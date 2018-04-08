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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Женжу Ханггай
0:2
Первый тайм: 40'
0:1
36' ГолШэньчао Ван
0:2
39' ГолЭлкесон Кардосо
|
36'
0:1
38'
39'
0:2
Состав команд
17
Yan
Wu
16
Kuo
Yang
5
Цао
Гу
14
Кала
Хуан
11
Zhao
Ke
28
Ма
Ксянгью
30
Jinbao
Zhong
28
Guan
He
5
Кэ
Ши
21
Хай
Юй
7
Лэй
У
Хэнань Цзянье 4-4-2
- Основной состав
- 17 Yan Wu Вратарь
- 16 Kuo Yang Защитник
- 5 Цао Гу Защитник
- 14 Кала Хуан Защитник
- 2 Long Cheng Защитник
- 11 Zhao Ke Полузащитник
- 10 Бассогог Кристиан Полузащитник
- 28 Ма Ксянгью Полузащитник
- 6 Zhuoyi Feng Полузащитник
- 30 Jinbao Zhong Нападающий
- 9 Ваш Те Рикарду Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Guoming Wang Вратарь
- 23 Fei Wang Защитник
- 22 Wei Long Полузащитник
- 27 Yao Lu Полузащитник
- 25 Hao Chen III Полузащитник
- 24 Heng Liu
- 7 Changjie Du
- Главный тренер: Dragan Talajic
Шанхай СИПГ 4-4-2
- Основной состав
- 1 Цзюнь-Лин Янь Вратарь
- 28 Guan He Защитник
- 4 Шэньчао Ван Защитник
- 5 Кэ Ши Защитник
- 21 Хай Юй Защитник
- 17 Huachen Zhang Полузащитник
- 6 Хуэй-Кан Цай Полузащитник
- 8 Оскар дос Сантос Полузащитник
- 7 Лэй У Полузащитник
- 9 Элкесон Кардосо Нападающий
- 10 Халк Живанилдо Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Wei Chen Вратарь
- 23 Хуань Фу Защитник
- 18 И Чжан Полузащитник
- 15 Chuangyi Lin Полузащитник
- 11 Вэньцзюнь Люй Нападающий
- 19 Jinghang Hu Нападающий
- 37 Binbin Chen
- Главный тренер: Перейра Витор
- Травмы и дисквалификации
- Ахмедов Одил Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Хэнань Цзянье (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 31.03.2018 Хэнань Цзянье 1:1 Далянь Эйрбин С
- 18.03.2018 Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэнань Цзянье С
- 11.03.2018 Хэнань Цзянье 1:0 Тяньцзинь Тэда С
- 02.03.2018 Хэнань Цзянье 0:4 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 04.11.2017 Тяньцзинь Тэда 1:0 Хэнань Цзянье С
- 29.10.2017 Хэнань Цзянье 2:4 Шанхай СИПГ С
- 21.10.2017 Яньбянь 1:2 Хэнань Цзянье С
- 15.10.2017 Гуанчжоу Фули 3:2 Хэнань Цзянье С
- 24.09.2017 Хэнань Цзянье 2:1 Шаньдун Лунэн С
- 17.09.2017 Гуйчжоу Чжичэн 2:1 Хэнань Цзянье С
- 10.09.2017 Шанхай Шэньхуа 1:2 Хэнань Цзянье С
- 20.08.2017 Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан С
- 13.08.2017 Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье С
- 09.08.2017 Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай С
- 05.08.2017 Цзянсу Сунин 2:2 Хэнань Цзянье С
- 28.07.2017 Хэнань Цзянье 0:2 Бэйцзин Гоань С
- 23.07.2017 Хэнань Цзянье 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 15.07.2017 Ляонин Хувин 1:2 Хэнань Цзянье С
- 08.07.2017 Хэбей Форчун 2:3 Хэнань Цзянье С
- 01.07.2017 Хэнань Цзянье 0:0 Тяньцзинь Тэда С
Шанхай СИПГ (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 04.04.2018 Шанхай СИПГ 1:1 Кавасаки Фронтале ЛЧА
- 30.03.2018 Шанхай СИПГ 2:1 Чуньцинь Лифан С
- 18.03.2018 Гуанчжоу Фули 2:5 Шанхай СИПГ С
- 13.03.2018 Ульсан 0:1 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 10.03.2018 Шанхай Шэньхуа 0:2 Шанхай СИПГ С
- 07.03.2018 Шанхай СИПГ 2:2 Ульсан ЛЧА
- 03.03.2018 Шанхай СИПГ 8:0 Далянь Эйрбин С
- 20.02.2018 Шанхай СИПГ 4:1 Мельбурн Виктори ЛЧА
- 13.02.2018 Кавасаки Фронтале 0:1 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 30.01.2018 Шанхай СИПГ 1:0 Чианграй Юнайтед ЛЧА(
- 18.01.2018 Спартак Москва 0:1 Шанхай СИПГ ТМК
- 26.11.2017 Шанхай СИПГ 3:2 Шанхай Шэньхуа К
- 19.11.2017 Шанхай Шэньхуа 1:0 Шанхай СИПГ К
- 04.11.2017 Шанхай СИПГ 2:3 Цзянсу Сунин С
- 29.10.2017 Хэнань Цзянье 2:4 Шанхай СИПГ С
- 22.10.2017 Шанхай СИПГ 1:2 Гуанчжоу Фули С
- 18.10.2017 Урава Редс 1:0 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 14.10.2017 Ляонин Хувин 3:3 Шанхай СИПГ С
- 30.09.2017 Гуанчжоу Эвергранд 1:4 Шанхай СИПГ К
- 27.09.2017 Шанхай СИПГ 1:1 Урава Редс ЛЧА
Последние игры между собой
Хэнань Цзянье: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Шанхай СИПГ: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
