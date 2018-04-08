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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Гюиянг Олимпик Спортс Сентер
0:1
Первый тайм: 45'
0:1
28' ГолJie Wang
35' Желтая карточкаLiu Yiming
|
28'
0:1
35'
Состав команд
30
Sipeng
Zhang
21
Liang
Jiang
14
Zhengyu
Zhu
19
Kaimu
Zheng
26
Суарес
Марио
7
Fan
Wang
10
Чери
Тьяронн
3
Jie
Wang
21
Вон
Гвон
Ген
18
Cheng
Zhang
25
Haolun
Mi
38
Кэ
Сунь
39
Юнпо
Ван
Гуйчжоу Чжичэн 3-5-1-1
- Основной состав
- 30 Sipeng Zhang Вратарь
- 4 Ting Yang Защитник
- 3 Festus Baise Защитник
- 6 Yunlong Fan Защитник
- 21 Liang Jiang Полузащитник
- 14 Zhengyu Zhu Полузащитник
- 19 Kaimu Zheng Полузащитник
- 26 Суарес Марио Полузащитник
- 7 Fan Wang Полузащитник
- 10 Чери Тьяронн Полузащитник
- 9 Bubacarr Trawally Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Pengfei Han Защитник
- 22 Xueming Liang Полузащитник
- 18 Junlin Min Полузащитник
- 29 Ji Chen
- 2 Xin Tang
- 8 Yuan Zhang
- 1 Boyang Su
- Главный тренер: Мансано Грегорио
Тяньцзинь Цюаньцзянь 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Lu Zhang II Вратарь
- 3 Jie Wang Защитник
- 21 Вон Гвон Ген Защитник
- 4 Liu Yiming Защитник
- 18 Cheng Zhang Полузащитник
- 28 Витсель Аксель Полузащитник
- 7 Сюйжи Чжао Полузащитник
- 25 Haolun Mi Полузащитник
- 38 Кэ Сунь Полузащитник
- 39 Юнпо Ван Полузащитник
- 27 Модест Антони Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Xiaolong Wang Защитник
- 6 Shuai Pei Защитник
- 26 Yi Liu
- 33 Jinzhao Chu
- 15 Yue Liu
- 9 Xu Yang I
- 32 Qibin Sun
- Главный тренер: Соуза Паулу
Предыдущие игры
Гуйчжоу Чжичэн (последние 20 матчей: +10 =0 -10)
- 01.04.2018 Шаньдун Лунэн 0:2 Гуйчжоу Чжичэн С
- 18.03.2018 Гуйчжоу Чжичэн 0:1 Шанхай Шэньхуа С
- 11.03.2018 Гуйчжоу Чжичэн 2:3 Хэбей Форчун С
- 04.03.2018 Гуйчжоу Чжичэн 1:3 Цзянсу Сунин С
- 27.01.2018 Нордшелланн 4:1 Гуйчжоу Чжичэн ТМК
- 04.11.2017 Яньбянь 3:0 Гуйчжоу Чжичэн С
- 29.10.2017 Гуйчжоу Чжичэн 3:0 Шаньдун Лунэн С
- 22.10.2017 Гуанчжоу Эвергранд 5:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 14.10.2017 Гуйчжоу Чжичэн 2:3 Чанчунь Ятай С
- 27.09.2017 Тяньцзинь Тэда 3:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 23.09.2017 Цзянсу Сунин 0:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 17.09.2017 Гуйчжоу Чжичэн 2:1 Хэнань Цзянье С
- 10.09.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 19.08.2017 Гуйчжоу Чжичэн 2:1 Шанхай СИПГ С
- 13.08.2017 Гуйчжоу Чжичэн 2:0 Гуанчжоу Фули С
- 09.08.2017 Шанхай Шэньхуа 0:3 Гуйчжоу Чжичэн С
- 05.08.2017 Гуйчжоу Чжичэн 1:0 Чуньцинь Лифан С
- 22.07.2017 Гуйчжоу Чжичэн 4:3 Хэбей Форчун С
- 15.07.2017 Бэйцзин Гоань 2:0 Гуйчжоу Чжичэн С
- 08.07.2017 Ляонин Хувин 0:1 Гуйчжоу Чжичэн С
Тяньцзинь Цюаньцзянь (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 04.04.2018 Китчи 0:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
- 30.03.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 0:1 Гуанчжоу Эвергранд С
- 18.03.2018 Тяньцзинь Тэда 3:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 14.03.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 4:2 Чонбук Моторс ЛЧА
- 10.03.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 1:2 Бэйцзин Женьхэ С
- 06.03.2018 Чонбук Моторс 6:3 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
- 02.03.2018 Хэнань Цзянье 0:4 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 20.02.2018 Касива Рейсол 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
- 13.02.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:0 Китчи ЛЧА
- 30.01.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:0 Серес ЛЧА(
- 23.01.2018 Локомотив Москва 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ТМК
- 14.01.2018 Базель 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ТМК
- 04.11.2017 Гуанчжоу Эвергранд 1:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 29.10.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 4:1 Ляонин Хувин С
- 21.10.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:1 Хэбей Форчун С
- 14.10.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 0:0 Шаньдун Лунэн С
