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Хельсинборг
2:1
Второй тайм: 65'
Эстер
0'
1:0
39' Гол
Max Svensson
2:0
46' Гол
Max Svensson
2:1
51' Гол в свои ворота
59' Желтая карточка
Дальберг Микаэль
65'
Второй тайм
Желтая карточка
59'
Дальберг Микаэль получил желтую карточку от судьи
57'
Хельсинборг делает замену. Абубакари Мохаммед уходит с поля, а Дальберг Микаэль выходит на его замену.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - [player1] уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Max Svensson бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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