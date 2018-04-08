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Стадион: Тойота
0:0
Второй тайм: 60'
54' Желтая карточкаDominique Badji
|
54'
Состав команд
14
Jimmy
Maurer
24
Хеджес
Мэтт
15
Jacori
Hayes
10
Диас
Мауро
20
Лама
Ролан
27
Винне
Деклан
23
Колви
Кип
19
Прайс
Джек
10
Мэйсон
Джо
Даллас 4-2-3-1
- Основной состав
- 14 Jimmy Maurer Вратарь
- 2 Reggie Cannon Защитник
- 24 Хеджес Мэтт Защитник
- 3 Циглер Рето Защитник
- 6 Недялков Антон Защитник
- 7 Груэсо Карлос Полузащитник
- 15 Jacori Hayes Полузащитник
- 21 Michael Barrios Полузащитник
- 10 Диас Мауро Полузащитник
- 20 Лама Ролан Полузащитник
- 37 Maximiliano Nicolas Urruti Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гонзалез Джесси Вратарь
- 12 Ryan Hollingshead Защитник
- 13 Tesho Akindele Полузащитник
- 8 Victor Ulloa Полузащитник
- 9 Cristian Colman Нападающий
- 11 Harold Mosquera
- 32 Kris Reaves
- Главный тренер: Oscar Pareja
Колорадо Рэпидс 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ховард Тим Вратарь
- 27 Винне Деклан Защитник
- 44 Axel Sjoeberg Защитник
- 5 Смит Томми Защитник
- 23 Колви Кип Полузащитник
- 8 Блумберг Юхан Полузащитник
- 21 Боатенг Бисмарк Полузащитник
- 19 Прайс Джек Полузащитник
- 2 Кастильо Эдгар Полузащитник
- 10 Мэйсон Джо Нападающий
- 14 Dominique Badji Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Zac MacMath Вратарь
- 17 Dillon Serna Полузащитник
- 22 Азира Майкл Полузащитник
- 90 Enzo Martinez Полузащитник
- 32 Jack McBean Нападающий
- 12 Niki Jackson
- 15 Sam Hamilton
- Главный тренер: Хадсон Энтони
Предыдущие игры
Даллас (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 24.03.2018 Даллас 1:1 Портленд Тимберс М
- 19.03.2018 Даллас 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 04.03.2018 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 01.03.2018 Даллас 3:2 Тауро ЛЧК
- 22.02.2018 Тауро 1:0 Даллас ЛЧК
- 22.10.2017 Даллас 5:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.10.2017 Сиэтл Саундерс 4:0 Даллас М
- 08.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас М
- 30.09.2017 Орландо Сити 0:0 Даллас М
- 28.09.2017 Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.09.2017 Миннесота Юнайтед 4:1 Даллас М
- 17.09.2017 Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 10.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Даллас М
- 03.09.2017 Даллас 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 27.08.2017 Коламбус Крю 2:1 Даллас М
- 24.08.2017 Даллас 3:3 Хьюстон Динамо М
- 20.08.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:0 Даллас М
- 13.08.2017 Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс М
- 06.08.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Даллас М
- 30.07.2017 Даллас 0:4 Ванкувер Уайткэпс М
Колорадо Рэпидс (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 01.04.2018 Колорадо Рэпидс 3:0 Филадельфия Юнион М
- 25.03.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 10.03.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 28.02.2018 Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс ЛЧК
- 21.02.2018 Колорадо Рэпидс 0:2 Торонто ЛЧК
- 22.10.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 16.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 08.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас М
- 01.10.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Монреаль Импакт М
- 28.09.2017 Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 17.09.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 10.09.2017 Хьюстон Динамо 0:1 Колорадо Рэпидс М
- 03.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 27.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.08.2017 Портленд Тимберс 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 20.08.2017 Колорадо Рэпидс 0:1 Ди Си Юнайтед М
- 13.08.2017 Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс М
- 06.08.2017 Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс М
Последние игры между собой
Даллас: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Колорадо Рэпидс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
- 08.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас МЛС
- 28.09.2017 Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 13.08.2017 Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 28.06.2017 Даллас 3:1 Колорадо Рэпидс Открытый Кубок
- 11.09.2016 Даллас 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 24.07.2016 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас МЛС
- 30.06.2016 Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Открытый Кубок
- 20.06.2015 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас МЛС
- 25.04.2015 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас МЛС
- 11.04.2015 Даллас 0:4 Колорадо Рэпидс МЛС
- 18.10.2014 Колорадо Рэпидс 0:1 Даллас МЛС
- 10.08.2014 Даллас 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 08.06.2014 Даллас 3:2 Колорадо Рэпидс МЛС
- 15.09.2013 Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас МЛС
- 02.06.2013 Колорадо Рэпидс 2:2 Даллас МЛС
- 03.03.2013 Даллас 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 12.08.2012 Даллас 3:2 Колорадо Рэпидс МЛС
- 15.07.2012 Колорадо Рэпидс 1:2 Даллас МЛС
- 07.05.2012 Даллас 0:2 Колорадо Рэпидс МЛС
- 02.10.2011 Колорадо Рэпидс 1:0 Даллас МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|2.
|Атланта Юнайтед
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|4.
|Коламбус Крю
|0:1
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|2
|0
|2
|10 - 5
|6
|6.
|Монреаль Импакт
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|7.
|Филадельфия Юнион
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|8.
|Чикаго Файр
|1:0
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|9.
|Орландо Сити
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Торонто
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Ди Си Юнайтед
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|3
|1
|1
|10 - 9
|10
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Лос-Анджелес
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|5.
|Даллас
|0:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Миннесота Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|7.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|8.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|10.
|Реал Солт-Лейк
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|11.
|Портленд Тимберс
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|12.
|Сиэтл Саундерс
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Второй тайм
54'
Dominique Badji получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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