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Стадион: БМО Филд
4:4
Конец матча
0:1
12' ГолYamil Asad
0:2
17' ГолАрриола Пол
39' Желтая карточкаАуро Альваро
0:3
45' ГолМэттокс Даррен
1:3
56' ГолОсорио Джонатан
2:3
64' ГолВаскес Виктор II
3:3
86' ГолХагглунд Ник
89' Желтая карточкаАрриола Пол
3:4
90' ГолYamil Asad
4:4
90' ГолХагглунд Ник
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12'
0:1
17'
0:2
39'
45'
0:3
56'
1:3
64'
2:3
86'
3:3
89'
90'
3:4
90'
4:4
Состав команд
96
Ауро
Альваро
54
Ryan
Telfer
91
Фишер
Оньел
15
Бирнбом
Стив
28
Joseph
Mora
22
Yamil
Asad
Торонто 4-1-4-1
- Основной состав
- 25 Боно Александер Вратарь
- 96 Ауро Альваро Защитник
- 15 Завалета Эрик Защитник
- 6 Хагглунд Ник Защитник
- 9 Ван дер Виль Грегори Защитник
- 4 Брэдли Майкл Полузащитник
- 26 Хаслер Николас Полузащитник
- 21 Осорио Джонатан Полузащитник
- 7 Васкес Виктор II Полузащитник
- 54 Ryan Telfer Полузащитник
- 10 Джовинко Себастьян Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ирвин Клинт Вратарь
- 2 Морроу Джастин Защитник
- 12 Эрнандес Джейсон Защитник
- 27 Liam Fraser Полузащитник
- 8 Акече Агер Полузащитник
- 87 Рикеттс Тосайн Нападающий
- 88 Mariano Mino
- Главный тренер: Вэнни Грег
Ди Си Юнайтед 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 David Ousted Вратарь
- 91 Фишер Оньел Защитник
- 13 Брийян Фредерик Защитник
- 15 Бирнбом Стив Защитник
- 28 Joseph Mora Защитник
- 21 Christopher Durkin Полузащитник
- 18 Штибер Золтан Полузащитник
- 7 Арриола Пол Полузащитник
- 10 Luciano Acosta Полузащитник
- 22 Yamil Asad Полузащитник
- 11 Мэттокс Даррен Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Steve Clark Вратарь
- 20 Jalen Robinson Защитник
- 5 Морено Хуниор Полузащитник
- 25 Джеффри Джаред Полузащитник
- 16 Маллинс Патрик Нападающий
- 32 Миранда Бруно Нападающий
- 23 Ian Harkes
- Главный тренер: Ben Olsen
Предыдущие игры
Торонто (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 09.06.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Торонто М
- 03.06.2018 Коламбус Крю 3:3 Торонто М
- 26.05.2018 Торонто 0:1 Даллас М
- 19.05.2018 Торонто 2:1 Орландо Сити М
- 13.05.2018 Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Торонто М
- 10.05.2018 Торонто 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 05.05.2018 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион М
- 28.04.2018 Торонто 2:2 Чикаго Файр М
- 26.04.2018 Гвадалахара 1:2 Торонто ЛЧК
- 21.04.2018 Хьюстон Динамо 5:1 Торонто М
- 18.04.2018 Торонто 1:2 Гвадалахара ЛЧК
- 14.04.2018 Колорадо Рэпидс 2:0 Торонто М
- 11.04.2018 Клуб Америка 1:1 Торонто ЛЧК
- 04.04.2018 Торонто 3:1 Клуб Америка ЛЧК
- 31.03.2018 Торонто 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 17.03.2018 Монреаль Импакт 1:0 Торонто М
- 14.03.2018 Тигрес 3:2 Торонто ЛЧК
- 08.03.2018 Торонто 2:1 Тигрес ЛЧК
- 03.03.2018 Торонто 0:2 Коламбус Крю М
- 28.02.2018 Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс ЛЧК
Ди Си Юнайтед (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 10.06.2018 Сиэтл Саундерс 2:1 Ди Си Юнайтед М
- 06.06.2018 Ди Си Юнайтед 1:1 Северная Каролина ОК
- 27.05.2018 Лос-Анджелес 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 20.05.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Ди Си Юнайтед М
- 13.05.2018 Реал Солт-Лейк 3:2 Ди Си Юнайтед М
- 28.04.2018 Филадельфия Юнион 3:2 Ди Си Юнайтед М
- 15.04.2018 Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Крю М
- 01.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Ди Си Юнайтед М
- 25.03.2018 Коламбус Крю 3:1 Ди Си Юнайтед М
- 17.03.2018 Ди Си Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо М
- 11.03.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед М
- 04.03.2018 Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 08.02.2018 Ди Си Юнайтед 1:2 Мальмё ТМК
- 22.10.2017 Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 16.10.2017 Портленд Тимберс 4:0 Ди Си Юнайтед М
