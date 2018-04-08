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Стадион:
Гуйчжоу Чжичэн
0:1
Первый тайм: 45'
Тяньцзинь Цюаньцзянь
0'
0:1
28' Гол
Jie Wang
35' Желтая карточка
Liu Yiming
45'
Первый тайм
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
42'
Лу Чжан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Офсайд
39'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
Желтая карточка
35'
Yiming Liu получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
35'
Yiming Liu нарушает правила. Bubacarr Trawally пострадал
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Угловой
33'
Гуйчжоу Чжичэн подает корнер.
Угловой
33'
Гуйчжоу Чжичэн подает корнер.
Угловой
32'
Тяньцзинь Цюаньцзянь подает корнер.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
29'
Вон Гвон Ген нарушает правила. Fan Wang пострадал
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Jie Wang забивает!
Угловой
27'
Тяньцзинь Цюаньцзянь подает корнер.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
27'
Кэ Сунь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
26'
Liang Jiang нарушает правила. Кэ Сунь пострадал
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Хорошую попытку сделал Bubacarr Trawally. Удар в створ, но вратарь начеку
24'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
22'
ШАНС! Ting Yang нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
20'
Yunlong Fan нарушает правила. Модест Антони пострадал
17'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
17'
ШАНС! Модест Антони нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
16'
Суарес Марио нарушает правила. Витсель Аксель пострадал
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
14'
Kaimu Zheng нарушает правила. Юнпо Ван пострадал
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Угловой
9'
Тяньцзинь Цюаньцзянь подает корнер.
Фол, нарушение
8'
Витсель Аксель нарушает правила. Festus Baise пострадал
Фол, нарушение
8'
Yunlong Fan нарушает правила. Кэ Сунь пострадал
Фол, нарушение
7'
Чери Тьяронн коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
5'
Jie Wang нарушает правила. Bubacarr Trawally пострадал
Фол, нарушение
5'
Yunlong Fan нарушает правила. Юнпо Ван пострадал
5'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Угловой
3'
Гуйчжоу Чжичэн подает корнер.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guiyang Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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