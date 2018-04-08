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Стадион: Кескускенття
1:0
53' ГолЛингман Лукас
2:0
80' ГолSimo Roiha
88' Желтая карточкаМаттссон Йоэль
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53'
1:0
80'
2:0
88'
Состав команд
РоПС
- Основной состав
- 25 Регеро Антонио Вратарь
- 47 Хямяляйнен Юусо Защитник
- 3 Тайво Тайе Защитник
- 15 Вяйсянен Лео Защитник
- 8 Wato Kuate Полузащитник
- 14 Муйнонен Эту Полузащитник
- 10 Лингман Лукас Полузащитник
- 11 Агналдо Жуниор Нападающий
- 24 Лаппалайнен Ласси Нападающий
- 6 Juho Hyvaerinen
- 20 Simo Roiha
- Запасные игроки
- 4 Окконен Анти Полузащитник
- 21 Хейккиля Аапо Нападающий
- 26 Fugo Segawa
- 18 Veka Pyyny
- 13 Lassi Jarvenpaa
- 5 Jens Geffrard
- 12 Juhani Kangas
- Главный тренер: Toni Koskela
Мариехамн
- Основной состав
- 30 Нордквист Марк Вратарь
- 23 Dylan Murnane Защитник
- 5 Татомирович Иван Защитник
- 3 Койола Кристиан Защитник
- 16 Aapo Maeenpaeae Защитник
- 26 Маттссон Йоэль Полузащитник
- 14 Петрович Габриэль Полузащитник
- 8 Pontus Aasbrink Полузащитник
- 17 Сид Робин Нападающий
- 33 Кангасколкка Алексей Нападающий
- 7 Niklas Maripuu
- Запасные игроки
- 18 Мякинен Томас Полузащитник
- 15 Эхалие Амос Полузащитник
- 9 Simon Silverholt Нападающий
- 6 Petter Hemming
- 1 Anton Lepola
- Главный тренер: Peter Lundberg
Предыдущие игры
РоПС (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 10.03.2018 КуПС 2:0 РоПС К
- 17.02.2018 РоПС 4:2 Каяани К
- 09.02.2018 РоПС 1:1 Оулу К
- 02.02.2018 РоПС 1:2 Кеми Кингс К
- 27.01.2018 МуСа 0:6 РоПС К
- 28.10.2017 ХИК 2:3 РоПС В
- 20.10.2017 РоПС 0:3 Мариехамн В
- 15.10.2017 РоПС 3:0 ВПС В
- 12.10.2017 КуПС 1:1 РоПС В
- 30.09.2017 РоПС 2:0 Ювяскюля В
- 24.09.2017 Лахти 1:1 РоПС В
- 16.09.2017 РоПС 0:3 СИК В
- 10.09.2017 Ильвес 3:2 РоПС В
- 07.09.2017 РоПС 0:1 Кеми Кингс В
- 26.08.2017 РоПС 4:2 Интер Турку В
- 19.08.2017 ХИФК 1:0 РоПС В
- 14.08.2017 ХИК 0:1 РоПС В
- 10.08.2017 РоПС 3:0 Мариехамн В
- 05.08.2017 КуПС 3:0 РоПС В
- 31.07.2017 Ювяскюля 1:1 РоПС В
Мариехамн (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 18.03.2018 Хаммарбю 3:0 Мариехамн ТМК
- 02.03.2018 Экенес ИФ 1:0 Мариехамн К
- 18.02.2018 Мариехамн 2:4 Интер Турку К
- 02.02.2018 ТПС 1:1 Мариехамн К
- 28.01.2018 Мариехамн 4:2 Клуби-04 К
- 21.01.2018 Мариехамн 4:0 Хонка (мол.) К
- 28.10.2017 Мариехамн 0:1 Ильвес В
- 20.10.2017 РоПС 0:3 Мариехамн В
- 16.10.2017 Ювяскюля 1:0 Мариехамн В
- 12.10.2017 Лахти 0:1 Мариехамн В
- 01.10.2017 Мариехамн 2:1 СИК В
- 27.09.2017 ХИК 1:0 Мариехамн В
- 17.09.2017 Мариехамн 3:2 Кеми Кингс В
- 12.09.2017 Мариехамн 2:1 Интер Турку В
- 08.09.2017 ХИФК 0:0 Мариехамн В
- 27.08.2017 Мариехамн 1:0 ВПС В
- 20.08.2017 КуПС 2:1 Мариехамн В
- 14.08.2017 Мариехамн 2:1 КуПС В
- 10.08.2017 РоПС 3:0 Мариехамн В
- 06.08.2017 Мариехамн 0:0 СИК В
Последние игры между собой
РоПС: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Мариехамн: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
- 20.10.2017 РоПС 0:3 Мариехамн Вейккауслига
- 10.08.2017 РоПС 3:0 Мариехамн Вейккауслига
- 31.05.2017 Мариехамн 2:1 РоПС Вейккауслига
- 25.09.2016 РоПС 1:1 Мариехамн Вейккауслига
- 09.06.2016 РоПС 0:0 Мариехамн Вейккауслига
- 09.04.2016 Мариехамн 1:0 РоПС Вейккауслига
- 05.10.2015 Мариехамн 1:0 РоПС Вейккауслига
- 26.07.2015 РоПС 1:1 Мариехамн Вейккауслига
- 20.05.2015 Мариехамн 1:0 РоПС Вейккауслига
- 24.08.2014 РоПС 1:3 Мариехамн Вейккауслига
- 20.07.2014 Мариехамн 2:4 РоПС Вейккауслига
- 19.04.2014 Мариехамн 2:0 РоПС Вейккауслига
- 17.08.2013 РоПС 4:0 Мариехамн Кубок Суоми
- 11.08.2013 РоПС 0:2 Мариехамн Вейккауслига
- 13.06.2013 Мариехамн 1:0 РоПС Вейккауслига
- 14.04.2013 РоПС 1:3 Мариехамн Вейккауслига
- 11.09.2011 Мариехамн 5:2 РоПС Вейккауслига
- 03.07.2011 РоПС 1:1 Мариехамн Вейккауслига
- 09.05.2011 Мариехамн 3:3 РоПС Вейккауслига
- 09.08.2009 Мариехамн 2:1 РоПС Вейккауслига
Второй тайм
90'
РоПС делает замену. Агналдо Жуниор уходит с поля, а Veka Pyyny выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Мариехамн делает замену. Aapo Maeenpaeae уходит с поля, а Мякинен Томас выходит на его замену.
88'
РоПС делает замену. Лаппалайнен Ласси уходит с поля, а Хейккиля Аапо выходит на его замену.
88'
Маттссон Йоэль получил желтую карточку от судьи
83'
РоПС делает замену. Лингман Лукас уходит с поля, а Окконен Анти выходит на его замену.
80'
Г О О О О Л - Simo Roiha бьет в цель!
66'
Мариехамн делает замену. Pontus Aasbrink уходит с поля, а Simon Silverholt выходит на его замену.
53'
Г О О О О Л - Лингман Лукас бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
17'
Мариехамн делает замену. Петрович Габриэль уходит с поля, а Эхалие Амос выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rovaniemen keskuskenttae. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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