Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Заря

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Стадион: Олимпийский (Киев)
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Динамо Киев (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 01.04.2018 Мариуполь 2:3 Динамо Киев ПЛ
- 18.03.2018 Динамо Киев 4:0 Ворскла ПЛ
- 15.03.2018 Динамо Киев 0:2 Лацио ЛЕ
- 11.03.2018 Динамо Киев 1:0 Верес ПЛ
- 08.03.2018 Лацио 2:2 Динамо Киев ЛЕ
- 04.03.2018 Динамо Киев 3:2 Заря ПЛ
- 25.02.2018 Верес 3:1 Динамо Киев ПЛ
- 22.02.2018 Динамо Киев 0:0 АЕК ЛЕ
- 18.02.2018 Динамо Киев 1:0 Олимпик Дн ПЛ
- 15.02.2018 АЕК 1:1 Динамо Киев ЛЕ
- 11.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Динамо Киев ТМК
- 03.02.2018 Эстерсунд 2:2 Динамо Киев ТМК
- 23.01.2018 Штурм 2:0 Динамо Киев ТМК
- 20.01.2018 Хёугесунн 1:1 Динамо Киев ТМК
- 19.01.2018 Динамо Киев 0:2 Санкт-Галлен ТМК
- 10.12.2017 Александрия 0:0 Динамо Киев ПЛ
- 07.12.2017 Динамо Киев 4:1 Партизан ЛЕ
- 03.12.2017 Динамо Киев 5:1 Мариуполь ПЛ
- 29.11.2017 Десна 0:2 Динамо Киев К
- 26.11.2017 Сталь Каменское 0:2 Динамо Киев ПЛ
Заря (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 01.04.2018 Заря 0:3 Шахтёр Дн ПЛ
- 18.03.2018 Верес 0:1 Заря ПЛ
- 11.03.2018 Мариуполь 0:0 Заря ПЛ
- 04.03.2018 Динамо Киев 3:2 Заря ПЛ
- 25.02.2018 Заря 3:0 Ворскла ПЛ
- 18.02.2018 Карпаты 0:2 Заря ПЛ
- 10.12.2017 Заря 2:1 Шахтёр Дн ПЛ
- 07.12.2017 Заря 0:2 Атлетик Б ЛЕ
- 02.12.2017 Черноморец Од 1:1 Заря ПЛ
- 26.11.2017 Заря 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 23.11.2017 Эстерсунд 2:0 Заря ЛЕ
- 18.11.2017 Заря 1:1 Верес ПЛ
- 05.11.2017 Олимпик Дн 3:3 Заря ПЛ
- 02.11.2017 Герта 2:0 Заря ЛЕ
- 29.10.2017 Заря 2:2 Александрия ПЛ
- 25.10.2017 Заря 3:4 Шахтёр Дн К
- 22.10.2017 Мариуполь 2:5 Заря ПЛ
- 19.10.2017 Заря 2:1 Герта ЛЕ
- 14.10.2017 Сталь Каменское 0:1 Заря ПЛ
- 01.10.2017 Заря 4:4 Динамо Киев ПЛ
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Заря: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
- 04.03.2018 Динамо Киев 3:2 Заря Премьер-лига
- 01.10.2017 Заря 4:4 Динамо Киев Премьер-лига
- 21.05.2017 Динамо Киев 1:2 Заря Премьер-лига
- 14.04.2017 Заря 0:1 Динамо Киев Премьер-лига
- 25.02.2017 Заря 1:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 26.10.2016 Динамо Киев 5:2 Заря Кубок
- 18.09.2016 Динамо Киев 0:1 Заря Премьер-лига
- 20.03.2016 Динамо Киев 1:0 Заря Премьер-лига
- 30.08.2015 Заря 0:0 Динамо Киев Премьер-лига
- 12.04.2015 Динамо Киев 2:2 Заря Премьер-лига
- 08.04.2015 Динамо Киев 2:0 Заря Кубок
- 04.03.2015 Заря 1:2 Динамо Киев Кубок
- 13.09.2014 Заря 2:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 18.05.2014 Динамо Киев 3:1 Заря Премьер-лига
- 03.11.2013 Заря 2:0 Динамо Киев Премьер-лига
- 20.04.2013 Заря 0:5 Динамо Киев Премьер-лига
- 28.09.2012 Динамо Киев 1:0 Заря Премьер-лига
- 02.05.2012 Заря 0:0 Динамо Киев Премьер-лига
- 23.10.2011 Динамо Киев 6:1 Заря Премьер-лига
- 18.04.2011 Динамо Киев 2:0 Заря Премьер-лига
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|25
|19
|3
|3
|60 - 18
|60
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|50 - 22
|54
|3.
|Ворскла
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|28 - 29
|38
|4.
|Заря
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|39 - 31
|37
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|32 - 33
|33
|6.
|Верес
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|26 - 19
|33
Борьба за выживание
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпик Дн
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|27 - 27
|32
|2.
|Александрия
|Заявка
|25
|4
|14
|7
|20 - 24
|26
|3.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|25
|5
|8
|12
|15 - 33
|23
|4.
|Сталь Каменское
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|18 - 33
|22
|5.
|Черноморец Од
|Заявка
|25
|3
|10
|12
|17 - 40
|19
|6.
|Карпаты
|Заявка
|25
|4
|11
|10
|17 - 40
|14
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Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - ЗаряДо начала игры осталось 2 дня 9 часов 20 минут, которая состоится 07.04.2018.
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Прогнозы на матч Динамо Киев - Заря
Динамо Киев
91.3% (73)
Ничья:
5% (4)
Заря
3.8% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Динамо Киев:
43.8% (35)
2:0 Динамо Киев:
15% (12)
3:1 Динамо Киев:
13.8% (11)
1:0 Динамо Киев:
11.3% (9)
3:0 Динамо Киев:
3.8% (3)
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