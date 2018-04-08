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Стадион: Савон Саномат Ареена
0:1
9' ПенальтиРахими Юнесс
1:1
23' ГолSaku Savolainen
50' Желтая карточкаHamed Coulibaly
61' Желтая карточкаПеровуо Йоэл
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9'
0:1
23'
1:1
50'
61'
Состав команд
КуПС
- Основной состав
- 1 Виртанен Отсо Вратарь
- 20 Саксман Вилле Защитник
- 22 Тойвомяки Ханри Защитник
- 10 Пурье Атс Нападающий
- 25 Urho Nissila
- 28 Jiri Nissinen
- 3 Hamed Coulibaly
- 6 Saku Savolainen
- 7 Rasmus Karjalainen
- 13 Luis Murillo
- 8 Petteri Pennanen
- Запасные игроки
- Матулявичюс Дейвидас Полузащитник
- 29 Mikko Pitkaenen
- 42 Sharp Raesaesen
- 24 Jere Hiltunen
- 23 Joni Maekelae
- 11 Ilmari Niskanen
- 16 Mika Toeyraes
- Главный тренер: Jani Honkavaara
Хонка
- Основной состав
- 13 Тим Маррей Вратарь
- 21 Перовуо Йоэл Полузащитник
- 7 Левянен Йонас Полузащитник
- 19 Рахими Юнесс Нападающий
- 28 Tommi Saarinen
- 23 Kasperi Liikonen
- 15 Jatuli Laevuo
- 4 Robert Ivanov
- 9 Masar Oemer
- 14 Borja Martin
- 16 Konsta Rasimus
- Запасные игроки
- 5 Савич Желько Защитник
- 11 Нимели Алекс Полузащитник
- 91 Juho Ojanen
- 22 Rale Matias
- 27 Mosawer Ahadi
- 20 Antti Makijaervi
- 95 Davor Taleski
- Главный тренер: Vesa Vesara
Предыдущие игры
КуПС (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 29.03.2018 ХИК 2:0 КуПС К
- 10.03.2018 КуПС 2:0 РоПС К
- 17.02.2018 Оулу 2:6 КуПС К
- 02.02.2018 КуПС 6:1 Каяани К
- 28.01.2018 Кеми Кингс 1:3 КуПС К
- 19.01.2018 КуПС 5:2 МуСа К
- 28.10.2017 Кеми Кингс 1:3 КуПС В
- 20.10.2017 КуПС 2:1 Ювяскюля В
- 15.10.2017 Ильвес 1:0 КуПС В
- 12.10.2017 КуПС 1:1 РоПС В
- 29.09.2017 Интер Турку 1:2 КуПС В
- 24.09.2017 КуПС 3:2 ХИФК В
- 16.09.2017 ВПС 1:3 КуПС В
- 11.09.2017 Лахти 1:1 КуПС В
- 08.09.2017 КуПС 2:1 СИК В
- 27.08.2017 ХИК 1:0 КуПС В
- 20.08.2017 КуПС 2:1 Мариехамн В
- 14.08.2017 Мариехамн 2:1 КуПС В
- 10.08.2017 КуПС 1:0 Ювяскюля В
- 05.08.2017 КуПС 3:0 РоПС В
Хонка (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 02.04.2018 ХИК 2:1 Хонка К
- 29.03.2018 СИК 1:2 Хонка К
- 10.03.2018 Хонка 2:1 ХИК К
- 06.03.2018 Хонка 6:0 Гнистан К
- 03.03.2018 Пепо Лаппеэнранта 0:3 Хонка К
- 16.02.2018 ХИФК 2:3 Хонка К
- 27.01.2018 Хонка 1:0 КТП К
- 04.11.2017 ХИФК 1:1 Хонка В(М
- 01.11.2017 Хонка 0:0 ХИФК В(М
- 21.10.2017 Хонка 1:1 ТПС И
- 14.10.2017 ОПС 0:10 Хонка И
- 30.09.2017 Хонка 4:1 Оулу И
- 22.09.2017 ГрИФК 1:2 Хонка И
- 16.09.2017 Яро 1:2 Хонка И
- 09.09.2017 Хонка 4:2 Экенес ИФ И
- 03.09.2017 Хонка 3:1 КПВ И
- 25.08.2017 Гнистан 2:1 Хонка И
- 19.08.2017 Хонка 2:2 Хака И
- 11.08.2017 ТПС 1:0 Хонка И
- 05.08.2017 Хонка 3:1 ОПС И
Последние игры между собой
КуПС: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Хонка: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
- 12.03.2017 КуПС 2:4 Хонка Кубок
- 18.10.2014 Хонка 2:2 КуПС Вейккауслига
- 15.06.2014 КуПС 2:0 Хонка Вейккауслига
- 17.05.2014 КуПС 2:0 Хонка Вейккауслига
- 16.04.2014 Хонка 0:3 КуПС Кубок Суоми
- 06.10.2013 Хонка 2:4 КуПС Вейккауслига
- 21.07.2013 Хонка 1:0 КуПС Вейккауслига
- 26.05.2013 КуПС 1:2 Хонка Вейккауслига
- 19.10.2012 Хонка 2:1 КуПС Вейккауслига
- 29.09.2012 Хонка 1:0 КуПС Кубок Суоми
- 05.08.2012 КуПС 0:2 Хонка Вейккауслига
- 24.05.2012 Хонка 1:0 КуПС Вейккауслига
- 13.10.2011 КуПС 1:4 Хонка Вейккауслига
- 07.08.2011 Хонка 3:1 КуПС Вейккауслига
- 30.05.2011 КуПС 0:2 Хонка Вейккауслига
- 19.09.2010 Хонка 2:1 КуПС Вейккауслига
- 13.06.2010 КуПС 0:2 Хонка Вейккауслига
- 26.09.2009 КуПС 0:4 Хонка Вейккауслига
- 24.06.2009 Хонка 4:1 КуПС Вейккауслига
- 20.01.2009 Хонка 7:0 КуПС Кубок лиги
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Хонка делает замену. Kasperi Liikonen уходит с поля, а Juho Ojanen выходит на его замену.
81'
Хонка делает замену. Borja Martin уходит с поля, а Антти Макижарви выходит на его замену.
74'
КуПС делает замену. Saku Savolainen уходит с поля, а Джони Макела выходит на его замену.
69'
КуПС делает замену. Rasmus Karjalainen уходит с поля, а Ilmari Niskanen выходит на его замену.
66'
КуПС делает замену. Пурье Атс уходит с поля, а Матулявичюс Дейвидас выходит на его замену.
64'
Хонка делает замену. Masar Oemer уходит с поля, а Нимели Алекс выходит на его замену.
61'
Перовуо Йоэл получил желтую карточку от судьи
50'
Hamed Coulibaly получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
23'
Г О О О О Л - Saku Savolainen бьет в цель!
9'
Г О О О О Л - Рахими Юнесс из команды Хонка забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Savon Sanomat Areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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