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Стадион: Комплетт.но Арена
1:1
Второй тайм: 90+'
0:1
26' ГолTonny Brochmann
1:1
34' ГолJoachim Solberg Olsen
71' Желтая карточкаTonny Brochmann
85' Желтая карточкаHugo Vetlesen
|
26'
0:1
34'
1:1
71'
85'
Состав команд
19
Демба
Виктор
30
Манде
Саюба
18
Моэ
Йеппе
10
Боли
Франк
99
Квоеме
Охи
Саннефьёрд 3-4-3
- Основной состав
- 12 Йохансен Эрик Вратарь
- 19 Демба Виктор Защитник
- 2 Lars Grorud Защитник
- 4 Хансен Кристер Защитник
- Элефтериу Эндрю Полузащитник
- 5 Вальес Энрик Полузащитник
- 8 Мьельде Эрик Полузащитник
- 17 Joachim Solberg Olsen Полузащитник
- 9 Харвард Сторбек Нападающий
- 11 Кастрати Фламур Нападающий
- 22 Сёдлунн Андре Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Йонссон Ингвар Вратарь
- 16 Гана Кане Эль-Хаджи Защитник
- 10 Pau Morer Полузащитник
- 15 Энгблом Понтус Нападающий
- 6 Mohamed Ofkir Нападающий
- 25 Sabawon Wahid Shamohammad
- 20 Abdoulaye Seck II
- Главный тренер: Magnus Powell
Стабек 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Манде Саюба Вратарь
- 21 Гранли Даниэль Защитник
- 16 Ханше-Ольсен Андреас Защитник
- 4 Демидов Вадим Защитник
- 18 Моэ Йеппе Защитник
- 94 Реннинг Мартин Полузащитник
- 25 Hugo Vetlesen Полузащитник
- 89 Tonny Brochmann Полузащитник
- 20 Ola Brynhildsen Полузащитник
- 10 Боли Франк Полузащитник
- 99 Квоеме Охи Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Simen Lillevik Kjellevold Вратарь
- 5 Steinar Stroemnes Защитник
- 2 Эрнандес Рональд Защитник
- 23 Бохинен Эмиль Полузащитник
- 8 Сетер Йон-Хоу Полузащитник
- 42 Tobias Borchgrevink Boerkeeiet
- 9 Abdul-Basit Agouda
- Главный тренер: Antoni Ordinas
Предыдущие игры
Саннефьёрд (последние 20 матчей: +6 =0 -14)
- 02.04.2018 Старт 1:4 Саннефьёрд Т
- 18.03.2018 Стрёммен 3:1 Саннефьёрд ТМК
- 11.03.2018 Мольде 5:0 Саннефьёрд Т
- 04.03.2018 Одд 3:0 Саннефьёрд ТМК
- 21.02.2018 Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд ТМК
- 15.02.2018 Стрёмсгодсет 6:0 Саннефьёрд ТМК
- 09.02.2018 Старт 1:2 Саннефьёрд ТМК
- 02.02.2018 Стабек 1:0 Саннефьёрд ТМК
- 25.01.2018 Мьёндален 6:1 Саннефьёрд ТМК
- 19.01.2018 Нутодден 1:2 Саннефьёрд ТМК
- 26.11.2017 Саннефьёрд 1:3 Лиллестрём Т
- 19.11.2017 Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд Т
- 03.11.2017 Саннефьёрд 2:0 Волеренга Т
- 29.10.2017 Сарпсборг-08 5:0 Саннефьёрд Т
- 22.10.2017 Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет Т
- 15.10.2017 Хёугесунн 2:0 Саннефьёрд Т
- 01.10.2017 Саннефьёрд 2:0 Олесунн Т
- 24.09.2017 Мольде 3:1 Саннефьёрд Т
- 17.09.2017 Саннефьёрд 0:1 Бранн Т
- 10.09.2017 Саннефьёрд 3:1 Викинг Т
Стабек (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 02.04.2018 Ранхейм 4:1 Стабек Т
- 19.03.2018 Стабек 1:2 Скейд ТМК
- 18.03.2018 Улленсакер/Киса 4:3 Стабек ТМК
- 11.03.2018 Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Т
- 04.03.2018 Сарпсборг-08 3:2 Стабек ТМК
- 23.02.2018 Стабек 0:1 Ростов ТМК
- 16.02.2018 Одд 4:0 Стабек ТМК
- 09.02.2018 Волеренга 4:2 Стабек ТМК
- 02.02.2018 Стабек 1:0 Саннефьёрд ТМК
- 01.02.2018 Стрёммен 2:1 Стабек ТМК
- 27.01.2018 Гётеборг 3:2 Стабек ТМК
- 26.01.2018 Улленсакер/Киса 5:1 Стабек ТМК