- 29.10.2017 Хэнань Цзянье 2:4 Шанхай СИПГ Суперлига
- 25.06.2017 Шанхай СИПГ 4:1 Хэнань Цзянье Суперлига
- 10.07.2016 Шанхай СИПГ 5:0 Хэнань Цзянье Суперлига
- 05.03.2016 Хэнань Цзянье 1:0 Шанхай СИПГ Суперлига
- 12.08.2015 Хэнань Цзянье 2:2 Шанхай СИПГ Суперлига
- 26.04.2015 Шанхай СИПГ 3:0 Хэнань Цзянье Суперлига
- 13.08.2014 Шанхай СИПГ 1:0 Хэнань Цзянье Суперлига
- 05.04.2014 Хэнань Цзянье 1:0 Шанхай СИПГ Суперлига
Хэнань Цзянье
Шанхай СИПГ
-
0 Голы 2
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
0 Дистанция, км 0
-
36 Владение мячом, % 64
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|2:0
|5
|5
|0
|0
|19 - 3
|15
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1:0
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|3.
|Бэйцзин Гоань
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|4.
|Шанхай Шэньхуа
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Шаньдун Лунэн
|0:1
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|6.
|Цзянсу Сунин
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|Гуанчжоу Фули
|5
|3
|0
|2
|11 - 12
|9
|8.
|Чуньцинь Лифан
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|Хэбей Форчун
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|10.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|1:0
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|11.
|Тяньцзинь Тэда
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Бэйцзин Женьхэ
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|13.
|Хэнань Цзянье
|0:2
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|14.
|Гуйчжоу Чжичэн
|0:1
|5
|1
|0
|4
|5 - 8
|3
|15.
|Чанчунь Ятай
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
|16.
|Далянь Эйрбин
|5
|0
|2
|3
|3 - 16
|2
Первый тайм
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
39'
Халк Живанилдо сделал результативную передачу.
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Элкесон Кардосо из клуба "Шанхай СИПГ" отправил мяч головой в ворота.
38'
Шанхай СИПГ делает замену. Huachen Zhang уходит с поля, а И Чжан выходит на его замену.
37'
Ма Ксянгью отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
36'
Лэй У сделал результативную передачу.
36'
Г О О О О Л - Шэньчао Ван записал гол на свой счет!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
31'
ШАНС! Халк Живанилдо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ исполняет угловой.
30'
Халк Живанилдо мяч отрикошетил от ворот
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
29'
Хорошую попытку сделал Ваш Те Рикарду. Удар в створ, но вратарь начеку
29'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье делает передачу одноклубнику.
29'
Оскар дос Сантос пробует нанести удар издали, но Ву Ян держит все под контролем
26'
Кала Хуан нарушает правила. Халк Живанилдо пострадал
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
24'
Шанхай СИПГ подает корнер.
23'
Цао Гу нарушает правила. Оскар дос Сантос пострадал
22'
Хай Юй нарушает правила. Ваш Те Рикарду пострадал
21'
ШАНС! Jinbao Zhong нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
17'
Кала Хуан нарушает правила. Шэньчао Ван пострадал
16'
Элкесон Кардосо нарушает правила. Ма Ксянгью пострадал
16'
Элкесон Кардосо нарушает правила. Кала Хуан пострадал
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
15'
Халк Живанилдо коснулся мяча рукой.
14'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье в офсайде
13'
Cheng Long нарушает правила. Халк Живанилдо пострадал
12'
Хай Юй нарушает правила. Бассогог Кристиан пострадал
11'
Оскар дос Сантос нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
9'
Кала Хуан нарушает правила. Элкесон Кардосо пострадал
8'
Хорошую попытку сделал Huachen Zhang. Удар в створ, но вратарь начеку
7'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
4'
Zhuoyi Feng нарушает правила. Оскар дос Сантос пострадал
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай СИПГ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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