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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Ааготнес
1:3
Второй тайм: 88'
1:0
29' ГолStaale Steen Saethre
36' Желтая карточкаБрикс Кристиан
42' Желтая карточкаAlexander Dang
1:1
44' ГолХейккиля Тапио
1:2
50' ГолДансо Эриксон
1:3
54' ГолAxel Kryger
67' Желтая карточкаKristoffer Bidne
77' Желтая карточкаЙохансен Реми
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29'
1:0
36'
42'
44'
1:1
50'
1:2
54'
1:3
67'
77'
Состав команд
Нест-Сотра 3-5-2
- Основной состав
- 1 Egil Selvik Вратарь
- 5 Bjarte Haugsdal Защитник
- 3 Kristoffer Bidne Защитник
- 4 Staale Steen Saethre Защитник
- 22 Mads Bjoersvik Songve Полузащитник
- 86 Andreas Roedsand Полузащитник
- 8 Haris Cirak Полузащитник
- 20 Halldor Stenevik Полузащитник
- 6 Peter Soerensen Nergaard Полузащитник
- 9 Sondre Liseth Нападающий
- 10 Alexander Dang Нападающий
- Запасные игроки
- 11 Joachim Edvardsen Полузащитник
- 7 Morten Bjoerlo Полузащитник
- 29 Kristoffer Nesse Stephensen Полузащитник
- 96 Yann-Alexandre Fillion
- 15 Johnny Furdal
- 2 Erlend Hellevik Larsen
- 23 Bendik Torset
- Главный тренер: Steffen Landro
Саннес Ульф 4-3-2-1
- Основной состав
- 12 Deniss Korneiciks Вратарь
- 5 Daniel Edvardsen Защитник
- 16 Хейккиля Тапио Защитник
- 14 Akinsola Akinyemi Защитник
- 3 Йонссон Видар Защитник
- 4 Axel Kryger Полузащитник
- 24 Брикс Кристиан Полузащитник
- 8 Йохансен Реми Полузащитник
- 6 Ворторен Нилс Полузащитник
- 11 Дансо Эриксон Полузащитник
- 30 Kent Haavard Eriksen Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Богданович Ясмин Защитник
- 9 Угвуаду Оньекачи Нападающий
- 33 Aron Christensen
- 15 Vegard Oestraat Erlien
- 27 Vegard Aasen
- 21 Herman Kleppa
- Главный тренер: Bengt Saeternes
Предыдущие игры
Нест-Сотра (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 02.04.2018 Осане 3:1 Нест-Сотра ПД
- 21.10.2017 Хёнефосс 0:3 Нест-Сотра ВД
- 14.10.2017 Нест-Сотра 3:0 Бюосен ВД
- 08.10.2017 Виндбьярт 1:1 Нест-Сотра ВД
- 01.10.2017 Нест-Сотра 4:2 Видар ВД
- 24.09.2017 Нутодден 2:1 Нест-Сотра ВД
- 17.09.2017 Нардо 1:1 Нест-Сотра ВД
- 10.09.2017 Нест-Сотра 2:2 Хёдд ВД
- 02.09.2017 Фана 1:1 Нест-Сотра ВД
- 28.08.2017 Нест-Сотра 4:1 Оддс Баллклубб-2 ВД
- 20.08.2017 Брюне 1:1 Нест-Сотра ВД
- 12.08.2017 Нест-Сотра 3:1 Фрам Ларвик ВД
- 06.08.2017 Вард Хёугесунн 0:3 Нест-Сотра ВД
- 15.07.2017 Нест-Сотра 1:1 Эгерсунд ВД
- 08.07.2017 Нест-Сотра 6:1 Хёнефосс ВД
- 02.07.2017 Бюосен 2:3 Нест-Сотра ВД
- 25.06.2017 Нест-Сотра 1:0 Виндбьярт ВД
- 17.06.2017 Видар 1:0 Нест-Сотра ВД
- 11.06.2017 Нест-Сотра 1:0 Нутодден ВД
- 04.06.2017 Нест-Сотра 0:0 Нардо ВД
Саннес Ульф (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 02.04.2018 Саннес Ульф 2:1 Стрёммен ПД
- 23.03.2018 Бранн 1:1 Саннес Ульф ТМК
- 12.11.2017 Ранхейм 1:0 Саннес Ульф ТПМ
- 05.11.2017 Фредрикстад 3:0 Саннес Ульф ПД
- 29.10.2017 Саннес Ульф 0:3 Конгсвингер ПД
- 22.10.2017 Эльверум 0:1 Саннес Ульф ПД
- 15.10.2017 Саннес Ульф 2:2 Арендал ПД
- 01.10.2017 Ранхейм 0:1 Саннес Ульф ПД
- 24.09.2017 Саннес Ульф 2:0 Стрёммен ПД
- 17.09.2017 Ерв 2:0 Саннес Ульф ПД
- 10.09.2017 Саннес Ульф 2:2 Левангер ПД
- 06.09.2017 Будё-Глимт 0:0 Саннес Ульф ПД
- 20.08.2017 Саннес Ульф 3:0 Флурё ПД
- 16.08.2017 Тромсдален 1:2 Саннес Ульф ПД
- 13.08.2017 Саннес Ульф 3:3 Осане ПД
- 06.08.2017 Улленсакер/Киса 3:3 Саннес Ульф ПД
- 30.07.2017 Саннес Ульф 1:1 Старт ПД
- 23.07.2017 Саннес Ульф 1:0 Мьёндален ПД
- 04.07.2017 Арендал 2:3 Саннес Ульф ПД
- 25.06.2017 Саннес Ульф 0:3 Ерв ПД
Последние игры между собой
Нест-Сотра: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Саннес Ульф: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
- 24.05.2017 Нест-Сотра 2:0 Саннес Ульф Кубок
- 20.09.2015 Нест-Сотра 2:3 Саннес Ульф Первый дивизион
- 19.04.2015 Саннес Ульф 3:1 Нест-Сотра Первый дивизион
- 13.04.2009 Нест-Сотра 0:3 Саннес Ульф Второй дивизион
Второй тайм
85'
Нест-Сотра делает замену. Mads Bjoersvik Songve уходит с поля, а Joachim Edvardsen выходит на его замену.
79'
Саннес Ульф делает замену. Axel Kryger уходит с поля, а Herman Kleppa выходит на его замену.
77'
Йохансен Реми получил желтую карточку от судьи
74'
Саннес Ульф делает замену. Дансо Эриксон уходит с поля, а Угвуаду Оньекачи выходит на его замену.
67'
Kristoffer Bidne получил желтую карточку от судьи
66'
Нест-Сотра делает замену. Sondre Liseth уходит с поля, а Johnny Furdal выходит на его замену.
66'
Нест-Сотра делает замену. Андреас Родсанд уходит с поля, а Kristoffer Nesse Stephensen выходит на его замену.
54'
Г О О О О Л - Axel Kryger бьет в цель!
50'
Г О О О О Л - Дансо Эриксон бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Хейккиля Тапио бьет в цель!
42'
Alexander Dang получил желтую карточку от судьи
36'
Брикс Кристиан получил желтую карточку от судьи
29'
Г О О О О Л - Staale Steen Saethre бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aagotnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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