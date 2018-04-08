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Стадион: Telia 5G-areena
0:1
9' ГолTuure Siira
21' Желтая карточкаМиеттунен Тату
1:1
77' ПенальтиJoao Klauss
2:1
84' ГолВаленчич Филип
90' Желтая карточкаАспегрен Фелипе
3:1
90' ГолВаленчич Филип
|
9'
0:1
21'
77'
1:1
82'
84'
2:1
90'
90'
3:1
Состав команд
ХИК
- Основной состав
- 1 Ууситало Маркус Вратарь
- 32 Обилор Файтх Защитник
- 18 Пейпонен Рони Защитник
- 6 Пиринен Юха Защитник
- 5 О`Шоунесси Даниэль Защитник
- 22 Аннан Энтони Полузащитник
- 77 Менса Эванс Полузащитник
- 10 Ягуби Моштаг Полузащитник
- 14 Дальстрем Себастьян Полузащитник
- 9 Риски Рику Нападающий
- 7 Joao Klauss
- Запасные игроки
- 88 Рудаков Максим Вратарь
- 4 Патронен Ханну Защитник
- 11 Пелвас Аксели Нападающий
- 74 Amr Gamal Нападающий
- 27 Валенчич Филип
- 25 Valtteri Vesiaho
- 36 Eetu Vertainen
- Главный тренер: Лехкосуо Мика
Ильвес
- Основной состав
- 1 Mika Hilander Вратарь
- 16 Миеттунен Тату Защитник
- 20 Тамминен Ээро Полузащитник
- 6 Ойяла Матиас Полузащитник
- 25 Mame Thiaw
- 45 Marius Noubissi
- 10 Lauri Ala-Myllymaeki
- 19 Toumas Rannankari
- 4 Аспегрен Фелипе
- 14 Tuure Siira
- 5 Jani Tanska
- Запасные игроки
- 17 Ба Абдулайе Защитник
- 21 Niklas Jokelainen
- 29 Santeri Haarala
- 3 Diogo Tomas
- 7 Eero Hyoekyvirta
- 11 Jusif Ali
- 12 Johannes Luukkanen
- Главный тренер: Jarkko Wiss
Предыдущие игры
ХИК (последние 20 матчей: +16 =0 -4)
- 02.04.2018 ХИК 2:1 Хонка К
- 29.03.2018 ХИК 2:0 КуПС К
- 18.03.2018 ХИК 4:1 ВПС К
- 10.03.2018 Хонка 2:1 ХИК К
- 24.02.2018 ХИК 1:0 ХИФК К
- 17.02.2018 ХИК 5:1 КТП К
- 03.02.2018 Юргорден 2:1 ХИК ТМК
- 26.01.2018 Гнистан 0:8 ХИК К
- 20.01.2018 ХИК 4:1 Пепо Лаппеэнранта К
- 13.01.2018 ХИК 3:4 Хаммарбю ТМК
- 28.10.2017 ХИК 2:3 РоПС В
- 20.10.2017 Интер Турку 1:3 ХИК В
- 16.10.2017 ХИК 3:0 Лахти В
- 12.10.2017 СИК 0:2 ХИК В
- 30.09.2017 ХИК 4:0 Кеми Кингс В
- 27.09.2017 ХИК 1:0 Мариехамн В
- 23.09.2017 СИК 0:1 ХИК К
- 16.09.2017 Ильвес 1:4 ХИК В
- 12.09.2017 ХИК 2:1 ХИФК В
- 08.09.2017 ВПС 0:3 ХИК В
Ильвес (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 29.03.2018 Интер Турку 2:0 Ильвес К
- 24.02.2018 Хака 0:0 Ильвес К
- 17.02.2018 Ильвес 2:2 Лахти К
- 10.02.2018 Ильвес 3:1 ГрИФК К
- 03.02.2018 Ювяскюля 0:3 Ильвес К
- 27.01.2018 Ильвес 3:0 Виикингит К
- 28.10.2017 Мариехамн 0:1 Ильвес В
- 20.10.2017 Ильвес 1:0 Кеми Кингс В
- 15.10.2017 Ильвес 1:0 КуПС В
- 12.10.2017 Ювяскюля 0:0 Ильвес В
- 30.09.2017 Ильвес 2:1 Лахти В
- 27.09.2017 СИК 0:0 Ильвес В
- 16.09.2017 Ильвес 1:4 ХИК В
- 10.09.2017 Ильвес 3:2 РоПС В
- 07.09.2017 Интер Турку 2:2 Ильвес В
- 26.08.2017 Ильвес 2:1 ХИФК В
- 20.08.2017 ВПС 1:1 Ильвес В
- 14.08.2017 Ильвес 4:3 ХИФК В
- 09.08.2017 Кеми Кингс 0:0 Ильвес В
- 05.08.2017 Ильвес 2:1 Ювяскюля В
Последние игры между собой
ХИК: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Ильвес: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
- 16.09.2017 Ильвес 1:4 ХИК Вейккауслига
- 16.07.2017 Ильвес 1:1 ХИК Вейккауслига
- 11.05.2017 ХИК 2:0 Ильвес Вейккауслига
- 01.04.2017 Ильвес 0:1 ХИК Кубок
- 17.10.2016 Ильвес 1:3 ХИК Вейккауслига
- 17.07.2016 Ильвес 1:0 ХИК Вейккауслига
- 04.05.2016 ХИК 5:1 Ильвес Вейккауслига
- 30.08.2015 Ильвес 1:0 ХИК Вейккауслига
- 26.06.2015 Ильвес 1:1 ХИК Вейккауслига
- 03.06.2015 ХИК 2:1 Ильвес Вейккауслига
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Валенчич Филип бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Аспегрен Фелипе получил желтую карточку от судьи
89'
ХИК делает замену. Ягуби Моштаг уходит с поля, а Пелвас Аксели выходит на его замену.
86'
Ильвес делает замену. Lauri Ala-Myllymaeki уходит с поля, а Jusif Ali выходит на его замену.
84'
Г О О О О Л - Валенчич Филип бьет в цель!
82'
ХИК делает замену. Риски Рику уходит с поля, а Amr Gamal выходит на его замену.
80'
Ильвес делает замену. Marius Noubissi уходит с поля, а Niklas Jokelainen выходит на его замену.
77'
Г О О О О Л - Joao Klauss из команды ХИК забивает с точки!
67'
Ильвес делает замену. Tuomas Rannankari уходит с поля, а Diogo Tomas выходит на его замену.
58'
ХИК делает замену. Менса Эванс уходит с поля, а Валенчич Филип выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
21'
Миеттунен Тату получил желтую карточку от судьи
9'
Г О О О О Л - Tuure Siira бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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