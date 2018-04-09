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Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu
0:1
Второй тайм: 81'
21' Желтая карточкаПопеску Дан
40' Желтая карточкаIstvan Fulop
47' Желтая карточкаСато Дайсуке
0:1
53' ГолСимоновски Марко
59' Желтая карточкаВиера Усман
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21'
40'
47'
53'
0:1
59'
Состав команд
Ювентус Бухарест
- Основной состав
- 33 Virgil Andrei Draghia Вратарь
- 6 Gokhan Kardes Защитник
- 21 Marian Constantinescu Полузащитник
- 70 Попеску Дан Полузащитник
- 9 Stefan Draghici
- 8 Cristian Balgiu
- 80 Чиприан Каталин Петре
- 5 Wallace VIII
- 2 Cristian Ciobanu
- 89 Charles Acolatse
- 28 Mihai Leca
- Запасные игроки
- 1 Гаврилаш Джордже Вратарь
- 4 Симон Габриэл Защитник
- 7 Георге Василе Полузащитник
- 16 Чолаку Андрей Нападающий
- 23 Никоарэ Виорел Нападающий
- 31 Cornel Ene
- 3 Florin Stefan
- Главный тренер: Marius Baciu
Сепси Оск
- Основной состав
- 33 Roland Niczuly Вратарь
- 90 Виера Усман Защитник
- 11 Сато Дайсуке Защитник
- 77 Петрович Милован Полузащитник
- 5 Обшивач Юре Полузащитник
- 70 Симоновски Марко Нападающий
- 24 Istvan Fulop Нападающий
- 10 Тандия Ибраима Нападающий
- 9 Benjamin Kuku
- 16 Ionut Ursu
- 21 Yasin Hamed
- Запасные игроки
- 20 Дальмау Альберт Защитник
- 26 Филипе Оливейра Полузащитник
- 96 Росс Ник Полузащитник
- 80 Ходнодь Оттило Нападающий
- 95 Csongor Fejer
- 13 Sebastian Ghinga
- 3 Constantin Dima
- Главный тренер: Eugen Neagoe
Предыдущие игры
Ювентус Бухарест (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 30.03.2018 Динамо Бухарест 1:2 Ювентус Бухарест Л1
- 16.03.2018 Ювентус Бухарест 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 09.03.2018 Ботошани 0:0 Ювентус Бухарест Л1
- 25.02.2018 Ювентус Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Л1
- 16.02.2018 Газ Метан Mедиаш 0:0 Ювентус Бухарест Л1
- 10.02.2018 Ювентус Бухарест 0:1 Вииторул Констанца Л1
- 04.02.2018 Ботошани 0:0 Ювентус Бухарест Л1
- 17.12.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Ювентус Бухарест Л1
- 08.12.2017 Ювентус Бухарест 0:1 Астра Л1
- 03.12.2017 Стяуа 4:0 Ювентус Бухарест Л1
- 24.11.2017 Ювентус Бухарест 0:5 Конкордия Кьяжна Л1
- 18.11.2017 Университатя Крайова 3:1 Ювентус Бухарест Л1
- 06.11.2017 Ювентус Бухарест 1:1 Поли Тимишоара Л1
- 28.10.2017 Волунтари 0:0 Ювентус Бухарест Л1
- 21.10.2017 Ювентус Бухарест 2:1 Сепси Оск Л1
- 16.10.2017 Динамо Бухарест 3:0 Ювентус Бухарест Л1
- 01.10.2017 ЧФР Клуж 2:0 Ювентус Бухарест Л1
- 24.09.2017 Ювентус Бухарест 1:1 Газ Метан Mедиаш Л1
- 21.09.2017 Вииторул Констанца 3:0 Ювентус Бухарест Л1
- 15.09.2017 Ювентус Бухарест 0:2 Ботошани Л1
Сепси Оск (последние 20 матчей: +2 =7 -11)
- 02.04.2018 Поли Тимишоара 2:2 Сепси Оск Л1
- 19.03.2018 Сепси Оск 2:2 Волунтари Л1
- 10.03.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Сепси Оск Л1
- 25.02.2018 Стяуа 2:0 Сепси Оск Л1
- 17.02.2018 Сепси Оск 1:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 11.02.2018 Университатя Крайова 1:0 Сепси Оск Л1
- 02.02.2018 Сепси Оск 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 18.12.2017 Волунтари 3:0 Сепси Оск Л1
- 11.12.2017 Сепси Оск 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 04.12.2017 Сепси Оск 0:3 Динамо Бухарест Л1
- 27.11.2017 ЧФР Клуж 2:0 Сепси Оск Л1
- 18.11.2017 Сепси Оск 0:0 Газ Метан Mедиаш Л1
- 04.11.2017 Вииторул Констанца 3:0 Сепси Оск Л1
- 30.10.2017 Сепси Оск 0:2 Ботошани Л1
- 21.10.2017 Ювентус Бухарест 2:1 Сепси Оск Л1
- 15.10.2017 Сепси Оск 0:0 Астра Л1
- 01.10.2017 Сепси Оск 0:4 Стяуа Л1
- 23.09.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Сепси Оск Л1
- 19.09.2017 Сепси Оск 2:3 Университатя Крайова Л1
- 16.09.2017 Поли Тимишоара 0:0 Сепси Оск Л1
Последние игры между собой
Ювентус Бухарест: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Сепси Оск: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
- 21.10.2017 Ювентус Бухарест 2:1 Сепси Оск Лига 1
- 21.07.2017 Сепси Оск 2:1 Ювентус Бухарест Лига 1
- 18.03.2017 Ювентус Бухарест 3:1 Сепси Оск Лига II
- 10.09.2016 Сепси Оск 0:0 Ювентус Бухарест Лига II
Второй тайм
74'
Ювентус Бухарести делает замену. Чиприан Каталин Петре уходит с поля, а Чолаку Андрей выходит на его замену.
65'
Ювентус Бухарести делает замену. Cristian Balgiu уходит с поля, а Георге Василе выходит на его замену.
63'
Сепси делает замену. Виера Усман уходит с поля, а Sebastian Ghinga выходит на его замену.
60'
Ювентус Бухарести делает замену. Cristian Ciobanu уходит с поля, а Никоарэ Виорел выходит на его замену.
59'
Виера Усман получил желтую карточку от судьи
56'
Сепси делает замену. Benjamin Kuku уходит с поля, а Филипе Оливейра выходит на его замену.
53'
Г О О О О Л - Симоновски Марко бьет в цель!
47'
Сато Дайсуке получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Сепси делает замену. Yasin Hamed уходит с поля, а Constantin Dima выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Istvan Fulop получил желтую карточку от судьи
21'
Попеску Дан получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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