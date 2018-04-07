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Стадион:
Сеница
0:1
Второй тайм: 56'
Земплин
0'
0:1
36' Гол
Martin Koscelnik
37' Желтая карточка
Martin Koscelnik
56'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Martin Koscelnik получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Martin Koscelnik бьет в цель!
32'
Сеница делает замену. Рихтарех Давид уходит с поля, а Сухан Ян выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FK Senica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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