- 01.10.2017 Коламбус Крю 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 28.09.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Ди Си Юнайтед М
- 24.09.2017 Ди Си Юнайтед 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 17.09.2017 Чикаго Файр 3:0 Ди Си Юнайтед М
- 10.09.2017 Ди Си Юнайтед 1:2 Орландо Сити М
Последние игры между собой
Торонто: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Ди Си Юнайтед: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
- 06.08.2017 Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто МЛС
- 18.06.2017 Торонто 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 02.10.2016 Торонто 1:2 Ди Си Юнайтед МЛС
- 24.07.2016 Торонто 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС
- 17.04.2016 Ди Си Юнайтед 0:1 Торонто МЛС
- 28.06.2015 Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 07.06.2015 Ди Си Юнайтед 1:2 Торонто МЛС
- 31.07.2014 Ди Си Юнайтед 3:0 Торонто МЛС
- 06.07.2014 Торонто 1:2 Ди Си Юнайтед МЛС
- 23.03.2014 Торонто 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 28.09.2013 Торонто 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС
- 25.08.2013 Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто МЛС
- 16.06.2013 Ди Си Юнайтед 1:2 Торонто МЛС
- 06.10.2012 Торонто 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС
- 20.05.2012 Ди Си Юнайтед 3:1 Торонто МЛС
- 06.05.2012 Торонто 0:2 Ди Си Юнайтед МЛС
- 07.08.2011 Ди Си Юнайтед 3:3 Торонто МЛС
- 17.04.2011 Торонто 0:3 Ди Си Юнайтед МЛС
- 24.10.2010 Ди Си Юнайтед 2:3 Торонто МЛС
- 12.09.2010 Торонто 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|2.
|Нью-Йорк Сити
|15
|8
|4
|3
|30 - 20
|28
|3.
|Коламбус Крю
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|8
|2
|4
|30 - 16
|26
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|6
|4
|27 - 23
|24
|6.
|Орландо Сити
|15
|6
|1
|8
|24 - 31
|19
|7.
|Чикаго Файр
|16
|5
|4
|7
|23 - 28
|19
|8.
|Филадельфия Юнион
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|9.
|Торонто
|14
|4
|3
|7
|23 - 27
|15
|10.
|Монреаль Импакт
|16
|5
|0
|11
|18 - 31
|15
|11.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|14
|8
|5
|1
|24 - 14
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|8
|5
|2
|28 - 14
|29
|3.
|Лос-Анджелес
|14
|7
|3
|4
|29 - 24
|24
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|6
|5
|5
|26 - 30
|23
|5.
|Портленд Тимберс
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|6.
|Реал Солт-Лейк
|15
|7
|1
|7
|19 - 29
|22
|7.
|Хьюстон Динамо
|14
|6
|3
|5
|29 - 21
|21
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|6
|2
|7
|22 - 23
|20
|9.
|Миннесота Юнайтед
|14
|5
|1
|8
|17 - 26
|16
|10.
|Сиэтл Саундерс
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|2
|4
|9
|24 - 31
|10
|12.
|Колорадо Рэпидс
|14
|2
|3
|9
|16 - 26
|9
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Хагглунд Ник бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Yamil Asad бьет в цель!
89'
Арриола Пол получил желтую карточку от судьи
86'
Г О О О О Л - Хагглунд Ник бьет в цель!
82'
Ди Си Юнайтед делает замену. Мэттокс Даррен уходит с поля, а Маллинс Патрик выходит на его замену.
80'
Ди Си Юнайтед делает замену. Штибер Золтан уходит с поля, а Ian Harkes выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Васкес Виктор II бьет в цель!
61'
Ди Си Юнайтед делает замену. Luciano Acosta уходит с поля, а Морено Хуниор выходит на его замену.
57'
Торонто делает замену. Ryan Telfer уходит с поля, а Морроу Джастин выходит на его замену.
56'
Г О О О О Л - Осорио Джонатан бьет в цель!
46'
Торонто делает замену. Завалета Эрик уходит с поля, а Рикеттс Тосайн выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Мэттокс Даррен бьет в цель!
39'
Ауро Альваро получил желтую карточку от судьи
17'
Г О О О О Л - Арриола Пол бьет в цель!
12'
Г О О О О Л - Yamil Asad бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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