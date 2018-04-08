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  4. Норвегия
  5. Первый дивизион
Стадион:
Ерв
1:1
Второй тайм: 90+'
Улленсакер/Киса
0'
1:0
2' Гол
Арам Халили
51' Желтая карточка
Emmanuel Troudart
65' Желтая карточка
Вихманн Матиас
74' Желтая карточка
Торп Мартин
1:1
78' Гол
Herman Henriksen
81' Желтая карточка
Espen Garnaas
90'+2
Второй тайм
87'
Улленсакер/Киса делает замену. Хансен Кристоффер уходит с поля, а Трулс Йорстад выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Espen Garnaas получил желтую карточку от судьи
79'
Ерв делает замену. Арам Халили уходит с поля, а Лидберг Исак выходит на его замену.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Herman Henriksen бьет в цель!
74'
Улленсакер/Киса делает замену. Nicolay Solberg уходит с поля, а Herman Henriksen выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Торп Мартин получил желтую карточку от судьи
73'
Ерв делает замену. Tor Andre Aasheim уходит с поля, а Martin Hoel Andersen выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Вихманн Матиас получил желтую карточку от судьи
63'
Улленсакер/Киса делает замену. Emmanuel Troudart уходит с поля, а Espen Garnaas выходит на его замену.
62'
Ерв делает замену. Luke Ferreira уходит с поля, а Ulrik Berglann выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Emmanuel Troudart получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Арам Халили бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на J. J. Ugland Stadion – Levermyr. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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