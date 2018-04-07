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Зрители: 2084
Фалькенберг
2:0
Конец матча
АФК Эскильстуна
0'
8' Желтая карточка
Samuel Nnamani
21' Желтая карточка
Tobias Englund
37' Желтая карточка
Kadir Hodzic
1:0
61' Гол
Robin Oestlind
2:0
63' Гол
Karl Soederstroem
69' Желтая карточка
Erik Paersson
69' Желтая карточка
Wellyson
87' Желтая карточка
Mamadou Koyate
89' Желтая карточка
Michael Kargbo
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Michael Kargbo получил желтую карточку от судьи
88'
Васби делает замену. Ousmane Camara уходит с поля, а Michel Termanini выходит на его замену.
Желтая карточка
87'
Mamadou Koyate получил желтую карточку от судьи
84'
Фалькенберг делает замену. Karl Soederstroem уходит с поля, а Веде Антон выходит на его замену.
77'
Васби делает замену. Туре Ибрагим уходит с поля, а Michael Kargbo выходит на его замену.

74'
Васби делает замену. Wellyson уходит с поля, а Mamadou Koyate выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Wellyson получил желтую карточку от судьи
64'
Фалькенберг делает замену. Erik Zetterberg уходит с поля, а Кваква Энок выходит на его замену.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Karl Soederstroem бьет в цель!
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Робин Эстлинд бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Kadir Hodzic получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Tobias Englund получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
8'
Samuel Nnamani получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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