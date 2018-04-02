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Динамо Киев
 
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Заря
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Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Заря

До начала игры осталось 2 дня 9 часов 20 минут, которая состоится 07.04.2018.
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Прогнозы на матч Динамо Киев - Заря
Динамо Киев
91.3% (73)
Ничья:
5% (4)
Заря
3.8% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
43.8% (35)
Динамо Киев:
15% (12)
Динамо Киев:
13.8% (11)
Динамо Киев:
11.3% (9)
Динамо Киев:
3.8% (3)
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