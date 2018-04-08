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Стадион: На Сихоти
0:1
12' ГолДэвис Эрик
38' Желтая карточкаYves Simon Pambou
|
12'
0:1
Состав команд
Тренчин
- Основной состав
- 24 Шемринец Игор Вратарь
- 8 Лоуренс Джеймс Защитник
- 2 Сковайса Лукаш Защитник
- 37 Клешчик Петер Защитник
- 17 Чоглей Петер Защитник
- 10 Уббинк Корнелис Полузащитник
- 25 Эль-Махдиуи Ашраф Полузащитник
- 9 Паур Якуб Полузащитник
- 77 Манце Антонио Нападающий
- 26 Гонг Хиллари
- 69 Philip Azango
- Запасные игроки
- 30 Хован Адриан Вратарь
- 18 Philippe Van Arnhem Полузащитник
- 3 Джульен Кестон Полузащитник
- 7 Беридзе Георгий Нападающий
- 6 Шулек Мартин Нападающий
- 11 Слеегерс Джои Нападающий
- 19 Чатакович Хамза
- Главный тренер: Vladimir Cifranic
ДАК
- Основной состав
- 16 Patrik Macej Вратарь
- 44 Загуменски Тимотей Защитник
- 31 Дэвис Эрик Полузащитник
- 13 Кальмар Жолт Полузащитник
- 4 Любичич Марин Полузащитник
- 5 Tomas Huk Полузащитник
- 26 Kristian Kostrna Полузащитник
- 20 Yves Simon Pambou Нападающий
- 8 Erik Pacinda Нападающий
- 82 Cesar Blackman
- 15 Vakoun Issouf Bayo
- Запасные игроки
- 30 Едличка Мартин Вратарь
- 24 Christian Herc Защитник
- 10 Вида Кристофер Нападающий
- 7 Bence Mervo
- 29 Marko Divkovic
- 6 Souleymane Kone
- 28 Marko Zivkovic II
- Главный тренер: Marco Rossi
Предыдущие игры
Тренчин (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 31.03.2018 Жилина 1:5 Тренчин С
- 17.03.2018 Ружомберок 2:1 Тренчин С
- 10.03.2018 Тренчин 1:2 Спартак Трнава С
- 03.03.2018 Злате Моравце 1:4 Тренчин С
- 24.02.2018 Тренчин 2:0 Татран Прешов С
- 18.02.2018 Нитра 1:1 Тренчин С
- 30.01.2018 Тренчин 1:3 Динамо Москва ТМК
- 09.12.2017 Тренчин 5:2 Жилина С
- 02.12.2017 Слован Братислава 1:1 Тренчин С
- 28.11.2017 Земплин 1:1 Тренчин С
- 25.11.2017 Тренчин 1:2 Ружомберок С
- 09.11.2017 Маттерсбург 5:2 Тренчин ТМК
- 03.11.2017 Подбрезова 1:8 Тренчин С
- 29.10.2017 Тренчин 1:2 Спартак Трнава С
- 21.10.2017 ДАК 1:2 Тренчин С
- 14.10.2017 Тренчин 4:1 Сеница С
- 30.09.2017 Тренчин 3:0 Злате Моравце С
- 24.09.2017 Татран Прешов 0:7 Тренчин С
- 20.09.2017 Тренчин 2:1 Нитра С
- 16.09.2017 Жилина 5:1 Тренчин С
ДАК (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 01.04.2018 ДАК 1:0 Спартак Трнава С
- 18.03.2018 Слован Братислава 2:0 ДАК С
- 13.03.2018 Спартак Трнава 2:0 ДАК К
- 10.03.2018 ДАК 3:0 Ружомберок С
- 03.03.2018 ДАК 0:0 Спартак Трнава С
- 24.02.2018 ДАК 2:0 Земплин С
- 18.02.2018 Сеница 0:2 ДАК С
- 29.01.2018 ДАК 1:1 Хельсингёр ТМК
- 09.12.2017 ДАК 3:3 Злате Моравце С
- 02.12.2017 Татран Прешов 0:0 ДАК С
- 26.11.2017 ДАК 0:0 Нитра С
- 18.11.2017 Жилина 0:0 ДАК С
- 03.11.2017 ДАК 2:1 Слован Братислава С
- 28.10.2017 Ружомберок 1:1 ДАК С
- 21.10.2017 ДАК 1:2 Тренчин С
- 18.10.2017 Спартак Медзев 1:5 ДАК К
- 14.10.2017 Подбрезова 0:2 ДАК С
- 30.09.2017 Спартак Трнава 2:0 ДАК С
- 24.09.2017 Земплин 1:2 ДАК С
- 20.09.2017 ДАК 1:0 Сеница С
Последние игры между собой
Тренчин: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 6
ДАК: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 9
- 21.10.2017 ДАК 1:2 Тренчин Суперлига
- 29.07.2017 Тренчин 1:2 ДАК Суперлига
- 15.04.2017 Тренчин 0:1 ДАК Суперлига
- 19.11.2016 ДАК 2:0 Тренчин Суперлига
- 13.08.2016 ДАК 2:3 Тренчин Суперлига
- 16.04.2016 ДАК 1:0 Тренчин Суперлига
- 08.11.2015 Тренчин 4:1 ДАК Суперлига
- 15.08.2015 ДАК 0:2 Тренчин Суперлига
- 21.03.2015 Тренчин 3:0 ДАК Суперлига
- 21.03.2015 Тренчин 3:0 ДАК Суперлига
- 27.09.2014 ДАК 3:2 Тренчин Суперлига
- 12.07.2014 Тренчин 2:1 ДАК Суперлига
- 19.04.2014 Тренчин 3:0 ДАК Суперлига
- 02.11.2013 ДАК 1:0 Тренчин Суперлига
- 11.08.2013 Тренчин 6:0 ДАК Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|26
|18
|3
|5
|37 - 18
|57
|2.
|ДАК
|1:0
|26
|13
|9
|4
|34 - 22
|48
|3.
|Слован Братислава
|26
|13
|8
|5
|48 - 29
|47
|4.
|Жилина
|26
|14
|2
|10
|47 - 41
|44
|5.
|Тренчин
|0:1
|26
|11
|6
|9
|61 - 38
|39
|6.
|Нитра
|26
|9
|10
|7
|21 - 18
|37
|7.
|Ружомберок
|26
|9
|9
|8
|34 - 28
|36
|8.
|Земплин
|26
|8
|7
|11
|25 - 27
|31
|9.
|Подбрезова
|26
|8
|4
|14
|23 - 39
|28
|10.
|Злате Моравце
|26
|7
|5
|14
|30 - 42
|26
|11.
|Татран Прешов
|26
|4
|8
|14
|16 - 46
|20
|12.
|Сеница
|26
|3
|7
|16
|20 - 48
|16
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Yves Simon Pambou получил желтую карточку от судьи
30'
Тренчин делает замену. Манце Антонио уходит с поля, а Hamza Catakovic выходит на его замену.
12'
Г О О О О Л - Дэвис Эрик бьет в цель!
10'
Д.Стреда делает замену. Эрик Пачинда уходит с поля, а Вида Кристофер выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion na Sihoti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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