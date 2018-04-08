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Стадион:
РоПС
2:0
Конец матча
Мариехамн
0'
1:0
53' Гол
Лингман Лукас
2:0
80' Гол
Simo Roiha
88' Желтая карточка
Маттссон Йоэль
90'+5
Второй тайм
90'
РоПС делает замену. Агналдо Жуниор уходит с поля, а Veka Pyyny выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Мариехамн делает замену. Aapo Maeenpaeae уходит с поля, а Мякинен Томас выходит на его замену.
88'
РоПС делает замену. Лаппалайнен Ласси уходит с поля, а Хейккиля Аапо выходит на его замену.
Желтая карточка
88'
Маттссон Йоэль получил желтую карточку от судьи
83'
РоПС делает замену. Лингман Лукас уходит с поля, а Окконен Анти выходит на его замену.

Описание гола
80'
Г О О О О Л - Simo Roiha бьет в цель!
66'
Мариехамн делает замену. Pontus Aasbrink уходит с поля, а Simon Silverholt выходит на его замену.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Лингман Лукас бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
17'
Мариехамн делает замену. Петрович Габриэль уходит с поля, а Эхалие Амос выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rovaniemen keskuskenttae. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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