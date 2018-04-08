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Стадион: Guldfaageln Arena
1:0
19' ГолДиуф Папе Алиун
30' Желтая карточкаЧима Акас
54' Желтая карточкаЙонссон Юн
|
19'
1:0
30'
54'
Состав команд
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
12
Чима
Акас
Кальмар 4-4-2
- Основной состав
- 32 Хёгг Лукас Вратарь
- 10 Эрикссон Тобиас Защитник
- 23 Эльм Виктор Защитник
- 5 Агардиус Виктор Защитник
- 12 Чима Акас Защитник
- 9 Содерквист Манс Полузащитник
- 6 Эльм Расмус Полузащитник
- 29 Ромариньо Перейра Полузащитник
- 34 Халльберг Херман Полузащитник
- 27 Диуф Папе Алиун Нападающий
- 44 Зефёйк Генеро Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Hampus Stroemgren Вратарь
- 17 Арокойо Гбенга Защитник
- 24 Сахпекидис Филип Полузащитник
- 22 Хальберг Мелькер Полузащитник
- 91 Hiago II
- 33 Adrian Edquist
- 39 Isak Magnusson
- Главный тренер: Nanne Bergstrand
Эльфсборг 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Стур-Эллегор Кевин Вратарь
- 16 Robert Gojani Защитник
- 6 Йонссон Юн Защитник
- 12 Joakim Nilsson II Защитник
- 3 Лундквист Адам Защитник
- 8 Холмен Самуэль Полузащитник
- 7 Густавссон Даниэль Полузащитник
- 18 Ольссон Симон Полузащитник
- 11 Issam Jebali Полузащитник
- 10 Лундевалль Симон Полузащитник
- 17 Фрик Пер Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ольссон Давид Вратарь
- 14 Дрешевич Ибрахим Защитник
- 5 Joergen Horn Защитник
- 23 Alex Dyer Полузащитник
- 22 Проделль Виктор Нападающий
- 25 Кабаши Ариан Нападающий
- 19 Jesper Karlsson
- Главный тренер: Jimmy Thelin
Предыдущие игры
Кальмар (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 01.04.2018 Хеккен 1:0 Кальмар А
- 25.03.2018 Кальмар 3:2 Эстер ТМК
- 17.03.2018 Кальмар 1:1 Норрчёпинг ТМК
- 10.03.2018 Кальмар 1:0 Йёнчёпинг ТМК
- 03.03.2018 Эстерсунд 3:0 Кальмар К
- 25.02.2018 Кальмар 2:1 Треллеборг К
- 17.02.2018 Кальмар 0:0 Отвидаберг К
- 08.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Кальмар ТМК
- 05.02.2018 Кальмар 1:1 Локомотив Москва ТМК
- 05.11.2017 Кальмар 0:2 Юргорден А
- 29.10.2017 Хеккен 2:0 Кальмар А
- 23.10.2017 Йёнчёпинг 2:0 Кальмар А
- 16.10.2017 Кальмар 2:0 Хаммарбю А
- 01.10.2017 Эребру 1:0 Кальмар А
- 24.09.2017 Кальмар 2:1 Эстерсунд А
- 20.09.2017 Хальмстад 1:1 Кальмар А
- 15.09.2017 Кальмар 1:1 Норрчёпинг А
- 10.09.2017 Эльфсборг 2:2 Кальмар А
- 27.08.2017 Кальмар 4:2 Сириус А
- 24.08.2017 Нюбру 1:5 Кальмар К
Эльфсборг (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 02.04.2018 Эльфсборг 1:2 Мальмё А
- 24.03.2018 Эльфсборг 3:0 Хальмстад ТМК
- 16.03.2018 Эльфсборг 2:0 Ландскруна ТМК
- 04.03.2018 Эльфсборг 2:1 Хаммарбю К
- 25.02.2018 Васалунд 0:4 Эльфсборг К
- 19.02.2018 Эльфсборг 2:3 ГАИС К
- 13.02.2018 Эльфсборг 2:0 Шёвде АИК ТМК
- 10.02.2018 Эльфсборг 1:0 Эргрюте ТМК
- 29.01.2018 Эльфсборг 2:0 Бранн ТМК
- 20.01.2018 Эльфсборг 1:1 Сарпсборг-08 ТМК
- 05.11.2017 Эльфсборг 3:3 Норрчёпинг А
- 28.10.2017 Эстерсунд 4:1 Эльфсборг А
- 21.10.2017 АФК Эскильстуна 2:3 Эльфсборг А
- 15.10.2017 Эльфсборг 2:1 Сундсвалль А
- 01.10.2017 АИК 5:2 Эльфсборг А
- 25.09.2017 Мальмё 6:0 Эльфсборг А
- 19.09.2017 Эльфсборг 2:2 Юргорден А
- 16.09.2017 Хеккен 3:0 Эльфсборг А
- 10.09.2017 Эльфсборг 2:2 Кальмар А
- 27.08.2017 Эльфсборг 1:0 Хальмстад А
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Эльфсборг: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
- 10.09.2017 Эльфсборг 2:2 Кальмар Аллсвенскан
- 22.06.2017 Эльфсборг 2:1 Кальмар Товарищеские матчи. Клубы
- 03.04.2017 Кальмар 1:5 Эльфсборг Аллсвенскан
- 10.09.2016 Эльфсборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан
- 28.06.2016 Кальмар 3:2 Эльфсборг Товарищеские матчи. Клубы
- 10.04.2016 Кальмар 3:2 Эльфсборг Аллсвенскан
- 05.03.2016 Эльфсборг 0:1 Кальмар Кубок
- 23.08.2015 Кальмар 0:3 Эльфсборг Аллсвенскан
- 29.04.2015 Эльфсборг 2:1 Кальмар Аллсвенскан
- 17.08.2014 Эльфсборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан
- 14.04.2014 Кальмар 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 10.08.2013 Эльфсборг 1:0 Кальмар Аллсвенскан
- 18.04.2013 Кальмар 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 22.07.2012 Эльфсборг 3:0 Кальмар Аллсвенскан
- 15.07.2012 Кальмар 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 03.03.2012 Кальмар 2:1 Эльфсборг Товарищеские матчи. Сборные
- 07.08.2011 Эльфсборг 0:0 Кальмар Аллсвенскан
- 20.04.2011 Кальмар 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 14.08.2010 Эльфсборг 4:1 Кальмар Аллсвенскан
- 27.03.2010 Кальмар 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан
Кальмар
Эльфсборг
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Юргорден
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|АИК
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Гётеборг
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Хаммарбю
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Мальмё
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Хеккен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Кальмар
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Эребру
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Сундсвалль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Треллеборг
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Броммапойкарна
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Эстерсунд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Далкурд
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Сириус
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Эльфсборг
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Второй тайм
61'
Эльфсборг делает замену. Ольссон Симон уходит с поля, а Arian Kabashi выходит на его замену.
54'
Йонссон Юн получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Кальмар делает замену. Эльм Расмус уходит с поля, а Хальберг Мелькер выходит на его замену.
32'
Эльфсборг делает замену. Лундевалль Симон уходит с поля, а Jesper Karlsson выходит на его замену.
30'
Чима Акас получил желтую карточку от судьи
19'
Г О О О О Л - Диуф Папе Алиун бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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