- 19.01.2018 Стабек 7:1 Конгсвингер ТМК
- 12.01.2018 Стабек 5:1 Аскер ТМК
- 26.11.2017 Викинг 2:0 Стабек Т
- 19.11.2017 Стабек 1:1 Согндаль Т
- 05.11.2017 Одд 0:5 Стабек Т
- 29.10.2017 Русенборг 0:0 Стабек Т
- 22.10.2017 Стабек 1:2 Тромсё Т
- 16.10.2017 Сарпсборг-08 2:2 Стабек Т
Последние игры между собой
Саннефьёрд: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 11
Стабек: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 1
- 02.02.2018 Стабек 1:0 Саннефьёрд Товарищеские матчи. Клубы
- 06.08.2017 Стабек 1:3 Саннефьёрд Типпелиген
- 02.07.2017 Саннефьёрд 1:2 Стабек Типпелиген
- 10.03.2017 Стабек 1:0 Саннефьёрд Товарищеские матчи. Клубы
- 22.08.2015 Саннефьёрд 2:4 Стабек Типпелиген
- 13.08.2015 Саннефьёрд 0:1 Стабек Кубок
- 13.05.2015 Стабек 4:0 Саннефьёрд Типпелиген
- 07.03.2015 Стабек 2:0 Саннефьёрд Товарищеские матчи. Клубы
- 05.10.2013 Стабек 4:1 Саннефьёрд Первый дивизион
- 30.06.2013 Саннефьёрд 0:0 Стабек Первый дивизион
- 31.10.2010 Стабек 2:1 Саннефьёрд Типпелиген
- 06.06.2010 Саннефьёрд 1:1 Стабек Типпелиген
- 01.11.2009 Саннефьёрд 1:3 Стабек Типпелиген
- 16.05.2009 Стабек 4:1 Саннефьёрд Типпелиген
Саннефьёрд
Стабек
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Сарпсборг-08
|1:1
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|3.
|Хёугесунн
|1:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|4.
|Волеренга
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|5.
|Стрёмсгодсет
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|6.
|Бранн
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Кристиансунд
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|Саннефьёрд
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Одд
|1:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|10.
|Старт
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|11.
|Ранхейм
|0:4
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Тромсё
|4:0
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|13.
|Будё-Глимт
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Русенборг
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Стабек
|1:1
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|16.
|Лиллестрём
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Второй тайм
89'
Стабек делает замену. Реннинг Мартин уходит с поля, а Tobias Borchgrevink Boerkeeiet выходит на его замену.
85'
Hugo Vetlesen получил желтую карточку от судьи
81'
Стабек делает замену. Ola Brynhildsen уходит с поля, а Сетер Йон-Хоу выходит на его замену.
78'
Саннефьёрд делает замену. Мьельде Эрик уходит с поля, а Mohamed Ofkir выходит на его замену.
71'
Тонни Брохманн получил желтую карточку от судьи
68'
Саннефьёрд делает замену. Кастрати Фламур уходит с поля, а Энгблом Понтус выходит на его замену.
58'
Саннефьёрд делает замену. Сёдлунн Андре уходит с поля, а Pau Morer выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Г О О О О Л - Йоаким Сольберг Ольсен бьет в цель!
26'
Г О О О О Л - Тонни Брохманн бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Komplett.no Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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