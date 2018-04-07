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Стадион: Центральный стадион Динамо
3:0
Второй тайм: 90+'
1:0
8' ГолХанка Серджу
2:0
31' ГолНемец Адам
42' Желтая карточкаAitor Monroy
3:0
48' ГолМалангу Мэй
63' Желтая карточкаБуд Кристиан
73' Желтая карточкаКацикас Георгиос
84' Желтая карточкаAndrei Marc
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8'
1:0
31'
2:0
42'
48'
3:0
63'
73'
84'
Состав команд
Динамо Бухарест
- Основной состав
- 26 Пенедо Хайме Вратарь
- 3 Кацикас Георгиос Защитник
- 28 Марич Лука Защитник
- 18 Малангу Мэй Полузащитник
- 10 Нистор Дан Полузащитник
- 4 Ханка Серджу Полузащитник
- 9 Пешич Иван III Нападающий
- 17 Немец Адам Нападающий
- 8 Aitor Monroy
- 15 Vlad Olteanu
- 33 Laurentiu Corbu
- Запасные игроки
- 24 Alin Dudea Защитник
- 22 Торже Андрей-Габриэль Нападающий
- 31 Robert Moldoveanu
- 19 Daniel Popa III
- 12 Vlad Mutiu
- 27 Ricardo Grigore
- 6 Mihai Popescu
- Главный тренер: Florin Bratu
Конкордия Кьяжна
- Основной состав
- Виткаускас Армантас Вратарь
- 19 Патаке Андрей Защитник
- Препелицэ Андрей Защитник
- 73 Andrei Marc Защитник
- 7 Бумба Клаудиу Полузащитник
- 26 Буд Кристиан Нападающий
- 29 Батин Паул Нападающий
- 97 Ronaldo Deaconu
- 5 Dan Bucsa
- 3 Cristian Albu
- Dan Lucian Panait
- Запасные игроки
- 16 Капарко Алессандро Вратарь
- 28 Энза-Ямисси Манассе Защитник
- 30 Пена Мариус Нападающий
- 11 Thaer Fayed Bawab
- 13 Stjepan Babic
- 20 Бэрбояну Штефан
- Nivaldo III
- Главный тренер: Ion Moldovan
Предыдущие игры
Динамо Бухарест (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 03.04.2018 Ботошани 0:1 Динамо Бухарест Л1
- 30.03.2018 Динамо Бухарест 1:2 Ювентус Бухарест Л1
- 12.03.2018 Динамо Бухарест 3:0 Газ Метан Mедиаш Л1
- 06.03.2018 Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест К
- 24.02.2018 Астра 2:0 Динамо Бухарест Л1
- 18.02.2018 Динамо Бухарест 2:2 Стяуа Л1
- 12.02.2018 Конкордия Кьяжна 3:4 Динамо Бухарест Л1
- 04.02.2018 Динамо Бухарест 2:2 Университатя Крайова Л1
- 22.01.2018 Динамо Бухарест 3:2 Аустрия Вена ТМК
- 18.12.2017 Поли Тимишоара 0:0 Динамо Бухарест Л1
- 11.12.2017 Динамо Бухарест 2:0 Волунтари Л1
- 04.12.2017 Сепси Оск 0:3 Динамо Бухарест Л1
- 25.11.2017 Динамо Бухарест 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 19.11.2017 Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Л1
- 04.11.2017 Газ Метан Mедиаш 0:3 Динамо Бухарест Л1
- 30.10.2017 Динамо Бухарест 0:4 Вииторул Констанца Л1
- 23.10.2017 Ботошани 0:0 Динамо Бухарест Л1
- 16.10.2017 Динамо Бухарест 3:0 Ювентус Бухарест Л1
- 30.09.2017 Динамо Бухарест 1:1 Астра Л1
- 27.09.2017 Динамо Бухарест 2:3 Конкордия Кьяжна Л1
Конкордия Кьяжна (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 30.03.2018 Конкордия Кьяжна 0:0 Ботошани Л1
- 17.03.2018 Газ Метан Mедиаш 2:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 10.03.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Сепси Оск Л1
- 27.02.2018 Конкордия Кьяжна 3:1 Волунтари Л1
- 17.02.2018 Сепси Оск 1:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 12.02.2018 Конкордия Кьяжна 3:4 Динамо Бухарест Л1
- 05.02.2018 ЧФР Клуж 2:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 16.12.2017 Конкордия Кьяжна 1:1 Газ Метан Mедиаш Л1
- 09.12.2017 Вииторул Констанца 3:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 02.12.2017 Конкордия Кьяжна 3:0 Ботошани Л1
- 24.11.2017 Ювентус Бухарест 0:5 Конкордия Кьяжна Л1
- 19.11.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Астра Л1
- 05.11.2017 Стяуа 2:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 27.10.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 20.10.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Университатя Крайова Л1
- 16.10.2017 Поли Тимишоара 0:3 Конкордия Кьяжна Л1
- 02.10.2017 Волунтари 0:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 27.09.2017 Динамо Бухарест 2:3 Конкордия Кьяжна Л1
- 23.09.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Сепси Оск Л1
- 17.09.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 ЧФР Клуж Л1
Последние игры между собой
Динамо Бухарест: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Конкордия Кьяжна: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
- 12.02.2018 Конкордия Кьяжна 3:4 Динамо Бухарест Лига 1
- 27.09.2017 Динамо Бухарест 2:3 Конкордия Кьяжна Лига 1
- 13.02.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Динамо Бухарест Первая лига
- 24.09.2016 Динамо Бухарест 0:1 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 14.04.2016 Динамо Бухарест 1:1 Конкордия Кьяжна Кубок лиги
- 10.03.2016 Конкордия Кьяжна 3:0 Динамо Бухарест Кубок лиги
- 20.02.2016 Динамо Бухарест 4:0 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 28.09.2015 Конкордия Кьяжна 1:3 Динамо Бухарест Первая лига
- 17.03.2015 Динамо Бухарест 0:3 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 01.10.2011 Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна Дивизион А
Второй тайм
84'
Andrei Marc получил желтую карточку от судьи
77'
Конкордия Кьяжна делает замену. Батин Паул уходит с поля, а Thaer Fayed Bawab выходит на его замену.
73'
Кацикас Георгиос получил желтую карточку от судьи
69'
Динамо Бухарест делает замену. Немец Адам уходит с поля, а Торже Андрей-Габриэль выходит на его замену.
63'
Буд Кристиан получил желтую карточку от судьи
63'
Конкордия Кьяжна делает замену. Буд Кристиан уходит с поля, а Пена Мариус выходит на его замену.
55'
Динамо Бухарест делает замену. Aitor Monroy уходит с поля, а Alin Dudea выходит на его замену.
54'
Конкордия Кьяжна делает замену. Ronaldo Deaconu уходит с поля, а Nivaldo выходит на его замену.
49'
Динамо Бухарест делает замену. Laurentiu Corbu уходит с поля, а Robert Moldoveanu выходит на его замену.
48'
Г О О О О Л - Малангу Мэй бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Aitor Monroy получил желтую карточку от судьи
31'
Г О О О О Л - Немец Адам бьет в цель!
8'
Г О О О О Л - Ханка Серджу бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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