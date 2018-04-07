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Стадион:
СИК
0:1
Конец матча
Кеми Кингс
0'
42' Желтая карточка
Julian Guevara
45' Желтая карточка
Хурме Яркко
45' Желтая карточка
Kristian Heinolainen
0:1
76' Гол
Julian Guevara
87' Желтая карточка
Видескуг Адам
90' Желтая карточка
Кальюмяэ Марек
90'+6
Второй тайм
90'
Кеми Кингс делает замену. Араба Хаким уходит с поля, а Justus Lehto выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Кальюмяэ Марек получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
87'
Видескуг Адам получил желтую карточку от судьи
81'
СИК делает замену. Баат Андерс уходит с поля, а Лаасконен Йоханнес выходит на его замену.
77'
Кеми Кингс делает замену. Keaton Isaksson уходит с поля, а Ville Moilanen выходит на его замену.

Описание гола
76'
Г О О О О Л - Julian Guevara бьет в цель!
65'
Кеми Кингс делает замену. Тано Кевин уходит с поля, а Мякеля Юхо выходит на его замену.
58'
СИК делает замену. Хетемай Мехмет уходит с поля, а Сараярви Йессе выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Kristian Heinolainen получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
45'
Хурме Яркко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
42'
Julian Guevara получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на OmaSP Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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