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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Рио Тинто
2:1
Конец матча
17' Желтая карточкаХенли Адам
28' Желтая карточкаСильва Марсело
1:0
45' ГолСилва Луис
56' Желтая карточкаГлэд Джастин
75' Желтая карточкаЛеннон Брукс
78' Желтая карточкаУостон Кендаль
2:0
88' ГолСаварино Джефферсон
2:1
90' ГолШеа Брек
|
17'
28'
45'
1:0
56'
75'
78'
88'
2:0
90'
2:1
Состав команд
18
Римандо
Ник
12
Леннон
Брукс
15
Глэд
Джастин
27
Corey
Baird
20
Силва
Луис
Реал Солт-Лейк 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Римандо Ник Вратарь
- 12 Леннон Брукс Защитник
- 30 Сильва Марсело Защитник
- 15 Глэд Джастин Защитник
- 17 Филлипс Демар Защитник
- 5 Бекерман Кайл Полузащитник
- 6 Крейлах Дамир Полузащитник
- 7 Саварино Джефферсон Полузащитник
- 11 Руснак Альберт Полузащитник
- 27 Corey Baird Полузащитник
- 20 Силва Луис Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Хорват Алекс Вратарь
- 3 Хенли Адам Защитник
- 4 Хорст Дэвид Защитник
- 10 Плата Жоао Полузащитник
- 8 Сандей Стивен Полузащитник
- 16 Ортуньо Альфредо Нападающий
- 31 Руиз
- Главный тренер: Петке Майк
Ванкувер Уайткэпс 4-3-3
- Основной состав
- 1 Маринович Стефан Вратарь
- 28 Jakob Nerwinski Защитник
- 4 Уостон Кендаль Защитник
- 18 Jose Aja Защитник
- 17 Де Йонг Марсель Защитник
- 6 Эфрайн Хуарес Полузащитник
- 8 Felipe Martins Полузащитник
- 11 Nicolas Mezquida Полузащитник
- 67 Дэвис Альфонсо Нападающий
- 23 Kei Ansu Kamara Нападающий
- 7 Bernie Ibini-Isei Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Brian Rowe Вратарь
- 22 Маунд Аарон Защитник
- 66 Хазаль Али Полузащитник
- 31 Russell Teibert Полузащитник
- 20 Шеа Брек Нападающий
- 13 Cristian Techera Нападающий
- 9 Блондель Энтони Нападающий
- Главный тренер: Carl Robinson
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 31.03.2018 Торонто 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 18.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 10.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:5 Лос-Анджелес М
- 04.03.2018 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 22.10.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 16.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 01.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 24.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 17.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс М
- 10.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Реал Солт-Лейк М
- 27.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.08.2017 Монреаль Импакт 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 14.08.2017 Ди Си Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк М
- 06.08.2017 Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо М
- 30.07.2017 Реал Солт-Лейк 2:2 Коламбус Крю М
- 23.07.2017 Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 20.07.2017 Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк М
- 18.07.2017 Реал Солт-Лейк 1:2 Манчестер Юнайтед ТМК
- 05.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Реал Солт-Лейк М
Ванкувер Уайткэпс (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 31.03.2018 Коламбус Крю 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 25.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 18.03.2018 Атланта Юнайтед 4:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 11.03.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 05.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Монреаль Импакт М
- 03.11.2017 Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 26.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.10.2017 Портленд Тимберс 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 16.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 08.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 01.10.2017 Спортинг Канзас-Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 28.09.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 17.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Коламбус Крю М
- 14.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 10.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Реал Солт-Лейк М
- 27.08.2017 Орландо Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.08.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс М
- 20.08.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо М
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Ванкувер Уайткэпс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
- 10.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС
- 09.04.2017 Реал Солт-Лейк 3:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 14.07.2016 Ванкувер Уайткэпс 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 17.04.2016 Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 09.08.2015 Ванкувер Уайткэпс 4:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 31.05.2015 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 19.04.2015 Реал Солт-Лейк 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 28.09.2014 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 20.07.2014 Реал Солт-Лейк 1:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 27.04.2014 Реал Солт-Лейк 2:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 29.09.2013 Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 05.05.2013 Реал Солт-Лейк 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 14.04.2013 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 28.10.2012 Реал Солт-Лейк 0:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 12.08.2012 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 28.07.2012 Реал Солт-Лейк 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 07.10.2011 Ванкувер Уайткэпс 3:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 05.06.2011 Реал Солт-Лейк 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|2.
|Атланта Юнайтед
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|4.
|Коламбус Крю
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|2
|0
|2
|10 - 5
|6
|6.
|Монреаль Импакт
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|7.
|Филадельфия Юнион
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|8.
|Чикаго Файр
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|9.
|Орландо Сити
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Торонто
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Ди Си Юнайтед
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|3
|1
|1
|10 - 9
|10
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Реал Солт-Лейк
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|5.
|Лос-Анджелес
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|6.
|Даллас
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|7.
|Миннесота Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|Колорадо Рэпидс
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|9.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|11.
|Портленд Тимберс
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|12.
|Сиэтл Саундерс
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Шеа Брек бьет в цель!
88'
Г О О О О Л - Саварино Джефферсон бьет в цель!
82'
Реал Солт-Лейк делает замену. Силва Луис уходит с поля, а Сандей Стивен выходит на его замену.
81'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Nicolas Mezquida уходит с поля, а Блондель Энтони выходит на его замену.
78'
Уостон Кендаль получил желтую карточку от судьи
75'
Brooks Lennon получил желтую карточку от судьи
74'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Де Йонг Марсель уходит с поля, а Шеа Брек выходит на его замену.
65'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Берни Ибини-Исей уходит с поля, а Cristian Techera выходит на его замену.
56'
Глэд Джастин получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Силва Луис бьет в цель!
41'
Реал Солт-Лейк делает замену. Силва Луис уходит с поля, а Хорст Дэвид выходит на его замену.
41'
Реал Солт-Лейк делает замену. Сильва Марсело уходит с поля, а Хорст Дэвид выходит на его замену.
28'
Сильва Марсело получил желтую карточку от судьи
17'
Хенли Адам получил желтую карточку от судьи
13'
Реал Солт-Лейк делает замену. Филлипс Демар уходит с поля, а Хенли Адам выходит на его замену.
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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