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  5. Аллсвенскан
Стадион:
Юргорден
1:1
Второй тайм: 63'
Треллеборг
0'
1:0
29' Гол
Marcus Danielsson
1:1
54' Гол
Андерссон Эрик
63'
Второй тайм
Желтая карточка
63'
Ульвестад Фредрик получил желтую карточку от судьи
61'
Юргорден делает замену. Дзенис Кожица уходит с поля, а Ринг Джонатан выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Андерссон Эрик бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Marcus Danielsson бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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