кеми Кингс 0:2 Каяани К
- 28.10.2017 Кеми Кингс 1:3 КуПС В
- 20.10.2017 Ильвес 1:0 Кеми Кингс В
- 15.10.2017 Кеми Кингс 3:3 СИК В
- 12.10.2017 ХИФК 4:0 Кеми Кингс В
- 30.09.2017 ХИК 4:0 Кеми Кингс В
- 24.09.2017 Кеми Кингс 1:1 ВПС В
- 17.09.2017 Мариехамн 3:2 Кеми Кингс В
- 10.09.2017 Кеми Кингс 1:2 Ювяскюля В
- 07.09.2017 РоПС 0:1 Кеми Кингс В
- 26.08.2017 Лахти 0:1 Кеми Кингс В
- 19.08.2017 Кеми Кингс 1:5 Интер Турку В
- 13.08.2017 Ювяскюля 2:1 Кеми Кингс В
- 09.08.2017 Кеми Кингс 0:0 Ильвес В
- 06.08.2017 ВПС 3:3 Кеми Кингс В
- 29.07.2017 Кеми Кингс 2:1 Интер Турку В
Последние игры между собой
СИК: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Кеми Кингс: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
- 15.10.2017 Кеми Кингс 3:3 СИК Вейккауслига
- 26.06.2017 СИК 1:0 Кеми Кингс Вейккауслига
- 22.04.2017 Кеми Кингс 3:1 СИК Вейккауслига
- 01.10.2016 Кеми Кингс 1:3 СИК Вейккауслига
- 09.06.2016 СИК 1:0 Кеми Кингс Вейккауслига
- 09.04.2016 Кеми Кингс 3:0 СИК Вейккауслига
- 13.02.2016 СИК 1:0 Кеми Кингс Кубок лиги
Второй тайм
90'
Кеми Кингс делает замену. Араба Хаким уходит с поля, а Justus Lehto выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Кальюмяэ Марек получил желтую карточку от судьи
87'
Видескуг Адам получил желтую карточку от судьи
81'
СИК делает замену. Баат Андерс уходит с поля, а Лаасконен Йоханнес выходит на его замену.
77'
Кеми Кингс делает замену. Keaton Isaksson уходит с поля, а Ville Moilanen выходит на его замену.
76'
Г О О О О Л - Julian Guevara бьет в цель!
65'
Кеми Кингс делает замену. Тано Кевин уходит с поля, а Мякеля Юхо выходит на его замену.
58'
СИК делает замену. Хетемай Мехмет уходит с поля, а Сараярви Йессе выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Kristian Heinolainen получил желтую карточку от судьи
45'
Хурме Яркко получил желтую карточку от судьи
42'
Julian Guevara получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на OmaSP Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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