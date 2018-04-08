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Стадион:
Филадельфия Юнион
1:1
Конец матча
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
23' Желтая карточка
Аккам Давид
0:1
37' Гол
Эрикссон Магнус I
56' Желтая карточка
Yeferson Quintana
1:1
64' Гол
Бедойя Алехандро
82' Желтая карточка
Вондоловски Крис
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Казаишвили Валерий уходит с поля, а Амариква Квинси выходит на его замену.
86'
Филадельфия Юнион делает замену. Дочкал Борек уходит с поля, а Бёрк Кори выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Вондоловски Крис получил желтую карточку от судьи
78'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Эрикссон Магнус I уходит с поля, а Эйлаш Фатей выходит на его замену.
71'
Филадельфия Юнион делает замену. Matthew Real уходит с поля, а Raymon Gaddis выходит на его замену.

Описание гола
64'
Г О О О О Л - Бедойя Алехандро бьет в цель!
63'
Филадельфия Юнион делает замену. Аккам Давид уходит с поля, а Илсиньо Перейра выходит на его замену.
58'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Joel Eduardo Qviberg уходит с поля, а Салинас Ши выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Yeferson Quintana получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Эрикссон Магнус I бьет в цель!
Желтая карточка
23'
Аккам Давид получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Talen Energy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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