  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Финляндия
  5. Вейккауслига
Стадион:
КуПС
1:1
Конец матча
Хонка
0'
0:1
9' Пенальти
Рахими Юнесс
1:1
23' Гол
Saku Savolainen
50' Желтая карточка
Hamed Coulibaly
61' Желтая карточка
Перовуо Йоэл
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Хонка делает замену. Kasperi Liikonen уходит с поля, а Juho Ojanen выходит на его замену.
81'
Хонка делает замену. Borja Martin уходит с поля, а Антти Макижарви выходит на его замену.
74'
КуПС делает замену. Saku Savolainen уходит с поля, а Джони Макела выходит на его замену.
69'
КуПС делает замену. Rasmus Karjalainen уходит с поля, а Ilmari Niskanen выходит на его замену.
66'
КуПС делает замену. Пурье Атс уходит с поля, а Матулявичюс Дейвидас выходит на его замену.

64'
Хонка делает замену. Masar Oemer уходит с поля, а Нимели Алекс выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Перовуо Йоэл получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
50'
Hamed Coulibaly получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Saku Savolainen бьет в цель!
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Рахими Юнесс из команды Хонка забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Savon Sanomat Areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация