  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. США
  5. МЛС
Стадион:
Реал Солт-Лейк
2:1
Конец матча
Ванкувер Уайткэпс
0'
17' Желтая карточка
Хенли Адам
28' Желтая карточка
Сильва Марсело
1:0
45' Гол
Силва Луис
56' Желтая карточка
Глэд Джастин
75' Желтая карточка
Леннон Брукс
78' Желтая карточка
Уостон Кендаль
2:0
88' Гол
Саварино Джефферсон
2:1
90' Гол
Шеа Брек
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Шеа Брек бьет в цель!
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Саварино Джефферсон бьет в цель!
82'
Реал Солт-Лейк делает замену. Силва Луис уходит с поля, а Сандей Стивен выходит на его замену.
81'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Nicolas Mezquida уходит с поля, а Блондель Энтони выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Уостон Кендаль получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
75'
Brooks Lennon получил желтую карточку от судьи
74'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Де Йонг Марсель уходит с поля, а Шеа Брек выходит на его замену.
65'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Берни Ибини-Исей уходит с поля, а Cristian Techera выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Глэд Джастин получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Силва Луис бьет в цель!
41'
Реал Солт-Лейк делает замену. Силва Луис уходит с поля, а Хорст Дэвид выходит на его замену.
41'
Реал Солт-Лейк делает замену. Сильва Марсело уходит с поля, а Хорст Дэвид выходит на его замену.
Желтая карточка
28'
Сильва Марсело получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
17'
Хенли Адам получил желтую карточку от судьи
13'
Реал Солт-Лейк делает замену. Филлипс Демар уходит с поля, а Хенли Адам выходит на его замену.
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация