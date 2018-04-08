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Стадион:
Даллас
0:0
Второй тайм: 60'
Колорадо Рэпидс
0'
54' Желтая карточка
Dominique Badji
60'
Второй тайм
Желтая карточка
54'
Dominique Badji получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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