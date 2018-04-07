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Стадион: Intility Arena Зрители: 9304
1:4
Конец матча
21' Желтая карточкаНесберг Иван
0:1
26' ГолПедерсен Маркус
1:1
45' ГолЭджук Чидера
1:2
48' ГолНгуэн Токмак
64' Желтая карточкаAdam Larsen II
1:3
65' ПенальтиПедерсен Маркус
1:4
90' ГолСтенгель Херман
|
21'
26'
0:1
45'
1:1
48'
1:2
64'
65'
1:3
90'
1:4
Состав команд
33
Амин
Нури
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
10
Джонсон
Сэм
40
Эджук
Чидера
Волеренга 4-3-3
- Основной состав
- 21 Adam Larsen II Вратарь
- 33 Амин Нури Защитник
- 4 Натьон Йонатан Защитник
- 22 Несберг Иван Защитник
- 25 Адекугбе Сэм Защитник
- 8 Леквен Магнус Полузащитник
- 7 Хольм Даниэль Полузащитник
- 27 Фридьонссон Самуэль Полузащитник
- 17 Юклеред Симен Нападающий
- 10 Джонсон Сэм Нападающий
- 40 Эджук Чидера Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Сандберг Маркус Вратарь
- 5 Карвальо Фелипе Защитник
- 14 Эйджийри Эрнест Полузащитник
- 29 Грёдем Магнус Полузащитник
- 11 Финне Бор Полузащитник
- 6 Ибрахим Абдисалам Полузащитник
- 19 Peter Michael
- Главный тренер: Дейла Ронни
Стрёмсгодсет 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бугге-Петтерсен Эспен Вратарь
- 26 Вильсвик Ларс-Кристофер Защитник
- 5 Jakob Glesnes Защитник
- 28 Хейбротен Мариус Защитник
- 3 Парр Джонатан Защитник
- 6 Хаугер Хеннинг Полузащитник
- 7 Стенгель Херман Полузащитник
- 11 Токстад Кристоффер Полузащитник
- 23 Eirik Ulland Andersen Полузащитник
- 93 Нгуэн Токмак Полузащитник
- 10 Педерсен Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Paal Vestly Heigre Вратарь
- 2 Хамуд Мунир Защитник
- 30 Абделлауйе Мостафа Полузащитник
- 19 Франсишку Жуниор Полузащитник
- 8 Жради Бассель Нападающий
- 90 Пеллегрино Амаль Нападающий
- 39 Саетра Ларс
- Главный тренер: Скуллеруд Тор-Оле
Предыдущие игры
Волеренга (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 02.04.2018 Сарпсборг-08 3:0 Волеренга Т
- 23.03.2018 Волеренга 3:1 Нымме Калью ТМК
- 18.03.2018 Волеренга 2:1 Одд Т
- 12.03.2018 Кристиансунд 0:1 Волеренга Т
- 03.03.2018 Волеренга 2:1 Старт ТМК
- 22.02.2018 Мольде 1:1 Волеренга ТМК
- 18.02.2018 Рубин 3:0 Волеренга ТМК
- 15.02.2018 Волеренга 0:3 Тромсё ТМК
- 09.02.2018 Волеренга 4:2 Стабек ТМК
- 06.02.2018 Волеренга 4:0 Конгсвингер ТМК
- 02.02.2018 Волеренга 2:1 Кристиансунд ТМК
- 24.01.2018 Волеренга 2:1 Силькеборг ТМК
- 21.01.2018 ЦСКА Москва 0:0 Волеренга ТМК
- 17.01.2018 Волеренга 0:1 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 12.01.2018 Волеренга 3:0 Стрёммен ТМК
- 26.11.2017 Согндаль 5:2 Волеренга Т
- 19.11.2017 Волеренга 2:0 Одд Т
- 03.11.2017 Саннефьёрд 2:0 Волеренга Т
- 29.10.2017 Волеренга 1:2 Мольде Т
- 22.10.2017 Викинг 1:7 Волеренга Т
Стрёмсгодсет (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 02.04.2018 Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Т
- 22.03.2018 Стрёмсгодсет 3:2 Нутодден ТМК
- 11.03.2018 Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Т
- 03.03.2018 Стрёмсгодсет 5:0 Мьёндален ТМК
- 25.02.2018 Стрёмсгодсет 2:3 Сарпсборг-08 ТМК
- 15.02.2018 Стрёмсгодсет 6:0 Саннефьёрд ТМК
- 09.02.2018 Локомотив Москва 2:2 Стрёмсгодсет ТМК
- 06.02.2018 Краснодар 2:1 Стрёмсгодсет ТМК
- 26.01.2018 Стрёмсгодсет 2:1 Будё-Глимт ТМК
- 26.11.2017 Олесунн 4:3 Стрёмсгодсет Т
- 19.11.2017 Стрёмсгодсет 2:1 Бранн Т
- 05.11.2017 Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет Т
- 29.10.2017 Стрёмсгодсет 4:1 Согндаль Т
- 22.10.2017 Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет Т
- 14.10.2017 Стрёмсгодсет 1:0 Одд Т
- 01.10.2017 Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Т
- 24.09.2017 Стрёмсгодсет 2:1 Тромсё Т
- 16.09.2017 Стабек 0:2 Стрёмсгодсет Т
- 10.09.2017 Стрёмсгодсет 0:2 Русенборг Т
- 21.08.2017 Сарпсборг-08 0:0 Стрёмсгодсет Т
Последние игры между собой
Волеренга: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Стрёмсгодсет: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
- 07.08.2017 Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Типпелиген
- 18.06.2017 Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 22.09.2016 Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Кубок
- 10.09.2016 Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 22.05.2016 Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Типпелиген
- 05.03.2016 Стрёмсгодсет 3:3 Волеренга Товарищеские матчи. Клубы
- 08.11.2015 Стрёмсгодсет 2:2 Волеренга Типпелиген
- 06.04.2015 Волеренга 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 06.04.2015 Волеренга 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 21.03.2015 Стрёмсгодсет 3:0 Волеренга Товарищеские матчи. Сборные
- 21.03.2015 Стрёмсгодсет 3:0 Волеренга Товарищеские матчи. Клубы
- 19.07.2014 Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга Типпелиген
- 01.05.2014 Волеренга 3:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 05.10.2013 Стрёмсгодсет 2:1 Волеренга Типпелиген
- 13.04.2013 Волеренга 0:3 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 05.10.2012 Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 31.03.2012 Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Типпелиген
- 20.11.2011 Стрёмсгодсет 2:1 Волеренга Типпелиген
- 02.07.2011 Волеренга 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 16.10.2010 Волеренга 4:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
Волеренга
Стрёмсгодсет
-
1 Офсайды 6
-
12 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Сарпсборг-08
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Хёугесунн
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Волеренга
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|5.
|Стрёмсгодсет
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|6.
|Бранн
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Кристиансунд
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Ранхейм
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|Старт
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|10.
|Саннефьёрд
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|11.
|Будё-Глимт
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|12.
|Русенборг
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Стабек
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|14.
|Одд
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|Лиллестрём
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Тромсё
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Второй тайм
88'
Стрёмсгодсет делает замену. Парр Джонатан уходит с поля, а Хамуд Мунир выходит на его замену.
83'
Стрёмсгодсет делает замену. Педерсен Маркус уходит с поля, а Абделлауйе Мостафа выходит на его замену.
77'
Волеренга делает замену. Натьон Йонатан уходит с поля, а Карвальо Фелипе выходит на его замену.
76'
Стрёмсгодсет делает замену. Токстад Кристоффер уходит с поля, а Жради Бассель выходит на его замену.
65'
Г О О О О Л - Педерсен Маркус из команды Стрёмсгодсет забивает с точки!
64'
Адам Ларсен Куараси получил желтую карточку от судьи
57'
Волеренга делает замену. Леквен Магнус уходит с поля, а Эйджийри Эрнест выходит на его замену.
57'
Волеренга делает замену. Юклеред Симен уходит с поля, а Финне Бор выходит на его замену.
48'
Г О О О О Л - Нгуэн Токмак бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Chidera Ejuke бьет в цель!
26'
Г О О О О Л - Педерсен Маркус бьет в цель!
21'
Несберг Иван получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Intility Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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