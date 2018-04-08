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Стадион: Talen Energy Stadium
1:1
Конец матча
23' Желтая карточкаАккам Давид
0:1
37' ГолЭрикссон Магнус I
56' Желтая карточкаYeferson Quintana
1:1
64' ГолБедойя Алехандро
82' Желтая карточкаВондоловски Крис
|
23'
37'
0:1
64'
1:1
82'
Состав команд
18
Блэйк
Андре
32
Matthew
Real
10
Дочкал
Борек
Филадельфия Юнион 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Блэйк Андре Вратарь
- 12 Keegan Rosenberry Защитник
- 3 Jack Elliott Защитник
- 26 Auston Trusty Защитник
- 32 Matthew Real Защитник
- 6 Медунянин Харис Полузащитник
- 11 Бедойя Алехандро Полузащитник
- 9 Пико Фабрис Полузащитник
- 10 Дочкал Борек Полузащитник
- 7 Аккам Давид Полузащитник
- 17 Charles Sapong Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Raymon Gaddis Защитник
- 2 Warren Creavalle Полузащитник
- 25 Илсиньо Перейра Полузащитник
- 19 Бёрк Кори Нападающий
- 21 Anthony Fontana
- 4 Mark McKenzie
- 1 John McCarthy II
- Главный тренер: Jim Curtin
Сан-Хосе Эрткуэйкс 4-4-2
- Основной состав
- 28 Andrew Tarbell Вратарь
- 24 Nick Lima Защитник
- 30 Yeferson Quintana Защитник
- 31 Каммингс Харольд Защитник
- 2 Joel Eduardo Qviberg Защитник
- 7 Эрикссон Магнус I Полузащитник
- 20 Годой Анибал Полузащитник
- 23 Юнгвирт Флориан Полузащитник
- 11 Казаишвили Валерий Полузащитник
- 8 Вондоловски Крис Нападающий
- 9 Хюсен Дэнни Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Эйлаш Фатей Защитник
- 6 Салинас Ши Защитник
- 3 Аффольтер Франсуа Защитник
- 25 Амариква Квинси Полузащитник
- 22 Tommy Thompson Полузащитник
- 10 Хика Яхмир Полузащитник
- 12 Matt Bersano
- Главный тренер: Mikael Stahre
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 01.04.2018 Колорадо Рэпидс 3:0 Филадельфия Юнион М
- 17.03.2018 Филадельфия Юнион 0:0 Коламбус Крю М
- 04.03.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 22.10.2017 Филадельфия Юнион 6:1 Орландо Сити М
- 16.10.2017 Чикаго Файр 3:2 Филадельфия Юнион М
- 01.10.2017 Филадельфия Юнион 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 28.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Филадельфия Юнион М
- 24.09.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр М
- 17.09.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион М
- 10.09.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион М
- 27.08.2017 Филадельфия Юнион 2:2 Атланта Юнайтед М
- 24.08.2017 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион М
- 20.08.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Филадельфия Юнион М
- 13.08.2017 Филадельфия Юнион 0:3 Монреаль Импакт М
- 06.08.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Даллас М
- 30.07.2017 Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион М
- 27.07.2017 Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Крю М
- 23.07.2017 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион М
- 20.07.2017 Монреаль Импакт 2:1 Филадельфия Юнион М
- 16.07.2017 Филадельфия Юнион 2:2 Суонси ТМК
Сан-Хосе Эрткуэйкс (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 01.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити М
- 18.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 04.03.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 26.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 16.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс М
- 28.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Чикаго Файр М
- 24.09.2017 Ди Си Юнайтед 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 17.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Хьюстон Динамо М
- 10.09.2017 Торонто 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 28.08.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 24.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.08.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Филадельфия Юнион М
- 13.08.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 10.08.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс ОК
- 06.08.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Коламбус Крю М
- 30.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.07.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.07.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
Последние игры между собой
Филадельфия Юнион: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
- 20.08.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Филадельфия Юнион МЛС
- 30.04.2016 Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 06.09.2015 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион МЛС
- 25.08.2014 Филадельфия Юнион 4:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 09.09.2013 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 29.04.2012 Филадельфия Юнион 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 10.07.2011 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 01.05.2011 Филадельфия Юнион 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 16.09.2010 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 11.07.2010 Филадельфия Юнион 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|2.
|Атланта Юнайтед
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|4.
|Коламбус Крю
|0:1
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|2
|0
|2
|10 - 5
|6
|6.
|Монреаль Импакт
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|7.
|Филадельфия Юнион
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|8.
|Чикаго Файр
|1:0
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|9.
|Орландо Сити
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Торонто
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Ди Си Юнайтед
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|3
|1
|1
|10 - 9
|10
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Лос-Анджелес
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|5.
|Даллас
|0:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Миннесота Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|7.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|8.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|10.
|Реал Солт-Лейк
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|11.
|Портленд Тимберс
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|12.
|Сиэтл Саундерс
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Казаишвили Валерий уходит с поля, а Амариква Квинси выходит на его замену.
86'
Филадельфия Юнион делает замену. Дочкал Борек уходит с поля, а Бёрк Кори выходит на его замену.
82'
Вондоловски Крис получил желтую карточку от судьи
78'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Эрикссон Магнус I уходит с поля, а Эйлаш Фатей выходит на его замену.
71'
Филадельфия Юнион делает замену. Matthew Real уходит с поля, а Raymon Gaddis выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Бедойя Алехандро бьет в цель!
63'
Филадельфия Юнион делает замену. Аккам Давид уходит с поля, а Илсиньо Перейра выходит на его замену.
58'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Joel Eduardo Qviberg уходит с поля, а Салинас Ши выходит на его замену.
56'
Yeferson Quintana получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Г О О О О Л - Эрикссон Магнус I бьет в цель!
23'
Аккам Давид получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Talen Energy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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