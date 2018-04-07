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Стадион:
Ружомберок
1:1
Второй тайм: 52'
Жилина
0'
0:1
36' Гол
Мраз Самуэл
1:1
42' Гол
Robert Gesnabel
52'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Robert Gesnabel бьет в цель!
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Мраз Самуэл бьет в цель!
30'
Жилина делает замену. Печовски Виктор уходит с поля, а Lukas Janosik выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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