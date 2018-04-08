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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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2:1
Второй тайм: 65'
1:0
39' ГолMax Svensson
2:0
46' ГолMax Svensson
59' Желтая карточкаДальберг Микаэль
|
39'
1:0
46'
2:0
51'
2:1
59'
Состав команд
30
Ханссон
Пер
15
Max
Svensson
Хельсинборг 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Ханссон Пер Вратарь
- 7 Рандруп Андерс Защитник
- 3 Ливерстам Фредрик Защитник
- 2 Carl Johansson II Защитник
- 11 Эрикссон Адам Защитник
- 6 Андреас Ландгрен Полузащитник
- 14 Абубакари Мохаммед Полузащитник
- 8 Mamudu Moro Полузащитник
- 10 Боянич Дарьян Полузащитник
- 15 Max Svensson Полузащитник
- 99 Бьярнасон Андри-Рунар Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Kalle Joelsson Вратарь
- 18 Розенквист Расмус Полузащитник
- 16 Дальберг Микаэль Нападающий
- 40 Mattias Almeida
- 21 Charlie Weberg
- 9 Alexander Timossi Andersson
- 37 Carl Thulin
- Главный тренер: Henrik Larsson
Эстер 4-4-2
- Основной состав
- 1 Robin Malmqvist Вратарь
- 5 Stefan Karlsson Защитник
- 4 Fredrik Lundgren II Защитник
- 6 Mario Vasilj I Защитник
- 14 Сильверхолт Оливер Защитник
- 2 Mattias Pavic Полузащитник
- 8 Liridon Silka Полузащитник
- 18 Jonathan Drott Полузащитник
- 11 Хельг Симон Полузащитник
- 10 David Johannesson Нападающий
- 17 Zackarias Faour Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Darmin Sobo Вратарь
- 3 Карлссон Монц Защитник
- 16 Dragan Kapcevic Нападающий
- 88 Фуре Ларс Нападающий
- 9 Admir Bajrovic Нападающий
- 7 Carl Johansson III
- 21 Filip Oernblom
Предыдущие игры
Хельсинборг (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 25.03.2018 АИК 1:3 Хельсинборг ТМК
- 03.03.2018 Хельсинборг 3:0 Твоокер К
- 24.02.2018 Эребру 1:1 Хельсинборг К
- 17.02.2018 Норрчёпинг 1:1 Хельсинборг К
- 03.02.2018 Хельсинборг 1:0 Сундсвалль ТМК
- 04.11.2017 Хельсинборг 0:2 Эстер С
- 29.10.2017 Эргрюте 0:3 Хельсинборг С
- 21.10.2017 Дегерфорс 1:1 Хельсинборг С
- 16.10.2017 Хельсинборг 1:2 Вернаму С
- 02.10.2017 Гефле 2:1 Хельсинборг С
- 24.09.2017 Хельсинборг 0:0 Фалькенберг С
- 18.09.2017 Хельсинборг 2:0 Варбергс Боис С
- 12.09.2017 Броммапойкарна 1:1 Хельсинборг С
- 05.09.2017 Хельсинборг 2:2 Далкурд С
- 29.08.2017 Треллеборг 1:1 Хельсинборг С
- 23.08.2017 Оскарсхамн 1:3 Хельсинборг К
- 20.08.2017 Хельсинборг 1:0 ГАИС С
- 14.08.2017 Фрей 4:0 Хельсинборг С
- 10.08.2017 Хельсинборг 0:0 Отвидаберг С
- 05.08.2017 Норрбю 3:2 Хельсинборг С
Эстер (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 01.04.2018 Эстер 2:2 Дегерфорс С
- 25.03.2018 Кальмар 3:2 Эстер ТМК
- 04.03.2018 Эстер 2:1 Варбергс Боис К
- 24.02.2018 Гётеборг 1:1 Эстер К
- 17.02.2018 Сириус 1:1 Эстер К
- 03.02.2018 Треллеборг 3:3 Эстер ТМК
- 04.11.2017 Хельсинборг 0:2 Эстер С
- 30.10.2017 Эстер 0:0 Броммапойкарна С
- 22.10.2017 Эстер 1:1 Фалькенберг С
- 14.10.2017 Далкурд 1:2 Эстер С
- 30.09.2017 Эстер 1:1 Эргрюте С
- 24.09.2017 Норрбю 0:2 Эстер С
- 18.09.2017 Эстер 0:1 Треллеборг С
- 08.09.2017 Дегерфорс 1:1 Эстер С
- 01.09.2017 Эстер 1:0 Фрей С
- 28.08.2017 Вернаму 2:1 Эстер С
- 23.08.2017 Хускварна 2:5 Эстер К
- 19.08.2017 Сюрианска 2:1 Эстер С
- 12.08.2017 Эстер 1:1 Гефле С
- 08.08.2017 Эстер 2:0 ГАИС С
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Эстер: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
- 04.11.2017 Хельсинборг 0:2 Эстер Суперэттан
- 22.05.2017 Эстер 1:2 Хельсинборг Суперэттан
- 22.01.2016 Эстер 2:0 Хельсинборг Товарищеские матчи. Клубы
- 25.01.2015 Эстер 2:4 Хельсинборг Товарищеские матчи. Клубы
- 15.07.2013 Хельсинборг 3:0 Эстер Аллсвенскан
- 08.04.2013 Эстер 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фалькенберг
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Эргрюте
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Гефле
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|ГАИС
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Хальмстад
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Хельсинборг
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Ландскруна
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Фрей
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Норрбю
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Браге
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Эстер
|1:2
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Дегерфорс
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|АФК Эскильстуна
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Вернаму
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Варбергс Боис
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Йёнчёпинг
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Второй тайм
59'
Дальберг Микаэль получил желтую карточку от судьи
57'
Хельсинборг делает замену. Абубакари Мохаммед уходит с поля, а Дальберг Микаэль выходит на его замену.
51'
Г О О О О Л - [player1] уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
46'
Г О О О О Л - Max Svensson бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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