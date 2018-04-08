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Стадион:
ХИК
3:1
Конец матча
Ильвес
0'
0:1
9' Гол
Tuure Siira
21' Желтая карточка
Миеттунен Тату
1:1
77' Пенальти
Joao Klauss
2:1
84' Гол
Валенчич Филип
90' Желтая карточка
Аспегрен Фелипе
3:1
90' Гол
Валенчич Филип
90'+5
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Валенчич Филип бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Аспегрен Фелипе получил желтую карточку от судьи
89'
ХИК делает замену. Ягуби Моштаг уходит с поля, а Пелвас Аксели выходит на его замену.
86'
Ильвес делает замену. Lauri Ala-Myllymaeki уходит с поля, а Jusif Ali выходит на его замену.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Валенчич Филип бьет в цель!

82'
ХИК делает замену. Риски Рику уходит с поля, а Amr Gamal выходит на его замену.
80'
Ильвес делает замену. Marius Noubissi уходит с поля, а Niklas Jokelainen выходит на его замену.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Joao Klauss из команды ХИК забивает с точки!
67'
Ильвес делает замену. Tuomas Rannankari уходит с поля, а Diogo Tomas выходит на его замену.
58'
ХИК делает замену. Менса Эванс уходит с поля, а Валенчич Филип выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
21'
Миеттунен Тату получил желтую карточку от судьи
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Tuure Siira бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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