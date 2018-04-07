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Стадион: ФК Сеница
0:1
36' ГолMartin Koscelnik
37' Желтая карточкаMartin Koscelnik
|
36'
0:1
37'
Состав команд
Сеница
- Основной состав
- 18 Голец Доминик Вратарь
- 9 Lukas Luptak Защитник
- 4 Ricardo Marchena Защитник
- 21 Michael Ranko Защитник
- 25 Пражновски Оливер Защитник
- 24 Шефчик Самуэл Полузащитник
- 13 Рихтарех Давид Полузащитник
- 6 Сарпей Ханс Полузащитник
- 7 Зезинью Полузащитник
- 27 Китамбала Линель Нападающий
- 16 Richard Celis Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Oliver Podhorin Полузащитник
- 22 Blazej Vascak Нападающий
- 15 Сухан Ян Нападающий
- 10 Чакон Роналдо Нападающий
- 26 Peter Dungel
- 19 Frank Castaneda
- 29 Vojtech Milosovic
- Главный тренер: Канен Тон
Земплин
- Основной состав
- 22 Matus Kira Вратарь
- 2 Milan Simcak Защитник
- 21 Гаррийо Хосе Защитник
- 37 Peter Kavka Защитник
- 10 Жофчак Игор Защитник
- 15 Stanislav Danko Полузащитник
- 24 Martin Koscelnik Полузащитник
- 70 Tsubasa Nishi Полузащитник
- 79 Dawid Kurminowski
- 9 Peter Kolesar
- 6 Martin Bednar II
- Запасные игроки
- 27 Бещад Герард Вратарь
- 14 Martin Regali Полузащитник
- 17 Антонов Антон Полузащитник
- 29 Янкаускас Элигиюс Нападающий
- 99 Брагин Владислав Нападающий
- 20 Sadam Sulley
- 4 Ladislav Sostak
- Главный тренер: Anton Soltis
Предыдущие игры
Сеница (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 31.03.2018 Злате Моравце 2:2 Сеница С
- 16.03.2018 Татран Прешов 1:1 Сеница С
- 10.03.2018 Сеница 0:1 Нитра С
- 03.03.2018 Сеница 1:0 Подбрезова С
- 24.02.2018 Спартак Трнава 1:0 Сеница С
- 18.02.2018 Сеница 0:2 ДАК С
- 09.12.2017 Сеница 1:1 Земплин С
- 02.12.2017 Злате Моравце 3:0 Сеница С
- 25.11.2017 Сеница 1:0 Татран Прешов С
- 18.11.2017 Нитра 0:0 Сеница С
- 05.11.2017 Сеница 4:1 Жилина С
- 28.10.2017 Слован Братислава 2:2 Сеница С
- 21.10.2017 Сеница 0:3 Ружомберок С
- 14.10.2017 Тренчин 4:1 Сеница С
- 30.09.2017 Подбрезова 1:0 Сеница С
- 23.09.2017 Сеница 1:3 Спартак Трнава С
- 20.09.2017 ДАК 1:0 Сеница С
- 16.09.2017 Земплин 2:1 Сеница С
- 09.09.2017 Сеница 0:1 Злате Моравце С
- 26.08.2017 Татран Прешов 2:2 Сеница С
Земплин (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 31.03.2018 Земплин 4:0 Нитра С
- 17.03.2018 Подбрезова 2:1 Земплин С
- 10.03.2018 Земплин 0:0 Татран Прешов С
- 03.03.2018 Земплин 1:0 Жилина С
- 24.02.2018 ДАК 2:0 Земплин С
- 18.02.2018 Земплин 1:1 Слован Братислава С
- 09.12.2017 Сеница 1:1 Земплин С
- 02.12.2017 Земплин 1:1 Ружомберок С
- 28.11.2017 Земплин 1:1 Тренчин С
- 25.11.2017 Злате Моравце 0:1 Земплин С
- 03.11.2017 Татран Прешов 1:0 Земплин С
- 28.10.2017 Земплин 2:1 Подбрезова С
- 21.10.2017 Земплин 0:0 Нитра С
- 18.10.2017 Искра Борчице 2:0 Земплин К
- 14.10.2017 Земплин 0:3 Спартак Трнава С
- 30.09.2017 Жилина 2:1 Земплин С
- 24.09.2017 Земплин 1:2 ДАК С
- 19.09.2017 Слован Братислава 3:1 Земплин С
- 16.09.2017 Земплин 2:1 Сеница С
- 09.09.2017 Ружомберок 2:1 Земплин С
Последние игры между собой
Сеница: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Земплин: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
- 09.12.2017 Сеница 1:1 Земплин Суперлига
- 16.09.2017 Земплин 2:1 Сеница Суперлига
- 01.04.2017 Сеница 1:0 Земплин Суперлига
- 29.10.2016 Земплин 0:0 Сеница Суперлига
- 30.07.2016 Сеница 2:0 Земплин Суперлига
- 30.04.2016 Земплин 2:1 Сеница Суперлига
- 05.12.2015 Сеница 1:1 Земплин Суперлига
- 12.09.2015 Земплин 1:3 Сеница Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|26
|18
|3
|5
|37 - 18
|57
|2.
|Слован Братислава
|26
|13
|8
|5
|48 - 29
|47
|3.
|ДАК
|25
|12
|9
|4
|33 - 22
|45
|4.
|Жилина
|1:1
|26
|13
|3
|10
|46 - 41
|42
|5.
|Тренчин
|25
|11
|6
|8
|61 - 37
|39
|6.
|Ружомберок
|1:1
|26
|9
|10
|7
|34 - 27
|37
|7.
|Нитра
|0:0
|26
|9
|10
|7
|21 - 18
|37
|8.
|Земплин
|1:0
|26
|8
|7
|11
|24 - 27
|31
|9.
|Подбрезова
|0:0
|26
|8
|4
|14
|23 - 39
|28
|10.
|Злате Моравце
|0:0
|26
|7
|6
|13
|30 - 41
|27
|11.
|Татран Прешов
|0:0
|26
|3
|9
|14
|15 - 46
|18
|12.
|Сеница
|0:1
|26
|3
|7
|16
|20 - 47
|16
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Martin Koscelnik получил желтую карточку от судьи
36'
Г О О О О Л - Martin Koscelnik бьет в цель!
32'
Сеница делает замену. Рихтарех Давид уходит с поля, а Сухан Ян выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FK Senica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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