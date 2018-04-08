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Стадион:
Тренчин
0:1
Перерыв
ДАК
0'
0:1
12' Гол
Дэвис Эрик
38' Желтая карточка
Yves Simon Pambou
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Yves Simon Pambou получил желтую карточку от судьи
30'
Тренчин делает замену. Манце Антонио уходит с поля, а Hamza Catakovic выходит на его замену.
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Дэвис Эрик бьет в цель!
10'
Д.Стреда делает замену. Эрик Пачинда уходит с поля, а Вида Кристофер выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion na Sihoti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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