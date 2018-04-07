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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Mercedes-Benz Stadium
2:0
Второй тайм: 70'
2' Желтая карточкаМаккэн Крис
1:0
17' ГолJulian Gressel
48' Желтая карточкаАльмирон Мигель
2:0
67' ГолМартинес Хосеф
|
2'
17'
1:0
48'
67'
2:0
Состав команд
16
Маккэн
Крис
23
Симан
Лоран
10
Вела
Карлос
21
Уренья
Марко
Атланта Юнайтед 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Гузан Брэд Вратарь
- Miles Robinson Защитник
- 3 Паркхёрст Майкл Защитник
- 16 Маккэн Крис Защитник
- 24 Julian Gressel Полузащитник
- 6 Нэйджби Дарлингтон Полузащитник
- 18 Джефф Ларентоуикз Полузащитник
- 22 Mikey Ambrose Полузащитник
- 10 Альмирон Мигель Полузащитник
- 15 Вильяльба Эктор Нападающий
- 7 Мартинес Хосеф Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Alec Kann Вратарь
- 32 Кратц Кевин Полузащитник
- 14 Зиззо Сальваторе Полузащитник
- 9 Уильямс Ромарио Нападающий
- 30 Andrew Carleton
- 28 Andrew Wheeler-Omiunu
- 19 Brandon Vazquez
- Главный тренер: Мартино Херардо
Лос-Анджелес 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Миллер Тайлер Вратарь
- 3 Бейташур Стивен Защитник
- 25 Walker Zimmerman Защитник
- 23 Симан Лоран Защитник
- 44 Моутинью Жоау Защитник
- 33 Фейлхабер Бенни Полузащитник
- 14 Mark Anthony Kaye Полузащитник
- 7 Latif Blessing Полузащитник
- 10 Вела Карлос Полузащитник
- 9 Diego Rossi Полузащитник
- 21 Уренья Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Jordan Harvey Защитник
- 5 Якович Деян Защитник
- 11 Aaron Kovar Полузащитник
- 50 Rodrigo Pacheco
- Eduard Atuesta
- 27 Tristan Blackmon
- 24 Charlie Lyon
- Главный тренер: Брэдли Боб
Предыдущие игры
Атланта Юнайтед (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 01.04.2018 Миннесота Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед М
- 18.03.2018 Атланта Юнайтед 4:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 11.03.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед М
- 03.03.2018 Хьюстон Динамо 4:0 Атланта Юнайтед М
- 27.10.2017 Атланта Юнайтед 0:0 Коламбус Крю М
- 22.10.2017 Атланта Юнайтед 2:2 Торонто М
- 16.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Атланта Юнайтед М
- 04.10.2017 Атланта Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 01.10.2017 Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед М
- 28.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Филадельфия Юнион М
- 25.09.2017 Атланта Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 21.09.2017 Атланта Юнайтед 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.09.2017 Атланта Юнайтед 3:3 Орландо Сити М
- 14.09.2017 Атланта Юнайтед 7:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 10.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Даллас М
- 27.08.2017 Филадельфия Юнион 2:2 Атланта Юнайтед М
- 24.08.2017 Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед М
- 07.08.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Атланта Юнайтед М
- 30.07.2017 Атланта Юнайтед 1:1 Орландо Сити М
- 22.07.2017 Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед М
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|2.
|Атланта Юнайтед
|1:0
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|4.
|Коламбус Крю
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|2
|0
|2
|10 - 5
|6
|6.
|Монреаль Импакт
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|7.
|Филадельфия Юнион
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|Орландо Сити
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|9.
|Торонто
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Ди Си Юнайтед
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|11.
|Чикаго Файр
|3
|0
|1
|2
|6 - 8
|1
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|3
|1
|1
|10 - 9
|10
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Лос-Анджелес
|0:1
|4
|2
|0
|2
|9 - 6
|6
|5.
|Миннесота Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|6.
|Даллас
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|7.
|Колорадо Рэпидс
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|8.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|9.
|Реал Солт-Лейк
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|11.
|Портленд Тимберс
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|12.
|Сиэтл Саундерс
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Второй тайм
67'
Г О О О О Л - Мартинес Хосеф бьет в цель!
59'
Атланта Юнайтед делает замену. Вильяльба Эктор уходит с поля, а Кратц Кевин выходит на его замену.
48'
Альмирон Мигель получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
17'
Г О О О О Л - Julian Gressel бьет в цель!
2'
Маккэн Крис получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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