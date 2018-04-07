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Стадион: Зрители: 9304
Волеренга
1:4
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
21' Желтая карточка
Несберг Иван
0:1
26' Гол
Педерсен Маркус
1:1
45' Гол
Эджук Чидера
1:2
48' Гол
Нгуэн Токмак
64' Желтая карточка
Adam Larsen II
1:3
65' Пенальти
Педерсен Маркус
1:4
90' Гол
Стенгель Херман
90'+7
Второй тайм
88'
Стрёмсгодсет делает замену. Парр Джонатан уходит с поля, а Хамуд Мунир выходит на его замену.
83'
Стрёмсгодсет делает замену. Педерсен Маркус уходит с поля, а Абделлауйе Мостафа выходит на его замену.
77'
Волеренга делает замену. Натьон Йонатан уходит с поля, а Карвальо Фелипе выходит на его замену.
76'
Стрёмсгодсет делает замену. Токстад Кристоффер уходит с поля, а Жради Бассель выходит на его замену.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Педерсен Маркус из команды Стрёмсгодсет забивает с точки!
Желтая карточка
64'
Адам Ларсен Куараси получил желтую карточку от судьи

57'
Волеренга делает замену. Леквен Магнус уходит с поля, а Эйджийри Эрнест выходит на его замену.
57'
Волеренга делает замену. Юклеред Симен уходит с поля, а Финне Бор выходит на его замену.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Нгуэн Токмак бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Chidera Ejuke бьет в цель!
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Педерсен Маркус бьет в цель!
Желтая карточка
21'
Несберг Иван получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Intility Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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