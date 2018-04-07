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Стадион:
Динамо Бухарест
3:0
Второй тайм: 90+'
Конкордия Кьяжна
0'
1:0
8' Гол
Ханка Серджу
2:0
31' Гол
Немец Адам
42' Желтая карточка
Aitor Monroy
3:0
48' Гол
Малангу Мэй
63' Желтая карточка
Буд Кристиан
73' Желтая карточка
Кацикас Георгиос
84' Желтая карточка
Andrei Marc
90'+2
Второй тайм
Желтая карточка
84'
Andrei Marc получил желтую карточку от судьи
77'
Конкордия Кьяжна делает замену. Батин Паул уходит с поля, а Thaer Fayed Bawab выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Кацикас Георгиос получил желтую карточку от судьи
69'
Динамо Бухарест делает замену. Немец Адам уходит с поля, а Торже Андрей-Габриэль выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Буд Кристиан получил желтую карточку от судьи
63'
Конкордия Кьяжна делает замену. Буд Кристиан уходит с поля, а Пена Мариус выходит на его замену.
55'
Динамо Бухарест делает замену. Aitor Monroy уходит с поля, а Alin Dudea выходит на его замену.
54'
Конкордия Кьяжна делает замену. Ronaldo Deaconu уходит с поля, а Nivaldo выходит на его замену.
49'
Динамо Бухарест делает замену. Laurentiu Corbu уходит с поля, а Robert Moldoveanu выходит на его замену.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Малангу Мэй бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Aitor Monroy получил желтую карточку от судьи
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Немец Адам бьет в цель!
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Ханка Серджу бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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