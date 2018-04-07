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Стадион: Ружомберок
1:1
Второй тайм: 52'
0:1
36' ГолМраз Самуэл
1:1
42' ГолRobert Gesnabel
|
36'
0:1
42'
1:1
Состав команд
Ружомберок
- Основной состав
- 33 Мацик Матуш Вратарь
- 3 Масло Ян Защитник
- 25 Пикк Артур Защитник
- 17 Масло Петер Защитник
- 16 Michal Jonec Защитник
- 7 Гал-Андрезли Петер Полузащитник
- 6 Кесе Кристи Полузащитник
- 20 Костадинов Тихомир Полузащитник
- 23 Даниэл Эрик Полузащитник
- 15 Герец Штефан Нападающий
- 32 Robert Gesnabel Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Мених Йозеф Защитник
- 31 David Capek Защитник
- 26 Branislav Luptak Полузащитник
- 9 Кунца Доминик Нападающий
- 10 Хаскич Нермин Нападающий
- 8 Такач Далибор
- 34 Lukas Urminsky
- Главный тренер: Грнчар Норберт
Жилина
- Основной состав
- 1 Волешак Милош Вратарь
- 24 Кралик Мартин Защитник
- 14 Голубек Якуб Защитник
- 25 Filip Kasa Защитник
- 39 Чватал Юрай Защитник
- 20 Шкварка Михал Полузащитник
- 66 Качер Мирослав Полузащитник
- 12 Печовски Виктор Полузащитник
- 9 Ivan Santiago Diaz Полузащитник
- 27 Мигалик Ярослав Нападающий
- 11 Мраз Самуэл Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Мандоус Алеш Вратарь
- 15 Kristian Vallo Защитник
- 16 David Hancko Защитник
- 18 Бичахчян Ваан Полузащитник
- 10 Filip Balaj Нападающий
- 8 Lukas Janosik Нападающий
- 21 Robert Polievka Нападающий
- Главный тренер: Гуля Адриан
Предыдущие игры
Ружомберок (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 03.04.2018 Ружомберок 2:1 Жилина К
- 31.03.2018 Слован Братислава 1:0 Ружомберок С
- 17.03.2018 Ружомберок 2:1 Тренчин С
- 13.03.2018 Попрад 0:2 Ружомберок К
- 10.03.2018 ДАК 3:0 Ружомберок С
- 03.03.2018 Татран Прешов 0:0 Ружомберок С
- 26.02.2018 Ружомберок 0:0 Нитра С
- 18.02.2018 Жилина 2:0 Ружомберок С
- 10.12.2017 Ружомберок 0:1 Слован Братислава С
- 02.12.2017 Земплин 1:1 Ружомберок С
- 25.11.2017 Тренчин 1:2 Ружомберок С
- 18.11.2017 Ружомберок 3:0 Подбрезова С
- 05.11.2017 Спартак Трнава 1:1 Ружомберок С
- 28.10.2017 Ружомберок 1:1 ДАК С
- 21.10.2017 Сеница 0:3 Ружомберок С
- 18.10.2017 Скалица 0:1 Ружомберок К
- 14.10.2017 Ружомберок 1:1 Злате Моравце С
- 01.10.2017 Ружомберок 3:1 Татран Прешов С
- 23.09.2017 Нитра 0:0 Ружомберок С
- 19.09.2017 Ружомберок 1:0 Жилина С
Жилина (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 03.04.2018 Ружомберок 2:1 Жилина К
- 31.03.2018 Жилина 1:5 Тренчин С
- 17.03.2018 Спартак Трнава 0:0 Жилина С
- 14.03.2018 Искра Борчице 0:2 Жилина К
- 11.03.2018 Жилина 2:0 Слован Братислава С
- 03.03.2018 Земплин 1:0 Жилина С
- 24.02.2018 Слован Братислава 6:0 Жилина С
- 18.02.2018 Жилина 2:0 Ружомберок С
- 09.12.2017 Тренчин 5:2 Жилина С
- 02.12.2017 Жилина 1:0 Подбрезова С
- 25.11.2017 Спартак Трнава 0:3 Жилина С
- 18.11.2017 Жилина 0:0 ДАК С
- 05.11.2017 Сеница 4:1 Жилина С
- 28.10.2017 Жилина 2:0 Злате Моравце С
- 22.10.2017 Татран Прешов 0:1 Жилина С
- 18.10.2017 Жилина 3:0 Подбрезова К
- 15.10.2017 Жилина 2:0 Нитра С
- 30.09.2017 Жилина 2:1 Земплин С
- 24.09.2017 Жилина 3:2 Слован Братислава С
- 19.09.2017 Ружомберок 1:0 Жилина С
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Жилина: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
- 03.04.2018 Ружомберок 2:1 Жилина Кубок
- 18.02.2018 Жилина 2:0 Ружомберок Суперлига
- 19.09.2017 Ружомберок 1:0 Жилина Суперлига
- 18.03.2017 Жилина 3:1 Ружомберок Суперлига
- 22.10.2016 Ружомберок 0:2 Жилина Суперлига
- 23.07.2016 Жилина 3:2 Ружомберок Суперлига
- 16.04.2016 Ружомберок 0:2 Жилина Суперлига
- 07.11.2015 Жилина 2:0 Ружомберок Суперлига
- 16.08.2015 Ружомберок 2:2 Жилина Суперлига
- 22.03.2015 Ружомберок 1:1 Жилина Суперлига
- 28.09.2014 Жилина 5:1 Ружомберок Суперлига
- 12.07.2014 Ружомберок 0:1 Жилина Суперлига
- 22.03.2014 Ружомберок 3:2 Жилина Суперлига
- 28.09.2013 Жилина 2:3 Ружомберок Суперлига
- 14.07.2013 Ружомберок 2:2 Жилина Суперлига
- 27.04.2013 Жилина 3:0 Ружомберок Суперлига
- 17.11.2012 Ружомберок 1:0 Жилина Суперлига
- 18.08.2012 Жилина 0:0 Ружомберок Суперлига
- 12.05.2012 Ружомберок 0:1 Жилина Суперлига
- 03.03.2012 Жилина 2:1 Ружомберок Corgon Liga
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|26
|18
|3
|5
|37 - 18
|57
|2.
|Слован Братислава
|26
|13
|8
|5
|48 - 29
|47
|3.
|ДАК
|25
|12
|9
|4
|33 - 22
|45
|4.
|Жилина
|1:1
|26
|13
|3
|10
|46 - 41
|42
|5.
|Тренчин
|25
|11
|6
|8
|61 - 37
|39
|6.
|Ружомберок
|1:1
|26
|9
|10
|7
|34 - 27
|37
|7.
|Нитра
|0:0
|26
|9
|10
|7
|21 - 18
|37
|8.
|Земплин
|1:0
|26
|8
|7
|11
|24 - 27
|31
|9.
|Подбрезова
|0:0
|26
|8
|4
|14
|23 - 39
|28
|10.
|Злате Моравце
|0:0
|26
|7
|6
|13
|30 - 41
|27
|11.
|Татран Прешов
|0:0
|26
|3
|9
|14
|15 - 46
|18
|12.
|Сеница
|0:1
|26
|3
|7
|16
|20 - 47
|16
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Robert Gesnabel бьет в цель!
36'
Г О О О О Л - Мраз Самуэл бьет в цель!
30'
Жилина делает замену. Печовски Виктор уходит с поля, а Lukas Janosik выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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