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Стадион: Tatran Stadion
0:0
Второй тайм: 55'
20' Желтая карточкаDalibor Pleva
49' Желтая карточкаГорник Денис
|
20'
49'
Состав команд
Татран Прешов
- Основной состав
- 30 Patrik Lukac Вратарь
- 17 Jan Dzurik Защитник
- 10 Peter Katona Защитник
- 8 Tomas Sedlak Полузащитник
- 27 Lukas Micherda Полузащитник
- 3 Miroslav Petko Полузащитник
- 21 David Kerestes Полузащитник
- 28 Petr Hosek Нападающий
- 15 Matej Gresak
- 19 Patrik Prikryl
- 18 Michal Kralovic
- Запасные игроки
- 77 Jozef Talian Вратарь
- 32 Emil Haladej Защитник
- 7 Martin Dupkala Полузащитник
- 22 Erik Streno Нападающий
- 25 Nikola Gataric
- 11 Adrian Lesko
- Главный тренер: Anton Misovec
Злате Моравце
- Основной состав
- 30 Pavel Kovac Вратарь
- 9 Клебер Насименту Защитник
- 2 Горник Денис Защитник
- 12 Martin Chren Защитник
- 33 Dalibor Pleva Полузащитник
- 25 Шашинка Ондржей Полузащитник
- 42 Michal Pinter Полузащитник
- 18 Peter Oravik Полузащитник
- 17 Damian Baris Полузащитник
- 16 Lubomir Urgela Нападающий
- 19 Харба Харис Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Николич Милош I Защитник
- 14 Дуга Денис Защитник
- 28 Котула Юрай Защитник
- 10 Marek Rigo Полузащитник
- 8 Алмейда Эвертон Полузащитник
- 7 Бартоломеу Роберт Нападающий
- 24 Jozef Novota
- Главный тренер: Juraj Jarabek
Предыдущие игры
Татран Прешов (последние 20 матчей: +1 =8 -11)
- 31.03.2018 Подбрезова 1:1 Татран Прешов С
- 16.03.2018 Татран Прешов 1:1 Сеница С
- 10.03.2018 Земплин 0:0 Татран Прешов С
- 03.03.2018 Татран Прешов 0:0 Ружомберок С
- 24.02.2018 Тренчин 2:0 Татран Прешов С
- 18.02.2018 Татран Прешов 0:2 Подбрезова С
- 09.12.2017 Спартак Трнава 1:0 Татран Прешов С
- 02.12.2017 Татран Прешов 0:0 ДАК С
- 25.11.2017 Сеница 1:0 Татран Прешов С
- 18.11.2017 Татран Прешов 1:1 Злате Моравце С
- 03.11.2017 Татран Прешов 1:0 Земплин С
- 28.10.2017 Нитра 2:0 Татран Прешов С
- 22.10.2017 Татран Прешов 0:1 Жилина С
- 14.10.2017 Слован Братислава 3:2 Татран Прешов С
- 01.10.2017 Ружомберок 3:1 Татран Прешов С
- 24.09.2017 Татран Прешов 0:7 Тренчин С
- 19.09.2017 Подбрезова 2:0 Татран Прешов С
- 16.09.2017 Татран Прешов 0:2 Спартак Трнава С
- 09.09.2017 ДАК 0:0 Татран Прешов С
- 26.08.2017 Татран Прешов 2:2 Сеница С
Злате Моравце (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 31.03.2018 Злате Моравце 2:2 Сеница С
- 17.03.2018 Нитра 1:0 Злате Моравце С
- 10.03.2018 Злате Моравце 0:1 Подбрезова С
- 03.03.2018 Злате Моравце 1:4 Тренчин С
- 24.02.2018 Подбрезова 3:0 Злате Моравце С
- 17.02.2018 Злате Моравце 1:4 Спартак Трнава С
- 09.12.2017 ДАК 3:3 Злате Моравце С
- 02.12.2017 Злате Моравце 3:0 Сеница С
- 25.11.2017 Злате Моравце 0:1 Земплин С
- 18.11.2017 Татран Прешов 1:1 Злате Моравце С
- 05.11.2017 Злате Моравце 2:2 Нитра С
- 28.10.2017 Жилина 2:0 Злате Моравце С
- 21.10.2017 Злате Моравце 3:2 Слован Братислава С
- 14.10.2017 Ружомберок 1:1 Злате Моравце С
- 30.09.2017 Тренчин 3:0 Злате Моравце С
- 23.09.2017 Злате Моравце 1:0 Подбрезова С
- 20.09.2017 Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце С
- 17.09.2017 Злате Моравце 2:3 ДАК С
- 09.09.2017 Сеница 0:1 Злате Моравце С
- 26.08.2017 Земплин 2:0 Злате Моравце С
Последние игры между собой
Татран Прешов: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Злате Моравце: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|26
|18
|3
|5
|37 - 18
|57
|2.
|Слован Братислава
|26
|13
|8
|5
|48 - 29
|47
|3.
|ДАК
|25
|12
|9
|4
|33 - 22
|45
|4.
|Жилина
|1:1
|26
|13
|3
|10
|46 - 41
|42
|5.
|Тренчин
|25
|11
|6
|8
|61 - 37
|39
|6.
|Ружомберок
|1:1
|26
|9
|10
|7
|34 - 27
|37
|7.
|Нитра
|0:0
|26
|9
|10
|7
|21 - 18
|37
|8.
|Земплин
|1:0
|26
|8
|7
|11
|24 - 27
|31
|9.
|Подбрезова
|0:0
|26
|8
|4
|14
|23 - 39
|28
|10.
|Злате Моравце
|0:0
|26
|7
|6
|13
|30 - 41
|27
|11.
|Татран Прешов
|0:0
|26
|3
|9
|14
|15 - 46
|18
|12.
|Сеница
|0:1
|26
|3
|7
|16
|20 - 47
|16
Второй тайм
49'
Горник Денис получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Прешов делает замену. Петер Катона уходит с поля, а Erik Streno выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
20'
Далибор Плева получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tatran Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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