Стадион: Тианхе
1:0
Первый тайм: 44'
Первый тайм
43'
43'
ШАНС! Ханчао Ю нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
43'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
После штрафного удара,который нанес Хао Юньминь мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
41'
Сюэпэн Ли получил желтую карточку от судьи
41'
Сюэпэн Ли наказан за толчок Тарделли Диего
41'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
40'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
40'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
40'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
39'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Судья свистит. Дай Лин атаковал сзади соперника. Это Гуларт Рикардо заработал своей команде штрафной
38'
Ён Гвон Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Junsheng Yao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Линьпэн Чжан наказан за толчок Пелле Грациано
37'
Судья сигнализирует, что Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Ханьвэнь Дэн
37'
О, нет. Из многообещающей позиции Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
37'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
36'
36'
Шанс! Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн пробил головой, но мимо
36'
Хао Юньминь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Ханьвэнь Дэн наказан за толчок Женг Женг
33'
33'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
30'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
30'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
29'
29'
Лун Чжэн не смог попасть в створ ударом издали
29'
29'
28'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд идет с мячом вперед на обострение...
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
25'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Ханьвэнь Дэн не пострадал и надо продолжать игру!
24'
24'
ШАНС! Пелле Грациано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
22'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Ханьвэнь Дэн
21'
Хао Юньминь нарушает правила. Гуларт Рикардо пострадал
21'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
20'
20'
ШАНС! Лин Гао нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
20'
19'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
18'
Jingdao Jin нарушил правила.
17'
17'
ШАНС! Лин Гао нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд идет с мячом вперед на обострение...
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
13'
Сюэпэн Ли нарушил правила.
13'
Ён Гвон Ким из команды Гуанчжоу Эвергранд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
13'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
12'
Yang Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
11'
Гудель Неманья пробил со штрафного прямо в стенку
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
11'
Дай Лин получил желтую карточку от судьи
11'
Судья сигнализирует, что Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Ханчао Ю
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Матч остановлен
9'
Ханьвэнь Дэн сделал результативную передачу.
9'
ОТМЕНЕН - Гуларт Рикардо забивает мяч в сетку, но гол не будет засчитан! Флажок поднят.
9'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес прямо в штрафную.
9'
Ханьвэнь Дэн нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Хао Юньминь нарушил правила.
7'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
7'
7'
Гудель Неманья не смог попасть в створ ударом издали
7'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд разыграл угловой с левого угла.
7'
Гудель Неманья мяч отрикошетил от ворот
7'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
5'
Дай Лин делает подножку сопернику.
4'
Ханьвэнь Дэн сделал результативную передачу.
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лин Гао из клуба "Гуанчжоу Эвергранд" отправил мяч головой в ворота.
4'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
3'
Судья сигнализирует, что Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Лин Гао
2'
2'
Бовэнь Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Junsheng Yao наказан за толчок Лун Чжэн
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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