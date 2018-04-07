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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 2084
2:0
Конец матча
8' Желтая карточкаSamuel Nnamani
21' Желтая карточкаTobias Englund
37' Желтая карточкаKadir Hodzic
1:0
61' ГолRobin Oestlind
2:0
63' ГолKarl Soederstroem
69' Желтая карточкаErik Paersson
69' Желтая карточкаWellyson
87' Желтая карточкаMamadou Koyate
89' Желтая карточкаMichael Kargbo
|
21'
37'
61'
1:0
63'
2:0
69'
69'
87'
89'
Состав команд
33
Юза
Тибор
17
Туре
Ибрагим
94
Wellyson
21
Раскай
Анель
18
Oke
Akpoveta
Фалькенберг 4-4-2
- Основной состав
- 16 Hampus Nilsson Вратарь
- 14 Карлссон Пер I Защитник
- 33 Юза Тибор Защитник
- 8 Карлссон Тобиас Защитник
- 25 Tobias Englund Защитник
- 12 Кристоффер Карлссон Полузащитник
- 22 John Bjoerkengren Полузащитник
- 6 Erik Zetterberg Полузащитник
- 11 Robin Oestlind Полузащитник
- 10 Karl Soederstroem Нападающий
- 9 Erik Paersson Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Johan Brattberg Вратарь
- 21 Mahmut Ozen Защитник
- 5 Linus Andersson Защитник
- 24 Веде Антон Полузащитник
- 23 Кваква Энок Полузащитник
- 17 Edi Sylisufaj Нападающий
- 42 Zlatan Krizanovic
- Главный тренер: Ханс Эклунд
АФК Эскильстуна 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Курчи Джанлука Вратарь
- 2 Adnan Kojic Защитник
- 22 Alexander Michel Защитник
- 77 Цискаридзе Зураб Защитник
- 3 Kadir Hodzic Защитник
- 17 Туре Ибрагим Полузащитник
- 94 Wellyson Полузащитник
- 8 Ousmane Camara Полузащитник
- 21 Раскай Анель Полузащитник
- 16 Samuel Nnamani Полузащитник
- 18 Oke Akpoveta Нападающий
- Запасные игроки
- 89 Иванов Михаил Вратарь
- 95 Эрасмус Кермит Нападающий
- 20 Mamadou Koyate
- 99 Michael Kargbo
- 5 Gustav Jarl
- 6 Michel Termanini
- Главный тренер: Michael Jolley
Предыдущие игры
Фалькенберг (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 01.04.2018 Ландскруна 2:3 Фалькенберг С
- 24.03.2018 Хеккен 4:1 Фалькенберг ТМК
- 20.01.2018 Хельсингёр 3:1 Фалькенберг ТМК
- 04.11.2017 Фалькенберг 3:1 Фрей С
- 29.10.2017 Сюрианска 1:2 Фалькенберг С
- 22.10.2017 Эстер 1:1 Фалькенберг С
- 15.10.2017 Фалькенберг 1:1 Треллеборг С
- 29.09.2017 Фалькенберг 1:4 Норрбю С
- 24.09.2017 Хельсинборг 0:0 Фалькенберг С
- 17.09.2017 Фалькенберг 1:1 Эргрюте С
- 09.09.2017 Далкурд 1:1 Фалькенберг С
- 02.09.2017 Фалькенберг 0:4 Гефле С
- 27.08.2017 Броммапойкарна 1:5 Фалькенберг С
- 24.08.2017 Оддевольд 2:1 Фалькенберг К
- 20.08.2017 Фалькенберг 2:0 Отвидаберг С
- 15.08.2017 Дегерфорс 1:1 Фалькенберг С
- 09.08.2017 Фалькенберг 2:0 Вернаму С
- 05.08.2017 ГАИС 1:1 Фалькенберг С
- 30.07.2017 Фалькенберг 2:1 Варбергс Боис С
- 22.07.2017 Норрбю 0:3 Фалькенберг С
АФК Эскильстуна (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 31.03.2018 АФК Эскильстуна 0:0 Браге С
- 24.03.2018 Эребру 0:0 АФК Эскильстуна ТМК
- 20.01.2018 Броммапойкарна 2:0 АФК Эскильстуна ТМК
- 05.11.2017 АФК Эскильстуна 1:3 Сириус А
- 28.10.2017 Хальмстад 1:1 АФК Эскильстуна А
- 21.10.2017 АФК Эскильстуна 2:3 Эльфсборг А
- 14.10.2017 Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна А
- 30.09.2017 АФК Эскильстуна 1:1 Йёнчёпинг А
- 25.09.2017 АФК Эскильстуна 1:0 Гётеборг А
- 21.09.2017 Эребру 2:3 АФК Эскильстуна А
- 18.09.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Сундсвалль А
- 09.09.2017 Эстерсунд 3:0 АФК Эскильстуна А
- 26.08.2017 АФК Эскильстуна 0:0 Хаммарбю А
- 23.08.2017 Васалунд 3:1 АФК Эскильстуна К
- 19.08.2017 АФК Эскильстуна 3:1 Мальмё А
- 13.08.2017 АИК 1:1 АФК Эскильстуна А
- 07.08.2017 Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна А
- 31.07.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Юргорден А
- 23.07.2017 Кальмар 2:0 АФК Эскильстуна А
- 15.07.2017 АФК Эскильстуна 2:1 Кальмар А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фалькенберг
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Эргрюте
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Гефле
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|ГАИС
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Хальмстад
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Фрей
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Норрбю
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Эстер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Браге
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ландскруна
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Дегерфорс
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Йёнчёпинг
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|АФК Эскильстуна
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Хельсинборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Вернаму
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Варбергс Боис
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Michael Kargbo получил желтую карточку от судьи
88'
Васби делает замену. Ousmane Camara уходит с поля, а Michel Termanini выходит на его замену.
87'
Mamadou Koyate получил желтую карточку от судьи
84'
Фалькенберг делает замену. Karl Soederstroem уходит с поля, а Веде Антон выходит на его замену.
77'
Васби делает замену. Туре Ибрагим уходит с поля, а Michael Kargbo выходит на его замену.
74'
Васби делает замену. Wellyson уходит с поля, а Mamadou Koyate выходит на его замену.
69'
Wellyson получил желтую карточку от судьи
64'
Фалькенберг делает замену. Erik Zetterberg уходит с поля, а Кваква Энок выходит на его замену.
63'
Г О О О О Л - Karl Soederstroem бьет в цель!
61'
Г О О О О Л - Робин Эстлинд бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Kadir Hodzic получил желтую карточку от судьи
21'
Tobias Englund получил желтую карточку от судьи
8'
Samuel Nnamani получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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