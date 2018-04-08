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Стадион:
Хэнань Цзянье
0:2
Первый тайм: 40'
Шанхай СИПГ
0'
0:1
36' Гол
Шэньчао Ван
0:2
39' Гол
Элкесон Кардосо
40'
Первый тайм
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
39'
Халк Живанилдо сделал результативную передачу.
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Элкесон Кардосо из клуба "Шанхай СИПГ" отправил мяч головой в ворота.
38'
Шанхай СИПГ делает замену. Huachen Zhang уходит с поля, а И Чжан выходит на его замену.
37'
Ма Ксянгью отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
36'
Лэй У сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Шэньчао Ван записал гол на свой счет!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
33'
Лэй У нарушает правила. Kuo Yang пострадал
31'
ШАНС! Халк Живанилдо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
31'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ исполняет угловой.
30'
Халк Живанилдо мяч отрикошетил от ворот
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
29'
Хорошую попытку сделал Ваш Те Рикарду. Удар в створ, но вратарь начеку
29'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье делает передачу одноклубнику.
29'
Оскар дос Сантос пробует нанести удар издали, но Ву Ян держит все под контролем
Фол, нарушение
26'
Кала Хуан нарушает правила. Халк Живанилдо пострадал
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Угловой
24'
Шанхай СИПГ подает корнер.
Фол, нарушение
23'
Цао Гу нарушает правила. Оскар дос Сантос пострадал
Фол, нарушение
22'
Хай Юй нарушает правила. Ваш Те Рикарду пострадал
21'
ШАНС! Jinbao Zhong нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
17'
Кала Хуан нарушает правила. Шэньчао Ван пострадал
Фол, нарушение
16'
Элкесон Кардосо нарушает правила. Ма Ксянгью пострадал
Фол, нарушение
16'
Элкесон Кардосо нарушает правила. Кала Хуан пострадал
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Фол, нарушение
15'
Халк Живанилдо коснулся мяча рукой.
Офсайд
14'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье в офсайде
Фол, нарушение
13'
Cheng Long нарушает правила. Халк Живанилдо пострадал
Фол, нарушение
12'
Хай Юй нарушает правила. Бассогог Кристиан пострадал
11'
Оскар дос Сантос нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
9'
Кала Хуан нарушает правила. Элкесон Кардосо пострадал
8'
Хорошую попытку сделал Huachen Zhang. Удар в створ, но вратарь начеку
7'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
4'
Zhuoyi Feng нарушает правила. Оскар дос Сантос пострадал
Фол, нарушение
1'
Хай Юй нарушает правила. Цао Гу пострадал
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай СИПГ". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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