- 28.09.2017 Цзянсу Сунин 1:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 23.09.2017 Тяньцзинь Тэда 4:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 16.09.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:1 Чуньцинь Лифан С
- 10.09.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:1 Гуйчжоу Чжичэн С
Последние игры между собой
Гуйчжоу Чжичэн: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
Тяньцзинь Цюаньцзянь: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
- 10.09.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:1 Гуйчжоу Чжичэн Суперлига
- 13.05.2017 Гуйчжоу Чжичэн 2:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь Суперлига
- 15.10.2016 Гуйчжоу Чжичэн 2:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь Первая лига Китая
- 19.06.2016 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:1 Гуйчжоу Чжичэн Первая лига Китая
- 15.08.2015 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:0 Гуйчжоу Чжичэн Первая лига Китая
- 02.05.2015 Гуйчжоу Чжичэн 3:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь Первая лига Китая
Гуйчжоу Чжичэн
Тяньцзинь Цюаньцзянь
-
0 Голы 1
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Дистанция, км 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|2:0
|5
|5
|0
|0
|19 - 3
|15
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1:0
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|3.
|Бэйцзин Гоань
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|4.
|Шанхай Шэньхуа
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Шаньдун Лунэн
|0:1
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|6.
|Цзянсу Сунин
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|Гуанчжоу Фули
|5
|3
|0
|2
|11 - 12
|9
|8.
|Чуньцинь Лифан
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|Хэбей Форчун
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|10.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|1:0
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|11.
|Тяньцзинь Тэда
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Бэйцзин Женьхэ
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|13.
|Хэнань Цзянье
|0:2
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|14.
|Гуйчжоу Чжичэн
|0:1
|5
|1
|0
|4
|5 - 8
|3
|15.
|Чанчунь Ятай
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
|16.
|Далянь Эйрбин
|5
|0
|2
|3
|3 - 16
|2
Первый тайм
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Лу Чжан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
39'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
35'
Yiming Liu получил желтую карточку от судьи
35'
Yiming Liu нарушает правила. Bubacarr Trawally пострадал
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
33'
33'
32'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
29'
Вон Гвон Ген нарушает правила. Fan Wang пострадал
28'
Г О О О О Л - Jie Wang забивает!
27'
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Кэ Сунь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Liang Jiang нарушает правила. Кэ Сунь пострадал
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Хорошую попытку сделал Bubacarr Trawally. Удар в створ, но вратарь начеку
24'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
22'
ШАНС! Ting Yang нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Yunlong Fan нарушает правила. Модест Антони пострадал
17'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
17'
ШАНС! Модест Антони нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Суарес Марио нарушает правила. Витсель Аксель пострадал
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
14'
Kaimu Zheng нарушает правила. Юнпо Ван пострадал
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
9'
8'
Витсель Аксель нарушает правила. Festus Baise пострадал
8'
Yunlong Fan нарушает правила. Кэ Сунь пострадал
7'
Чери Тьяронн коснулся мяча рукой.
5'
Jie Wang нарушает правила. Bubacarr Trawally пострадал
5'
Yunlong Fan нарушает правила. Юнпо Ван пострадал
5'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
3'
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guiyang Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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