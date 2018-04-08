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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Теле2 Арена
1:1
Второй тайм: 63'
1:0
29' ГолMarcus Danielsson
1:1
54' ГолАндерссон Эрик
|
29'
1:0
54'
1:1
Состав команд
22
Felix
Beijmo
10
Мрабти
Керим
Юргорден 4-4-2
- Основной состав
- 1 Исакссон Андреас Вратарь
- 22 Felix Beijmo Защитник
- 4 Jacob Une Larsson Защитник
- 3 Marcus Danielsson Защитник
- 15 Jonathan Augustinsson Защитник
- 9 Радетинац Харис Полузащитник
- 6 Карлстрём Йеспер Полузащитник
- 23 Ульвестад Фредрик Полузащитник
- 7 Dzenis Kozica Полузащитник
- 24 Кадевере Тино Нападающий
- 10 Мрабти Керим Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Tommi Vaiho Вратарь
- 5 Гуннарссон Никлас Защитник
- 11 Ринг Джонатан Полузащитник
- 8 Уокер Кевин Полузащитник
- 20 Aliou Badji
- 18 Edward Chilufya
- 2 Johan Andersson II
- Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Треллеборг 4-4-2
- Основной состав
- 30 Юханссон Марко Вратарь
- 15 Нильсен Лассе II Защитник
- 19 Хаджикадунич Деннис Защитник
- 14 Блумквист Александр Защитник
- 5 Anton Tideman Защитник
- 25 Victor Nilsson Полузащитник
- 3 Sebastian Ohlsson II Полузащитник
- 7 Андерссон Эрик Полузащитник
- 16 Oscar Johansson I Полузащитник
- 11 Хуммет Денис Нападающий
- 10 Zoran Jovanovic Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Johan Brannefalk Полузащитник
- 9 Поде Маркус Полузащитник
- 8 Нильссон Робин Полузащитник
- 22 Карлссон Отар Нападающий
- 23 Franz Brorsson III
- 20 Felix Hoerberg
- 32 Dennis Petersson
- Главный тренер: Patrick Winqvist
Предыдущие игры
Юргорден (последние 20 матчей: +14 =5 -1)
- 01.04.2018 Эстерсунд 0:1 Юргорден А
- 24.03.2018 Броммапойкарна 0:1 Юргорден ТМК
- 18.03.2018 АИК 0:2 Юргорден К
- 12.03.2018 Юргорден 1:0 Хеккен К
- 03.03.2018 Юргорден 1:0 Йёнчёпинг К
- 24.02.2018 Фрей 0:1 Юргорден К
- 19.02.2018 Юргорден 6:0 Дегерфорс К
- 10.02.2018 Юргорден 3:1 Будё-Глимт ТМК
- 09.02.2018 Юргорден 1:1 Ассириска ТМК
- 03.02.2018 Юргорден 2:1 ХИК ТМК
- 02.02.2018 Юргорден 3:1 Сюрианска ТМК
- 05.11.2017 Кальмар 0:2 Юргорден А
- 29.10.2017 Юргорден 0:0 Йёнчёпинг А
- 22.10.2017 Юргорден 1:1 Хеккен А
- 15.10.2017 Сириус 2:0 Юргорден А
- 01.10.2017 Сундсвалль 0:5 Юргорден А
- 24.09.2017 Юргорден 1:1 Хаммарбю А
- 19.09.2017 Эльфсборг 2:2 Юргорден А
- 16.09.2017 Юргорден 4:1 Эребру А
- 11.09.2017 Гётеборг 1:3 Юргорден А
Треллеборг (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 01.04.2018 Треллеборг 1:3 Гётеборг А
- 25.03.2018 ГАИС 2:1 Треллеборг ТМК
- 17.03.2018 Хальмстад 1:2 Треллеборг ТМК
- 03.03.2018 Треллеборг 3:0 Отвидаберг К
- 25.02.2018 Кальмар 2:1 Треллеборг К
- 09.02.2018 Эстерсунд 3:0 Треллеборг К
- 03.02.2018 Треллеборг 3:3 Эстер ТМК
- 27.01.2018 Треллеборг 3:1 Вернаму ТМК
- 19.11.2017 Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг А
- 15.11.2017 Треллеборг 2:0 Йёнчёпинг А
- 04.11.2017 Треллеборг 2:2 Далкурд С
- 27.10.2017 Фрей 2:2 Треллеборг С
- 22.10.2017 Треллеборг 4:0 Отвидаберг С
- 15.10.2017 Фалькенберг 1:1 Треллеборг С
- 02.10.2017 Треллеборг 1:1 Варбергс Боис С
- 26.09.2017 Эргрюте 2:0 Треллеборг С
- 18.09.2017 Эстер 0:1 Треллеборг С
- 11.09.2017 Треллеборг 2:0 ГАИС С
- 03.09.2017 Сюрианска 0:2 Треллеборг С
- 29.08.2017 Треллеборг 1:1 Хельсинборг С
Последние игры между собой
Юргорден: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Треллеборг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
- 11.09.2011 Юргорден 4:3 Треллеборг Аллсвенскан
- 01.05.2011 Треллеборг 3:2 Юргорден Аллсвенскан
- 17.10.2010 Треллеборг 3:1 Юргорден Аллсвенскан
- 12.04.2010 Юргорден 3:0 Треллеборг Аллсвенскан
- 03.10.2009 Юргорден 0:0 Треллеборг Аллсвенскан
- 21.05.2009 Треллеборг 3:0 Юргорден Аллсвенскан
- 09.11.2008 Юргорден 1:3 Треллеборг Аллсвенскан
- 06.07.2008 Треллеборг 1:1 Юргорден Аллсвенскан
Юргорден
Треллеборг
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Юргорден
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|АИК
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Гётеборг
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Хаммарбю
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Мальмё
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Хеккен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Кальмар
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Эребру
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Сундсвалль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Треллеборг
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Броммапойкарна
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Эстерсунд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Далкурд
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Сириус
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Эльфсборг
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Второй тайм
63'
Ульвестад Фредрик получил желтую карточку от судьи
61'
Юргорден делает замену. Дзенис Кожица уходит с поля, а Ринг Джонатан выходит на его замену.
54'
Г О О О О Л - Андерссон Эрик бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Г О О О О Л - Marcus Danielsson бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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