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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Стидион под Зобором
0:0
Второй тайм: 54'
Состав команд
Нитра
- Основной состав
- 31 Грошшо Лукаш Вратарь
- 26 Фаркаш Павол Защитник
- 14 Milos Simoncic Полузащитник
- 21 Vahagn Militosyan Полузащитник
- 66 Marius Charizopoulos Полузащитник
- 6 Коня Томаш Полузащитник
- 29 Стайнгубел Кристиан Полузащитник
- 3 Niba MacDonald
- 13 Rene Kotrik
- 2 Lukas Fabis
- 22 Matus Kunik
- Запасные игроки
- 23 Ondrej Vencl Защитник
- 24 Вестеницки Томаш Нападающий
- 7 Aurelien Ngeyitala
- 19 Martin Macho
- 10 Andrej Fabry
- 20 Marek Fabry
- 1 David Sipos
- Главный тренер: Ivan Galad
Подбрезова
- Основной состав
- 28 Martin Kuciak Вратарь
- 3 Matus Turna Защитник
- 2 Вязанко Мирослав Защитник
- 20 Jan Krivak Защитник
- 17 David Lesko Полузащитник
- 22 Endy Opoku Bernadina Полузащитник
- 4 Jaroslav Kostelny Полузащитник
- 25 Jakub Wiezik Нападающий
- 5 Illya Tereshchenko
- 33 Jakub Sedlacek
- 21 Karlo Bilic
- Запасные игроки
- 23 Копичар Адриан Защитник
- 26 Баэс Альдо Полузащитник
- 18 Единак Виктор Полузащитник
- 35 Nicolas Mejri
- 13 Daniel Magda
- 1 Marko Drobnjak
- 32 Filip Lepies
- Главный тренер: Marek Fabula
Предыдущие игры
Нитра (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 31.03.2018 Земплин 4:0 Нитра С
- 17.03.2018 Нитра 1:0 Злате Моравце С
- 10.03.2018 Сеница 0:1 Нитра С
- 03.03.2018 Нитра 0:1 Слован Братислава С
- 26.02.2018 Ружомберок 0:0 Нитра С
- 18.02.2018 Нитра 1:1 Тренчин С
- 06.02.2018 Уфа 0:0 Нитра ТМК
- 09.12.2017 Подбрезова 1:0 Нитра С
- 05.12.2017 Нитра 0:1 Спартак Трнава С
- 26.11.2017 ДАК 0:0 Нитра С
- 18.11.2017 Нитра 0:0 Сеница С
- 05.11.2017 Злате Моравце 2:2 Нитра С
- 28.10.2017 Нитра 2:0 Татран Прешов С
- 21.10.2017 Земплин 0:0 Нитра С
- 18.10.2017 Слован Братислава 3:1 Нитра К
- 15.10.2017 Жилина 2:0 Нитра С
- 30.09.2017 Слован Братислава 1:1 Нитра С
- 23.09.2017 Нитра 0:0 Ружомберок С
- 20.09.2017 Тренчин 2:1 Нитра С
- 16.09.2017 Нитра 1:0 Подбрезова С
Подбрезова (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 31.03.2018 Подбрезова 1:1 Татран Прешов С
- 17.03.2018 Подбрезова 2:1 Земплин С
- 10.03.2018 Злате Моравце 0:1 Подбрезова С
- 03.03.2018 Сеница 1:0 Подбрезова С
- 24.02.2018 Подбрезова 3:0 Злате Моравце С
- 18.02.2018 Татран Прешов 0:2 Подбрезова С
- 09.12.2017 Подбрезова 1:0 Нитра С
- 02.12.2017 Жилина 1:0 Подбрезова С
- 25.11.2017 Подбрезова 1:1 Слован Братислава С
- 18.11.2017 Ружомберок 3:0 Подбрезова С
- 03.11.2017 Подбрезова 1:8 Тренчин С
- 28.10.2017 Земплин 2:1 Подбрезова С
- 21.10.2017 Спартак Трнава 2:0 Подбрезова С
- 18.10.2017 Жилина 3:0 Подбрезова К
- 14.10.2017 Подбрезова 0:2 ДАК С
- 30.09.2017 Подбрезова 1:0 Сеница С
- 23.09.2017 Злате Моравце 1:0 Подбрезова С
- 19.09.2017 Подбрезова 2:0 Татран Прешов С
- 16.09.2017 Нитра 1:0 Подбрезова С
- 09.09.2017 Подбрезова 2:4 Жилина С
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|26
|18
|3
|5
|37 - 18
|57
|2.
|Слован Братислава
|26
|13
|8
|5
|48 - 29
|47
|3.
|ДАК
|25
|12
|9
|4
|33 - 22
|45
|4.
|Жилина
|1:1
|26
|13
|3
|10
|46 - 41
|42
|5.
|Тренчин
|25
|11
|6
|8
|61 - 37
|39
|6.
|Ружомберок
|1:1
|26
|9
|10
|7
|34 - 27
|37
|7.
|Нитра
|0:0
|26
|9
|10
|7
|21 - 18
|37
|8.
|Земплин
|1:0
|26
|8
|7
|11
|24 - 27
|31
|9.
|Подбрезова
|0:0
|26
|8
|4
|14
|23 - 39
|28
|10.
|Злате Моравце
|0:0
|26
|7
|6
|13
|30 - 41
|27
|11.
|Татран Прешов
|0:0
|26
|3
|9
|14
|15 - 46
|18
|12.
|Сеница
|0:1
|26
|3
|7
|16
|20 - 47
|16
Второй тайм
52'
Вестеницки Томаш получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Подбрезова делает замену. Ярослав Костелний уходит с поля, а Единак Виктор выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion pod Zoborom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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