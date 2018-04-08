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Стадион: Евлеваллен Зрители: 1644
1:0
35' ГолMohamed Turay
2:0
55' ГолБерг Оливер
57' Желтая карточкаХопкатт Джейми
58' Желтая карточкаSimon Strand
3:0
84' ГолMohamed Turay
|
35'
1:0
55'
2:0
57'
58'
84'
3:0
Состав команд
54
Simon
Strand
14
Берг
Оливер
94
Аяз
Ферхад
10
Айеш
Хосам
22
Нури
Брва
12
Сема
Кен
93
Годдос
Саман
Далкурд 4-4-2
- Основной состав
- 12 Демирджан Абдулазиз Вратарь
- 54 Simon Strand Защитник
- 2 Henrik Loefkvist Защитник
- 3 Сисей Кебба Защитник
- 33 Irfan Jasarevic Защитник
- 11 Yukiya Sugita Полузащитник
- 5 Амин Реван Полузащитник
- 14 Берг Оливер Полузащитник
- 94 Аяз Ферхад Полузащитник
- 7 Лаван Равез Нападающий
- 77 Mohamed Turay Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Молин Сикстен Вратарь
- 6 Robin Tranberg Защитник
- 25 Malkolm Moenza Полузащитник
- 8 Ахмед Аммар Полузащитник
- 24 Heradi Rashidi Полузащитник
- 10 Ahmed Awad Нападающий
- 19 Бну-Марзук Юнес Нападающий
- Главный тренер: Azrudin Valentic
Эстерсунд 4-4-2
- Основной состав
- 1 Кейта Али II Вратарь
- 24 Мукииби Рональд Защитник
- 4 Папаяннопулос Сотирис Защитник
- 2 Петтерссон Том Защитник
- 19 Видгрен Деннис Защитник
- 10 Айеш Хосам Полузащитник
- 17 Эдвардс Кертис Полузащитник
- 22 Нури Брва Полузащитник
- 12 Сема Кен Полузащитник
- 8 Хопкатт Джейми Нападающий
- 93 Годдос Саман Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Андерссон Андреас Вратарь
- 77 Сандберг Ноа Защитник
- 13 Фрицсон Лудвиг Полузащитник
- 7 Арин Франк Полузащитник
- 99 Исламович Дино Нападающий
- 9 Геро Альхаджи Нападающий
- 6 Бергквист Даг Нападающий
- Главный тренер: Поттер Грэм
Предыдущие игры
Далкурд (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 02.04.2018 АИК 2:0 Далкурд А
- 04.03.2018 Далкурд 2:2 Гефле К
- 25.02.2018 Броммапойкарна 2:0 Далкурд К
- 18.02.2018 Мальмё 1:0 Далкурд К
- 05.02.2018 Бэйцзин Гоань 1:3 Далкурд КА
- 03.02.2018 Далкурд 1:1 Яблонец КА
- 30.01.2018 Шемрок Роверс 0:0 Далкурд КА
- 25.01.2018 Фрей 1:2 Далкурд ТМК
- 04.11.2017 Треллеборг 2:2 Далкурд С
- 28.10.2017 Далкурд 1:0 ГАИС С
- 24.10.2017 Броммапойкарна 1:0 Далкурд С
- 14.10.2017 Далкурд 1:2 Эстер С
- 01.10.2017 Далкурд 4:2 Сюрианска С
- 23.09.2017 Варбергс Боис 1:0 Далкурд С
- 16.09.2017 Гефле 0:1 Далкурд С
- 09.09.2017 Далкурд 1:1 Фалькенберг С
- 05.09.2017 Хельсинборг 2:2 Далкурд С
- 26.08.2017 Далкурд 2:1 Эргрюте С
- 23.08.2017 Аспудден-Теллюс 1:3 Далкурд К
- 20.08.2017 Норрбю 0:3 Далкурд С
Эстерсунд (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 01.04.2018 Эстерсунд 0:1 Юргорден А
- 17.03.2018 Эстерсунд 0:1 Мальмё К
- 11.03.2018 Эстерсунд 1:0 ГАИС К
- 03.03.2018 Эстерсунд 3:0 Кальмар К
- 26.02.2018 Отвидаберг 0:2 Эстерсунд К
- 22.02.2018 Арсенал 1:2 Эстерсунд ЛЕ
- 15.02.2018 Эстерсунд 0:3 Арсенал ЛЕ
- 09.02.2018 Эстерсунд 3:0 Треллеборг К
- 03.02.2018 Эстерсунд 2:2 Динамо Киев ТМК
- 27.01.2018 Локомотив Москва 3:3 Эстерсунд ТМК
- 24.01.2018 Сундсвалль 1:0 Эстерсунд ТМК
- 07.12.2017 Герта 1:1 Эстерсунд ЛЕ
- 23.11.2017 Эстерсунд 2:0 Заря ЛЕ
- 05.11.2017 Йёнчёпинг 0:0 Эстерсунд А
- 02.11.2017 Атлетик Б 1:0 Эстерсунд ЛЕ
- 28.10.2017 Эстерсунд 4:1 Эльфсборг А
- 22.10.2017 Гётеборг 0:1 Эстерсунд А
- 19.10.2017 Эстерсунд 2:2 Атлетик Б ЛЕ
- 14.10.2017 Эстерсунд 3:0 Эребру А
- 10.10.2017 Хернёсанд 0:2 Эстерсунд К
Последние игры между собой
Далкурд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Эстерсунд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 26.03.2016 Эстерсунд 0:0 Далкурд Товарищеские матчи. Клубы
Далкурд
Эстерсунд
-
2 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
31 Владение мячом, % 69
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Юргорден
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|АИК
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Гётеборг
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Хаммарбю
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Мальмё
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Хеккен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Далкурд
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Кальмар
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Эребру
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Сундсвалль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Треллеборг
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|Броммапойкарна
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Сириус
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Эльфсборг
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Эстерсунд
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Второй тайм
89'
Далкурд делает замену. Yukiya Sugita уходит с поля, а Malkolm Moenza выходит на его замену.
84'
Г О О О О Л - Mohamed Turay бьет в цель!
83'
Эстерсунд делает замену. Эдвардс Кертис уходит с поля, а Фрицсон Лудвиг выходит на его замену.
70'
Далкурд делает замену. Лаван Равез уходит с поля, а Robin Tranberg выходит на его замену.
66'
Эстерсунд делает замену. Мукииби Рональд уходит с поля, а Геро Альхаджи выходит на его замену.
58'
Simon Strand получил желтую карточку от судьи
57'
Хопкатт Джейми получил желтую карточку от судьи
55'
Г О О О О Л - Берг Оливер бьет в цель!
48'
Далкурд делает замену. Аяз Ферхад уходит с поля, а Heradi Rashidi выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Г О О О О Л - Mohamed Turay бьет в цель!
13'
Эстерсунд делает замену. Айеш Хосам уходит с поля, а Исламович Дино выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gavlevallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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