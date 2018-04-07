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Стадион:
Атланта Юнайтед
2:0
Второй тайм: 70'
Лос-Анджелес
0'
2' Желтая карточка
Маккэн Крис
1:0
17' Гол
Julian Gressel
48' Желтая карточка
Альмирон Мигель
2:0
67' Гол
Мартинес Хосеф
70'
Второй тайм
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Мартинес Хосеф бьет в цель!
59'
Атланта Юнайтед делает замену. Вильяльба Эктор уходит с поля, а Кратц Кевин выходит на его замену.
Желтая карточка
48'
Альмирон Мигель получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Julian Gressel бьет в цель!
Желтая карточка
2'
Маккэн Крис получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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