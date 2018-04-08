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Стадион:
Саннефьёрд
1:1
Второй тайм: 90+'
Стабек
0'
0:1
26' Гол
Tonny Brochmann
1:1
34' Гол
Joachim Solberg Olsen
71' Желтая карточка
Tonny Brochmann
85' Желтая карточка
Hugo Vetlesen
90'+2
Второй тайм
89'
Стабек делает замену. Реннинг Мартин уходит с поля, а Tobias Borchgrevink Boerkeeiet выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Hugo Vetlesen получил желтую карточку от судьи
81'
Стабек делает замену. Ola Brynhildsen уходит с поля, а Сетер Йон-Хоу выходит на его замену.
78'
Саннефьёрд делает замену. Мьельде Эрик уходит с поля, а Mohamed Ofkir выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Тонни Брохманн получил желтую карточку от судьи
68'
Саннефьёрд делает замену. Кастрати Фламур уходит с поля, а Энгблом Понтус выходит на его замену.
58'
Саннефьёрд делает замену. Сёдлунн Андре уходит с поля, а Pau Morer выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Йоаким Сольберг Ольсен бьет в цель!
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Тонни Брохманн бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Komplett.no Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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