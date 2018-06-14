  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. США
  5. МЛС
Стадион:
Торонто
4:4
Конец матча
Ди Си Юнайтед
0'
0:1
12' Гол
Yamil Asad
0:2
17' Гол
Арриола Пол
39' Желтая карточка
Ауро Альваро
0:3
45' Гол
Мэттокс Даррен
1:3
56' Гол
Осорио Джонатан
2:3
64' Гол
Васкес Виктор II
3:3
86' Гол
Хагглунд Ник
89' Желтая карточка
Арриола Пол
3:4
90' Гол
Yamil Asad
4:4
90' Гол
Хагглунд Ник
90'+8
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Хагглунд Ник бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Yamil Asad бьет в цель!
Желтая карточка
89'
Арриола Пол получил желтую карточку от судьи
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Хагглунд Ник бьет в цель!
82'
Ди Си Юнайтед делает замену. Мэттокс Даррен уходит с поля, а Маллинс Патрик выходит на его замену.

80'
Ди Си Юнайтед делает замену. Штибер Золтан уходит с поля, а Ian Harkes выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Васкес Виктор II бьет в цель!
61'
Ди Си Юнайтед делает замену. Luciano Acosta уходит с поля, а Морено Хуниор выходит на его замену.
57'
Торонто делает замену. Ryan Telfer уходит с поля, а Морроу Джастин выходит на его замену.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Осорио Джонатан бьет в цель!
46'
Торонто делает замену. Завалета Эрик уходит с поля, а Рикеттс Тосайн выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Мэттокс Даррен бьет в цель!
Желтая карточка
39'
Ауро Альваро получил желтую карточку от судьи
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Арриола Пол бьет в цель!
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Yamil Asad бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...












Новости футбола
Топ лиги





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация