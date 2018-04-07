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Стадион:
Татран Прешов
0:0
Второй тайм: 55'
Злате Моравце
0'
20' Желтая карточка
Dalibor Pleva
49' Желтая карточка
Горник Денис
55'
Второй тайм
Желтая карточка
49'
Горник Денис получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Прешов делает замену. Петер Катона уходит с поля, а Erik Streno выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
20'
Далибор Плева получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tatran Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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