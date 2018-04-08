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  5. Аллсвенскан
Стадион:
Кальмар
1:0
Второй тайм: 67'
Эльфсборг
0'
1:0
19' Гол
Диуф Папе Алиун
30' Желтая карточка
Чима Акас
54' Желтая карточка
Йонссон Юн
67'
Второй тайм
61'
Эльфсборг делает замену. Ольссон Симон уходит с поля, а Arian Kabashi выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Йонссон Юн получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Кальмар делает замену. Эльм Расмус уходит с поля, а Хальберг Мелькер выходит на его замену.
32'
Эльфсборг делает замену. Лундевалль Симон уходит с поля, а Jesper Karlsson выходит на его замену.
Желтая карточка
30'
Чима Акас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Диуф Папе Алиун бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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