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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 1644
Далкурд
3:0
Конец матча
Эстерсунд
0'
1:0
35' Гол
Mohamed Turay
2:0
55' Гол
Берг Оливер
57' Желтая карточка
Хопкатт Джейми
58' Желтая карточка
Simon Strand
3:0
84' Гол
Mohamed Turay
90'+4
Второй тайм
89'
Далкурд делает замену. Yukiya Sugita уходит с поля, а Malkolm Moenza выходит на его замену.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Mohamed Turay бьет в цель!
83'
Эстерсунд делает замену. Эдвардс Кертис уходит с поля, а Фрицсон Лудвиг выходит на его замену.
70'
Далкурд делает замену. Лаван Равез уходит с поля, а Robin Tranberg выходит на его замену.
66'
Эстерсунд делает замену. Мукииби Рональд уходит с поля, а Геро Альхаджи выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Simon Strand получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
57'
Хопкатт Джейми получил желтую карточку от судьи
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Берг Оливер бьет в цель!
48'
Далкурд делает замену. Аяз Ферхад уходит с поля, а Heradi Rashidi выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Mohamed Turay бьет в цель!
13'
Эстерсунд делает замену. Айеш Хосам уходит с поля, а Исламович Дино выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gavlevallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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