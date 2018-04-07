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Стадион:
Нитра
0:0
Второй тайм: 54'
Подбрезова
0' 54'
Второй тайм
Желтая карточка
52'
Вестеницки Томаш получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Подбрезова делает замену. Ярослав Костелний уходит с поля, а Единак Виктор выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion pod Zoborom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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