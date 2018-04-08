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  5. Первый дивизион
Стадион:
Нест-Сотра
1:3
Второй тайм: 88'
Саннес Ульф
0'
1:0
29' Гол
Staale Steen Saethre
36' Желтая карточка
Брикс Кристиан
42' Желтая карточка
Alexander Dang
1:1
44' Гол
Хейккиля Тапио
1:2
50' Гол
Дансо Эриксон
1:3
54' Гол
Axel Kryger
67' Желтая карточка
Kristoffer Bidne
77' Желтая карточка
Йохансен Реми
88'
Второй тайм
85'
Нест-Сотра делает замену. Mads Bjoersvik Songve уходит с поля, а Joachim Edvardsen выходит на его замену.
79'
Саннес Ульф делает замену. Axel Kryger уходит с поля, а Herman Kleppa выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Йохансен Реми получил желтую карточку от судьи
74'
Саннес Ульф делает замену. Дансо Эриксон уходит с поля, а Угвуаду Оньекачи выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Kristoffer Bidne получил желтую карточку от судьи
66'
Нест-Сотра делает замену. Sondre Liseth уходит с поля, а Johnny Furdal выходит на его замену.
66'
Нест-Сотра делает замену. Андреас Родсанд уходит с поля, а Kristoffer Nesse Stephensen выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Axel Kryger бьет в цель!
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Дансо Эриксон бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Хейккиля Тапио бьет в цель!
Желтая карточка
42'
Alexander Dang получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
36'
Брикс Кристиан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Staale Steen Saethre бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aagotnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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