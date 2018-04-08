Стадион: Beijing Fengtai Stadium
0:1
Первый тайм: 42'
Первый тайм
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Команда "Шанхай Шэньхуа" забила мяч!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
40'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
40'
Лю Цзянь не смог попасть в створ ударом издали
39'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
39'
Aidi Fulang Xisi наказан за толчок Муканджо Бенжамин
38'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
38'
ШАНС! Liang Shi нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Yongjing Cao нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ делает пас партнеру.
37'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
37'
37'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
36'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
35'
Wei Wang не смог попасть в створ ударом издали
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
34'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
34'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ забрасывает мяч в штрафную.
34'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
33'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
33'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
32'
Аугусто Фернандес нанес удар чуть мимо. Близко!
32'
32'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
31'
Судья сигнализирует, что Ксин Шенг из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Муканджо Бенжамин
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
29'
Судья свистит. Ван Ган атаковал сзади соперника. Это Yougang Xu заработал своей команде штрафной
28'
27'
Ли Шуай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
27'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с правого угла.
27'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ отдал передачу, которая была заблокирована.
26'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
25'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
24'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
24'
Оливио да Роса Иво не смог попасть в створ ударом издали
24'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
23'
Yongjing Cao не смог попасть в створ ударом издали
23'
Игроки ФК "Бэйцзин Женьхэ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Хайо Ронг из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
21'
21'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
20'
Гуарин Фредди пробил головой, вратарь справился с ударом.
20'
Лю Цзянь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды Шанхай Шэньхуа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
19'
Лю Цзянь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
19'
Lie Zhang из команды Бэйцзин Женьхэ сделал отличный сейв!
19'
Ромеро Оскар имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
19'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
18'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
18'
Судья сигнализирует, что Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Peng Li
17'
Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
17'
Гуарин Фредди решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
16'
Судья сигнализирует, что Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Ромеро Оскар
16'
16'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа пробил со штрафного, но очень мимо цели.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
15'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Aidi Fulang Xisi пострадал.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
10'
Бэйцзин Женьхэ произведет угловой с правой стороны.
8'
Шанхай Шэньхуа произведет угловой с правой стороны.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай Шэньхуа". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Beijing Fengtai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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