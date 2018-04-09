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Стадион:
Ювентус Бухарест
0:1
Второй тайм: 81'
Сепси Оск
0'
21' Желтая карточка
Попеску Дан
40' Желтая карточка
Istvan Fulop
47' Желтая карточка
Сато Дайсуке
0:1
53' Гол
Симоновски Марко
59' Желтая карточка
Виера Усман
81'
Второй тайм
74'
Ювентус Бухарести делает замену. Чиприан Каталин Петре уходит с поля, а Чолаку Андрей выходит на его замену.
65'
Ювентус Бухарести делает замену. Cristian Balgiu уходит с поля, а Георге Василе выходит на его замену.
63'
Сепси делает замену. Виера Усман уходит с поля, а Sebastian Ghinga выходит на его замену.
60'
Ювентус Бухарести делает замену. Cristian Ciobanu уходит с поля, а Никоарэ Виорел выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Виера Усман получил желтую карточку от судьи
56'
Сепси делает замену. Benjamin Kuku уходит с поля, а Филипе Оливейра выходит на его замену.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Симоновски Марко бьет в цель!
Желтая карточка
47'
Сато Дайсуке получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Сепси делает замену. Yasin Hamed уходит с поля, а Constantin Dima выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Istvan Fulop получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Попеску Дан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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