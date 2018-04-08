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Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
1:0
Первый тайм: 44'
Шаньдун Лунэн
0'
1:0
4' Гол
Лин Гао
11' Желтая карточка
Lin Dai
41' Желтая карточка
Сюэпэн Ли
44'
Первый тайм
43'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
43'
ШАНС! Ханчао Ю нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
43'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
После штрафного удара,который нанес Хао Юньминь мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Желтая карточка
41'
Сюэпэн Ли получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
41'
Сюэпэн Ли наказан за толчок Тарделли Диего
41'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
Угловой
40'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
40'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
39'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
39'
Судья свистит. Дай Лин атаковал сзади соперника. Это Гуларт Рикардо заработал своей команде штрафной
38'
Ён Гвон Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Junsheng Yao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Линьпэн Чжан наказан за толчок Пелле Грациано
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Ханьвэнь Дэн
37'
О, нет. Из многообещающей позиции Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
37'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
36'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
36'
Шанс! Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн пробил головой, но мимо
36'
Хао Юньминь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Ханьвэнь Дэн наказан за толчок Женг Женг
33'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
33'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
30'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
30'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
29'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
29'
Лун Чжэн не смог попасть в створ ударом издали
29'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
28'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд идет с мячом вперед на обострение...
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
Фол, нарушение
25'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Ханьвэнь Дэн не пострадал и надо продолжать игру!
24'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
24'
ШАНС! Пелле Грациано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Ханьвэнь Дэн
Фол, нарушение
21'
Хао Юньминь нарушает правила. Гуларт Рикардо пострадал
21'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
20'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
20'
ШАНС! Лин Гао нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
19'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
18'
Jingdao Jin нарушил правила.
17'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
17'
ШАНС! Лин Гао нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд идет с мячом вперед на обострение...
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
Фол, нарушение
13'
Сюэпэн Ли нарушил правила.
13'
Ён Гвон Ким из команды Гуанчжоу Эвергранд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
13'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
12'
Yang Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
11'
Гудель Неманья пробил со штрафного прямо в стенку
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Желтая карточка
11'
Дай Лин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Ханчао Ю
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Матч остановлен
9'
Ханьвэнь Дэн сделал результативную передачу.
Описание гола
9'
ОТМЕНЕН - Гуларт Рикардо забивает мяч в сетку, но гол не будет засчитан! Флажок поднят.
9'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес прямо в штрафную.
9'
Ханьвэнь Дэн нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
8'
Хао Юньминь нарушил правила.
7'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
7'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
7'
Гудель Неманья не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
7'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд разыграл угловой с левого угла.
7'
Гудель Неманья мяч отрикошетил от ворот
7'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
5'
Дай Лин делает подножку сопернику.
4'
Ханьвэнь Дэн сделал результативную передачу.
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лин Гао из клуба "Гуанчжоу Эвергранд" отправил мяч головой в ворота.
4'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
3'
Лин Гао бьет со штрафного в створ, но Далэй Ван держит все под контролем
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Лин Гао
2'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Бовэнь Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Junsheng Yao наказан за толчок Лун Чжэн
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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