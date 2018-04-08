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Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr
1:1
Второй тайм: 90+'
1:0
2' ГолАрам Халили
51' Желтая карточкаEmmanuel Troudart
65' Желтая карточкаВихманн Матиас
74' Желтая карточкаТорп Мартин
1:1
78' ГолHerman Henriksen
81' Желтая карточкаEspen Garnaas
|
2'
1:0
65'
74'
78'
1:1
81'
Состав команд
10
Арам
Халили
Ерв 4-3-3
- Основной состав
- 20 Oeystein Oevretveit Вратарь
- 3 Brice Wembangomo Защитник
- 4 Espen Knudsen Защитник
- 2 Андерсен Гленн Защитник
- 19 Kristoffer Toennessen Защитник
- 8 Thomas Zernichow Полузащитник
- 6 Вихманн Матиас Полузащитник
- 23 Andreas Hagen Полузащитник
- 9 Tor Andre Aasheim Нападающий
- 10 Арам Халили Нападающий
- 95 Luke Ferreira Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Oeyvind Christoffer Knutsen Вратарь
- 5 Izuchukwu Anthony Защитник
- 18 Tobias Collett Полузащитник
- 17 Martin Hoel Andersen Полузащитник
- 33 Лидберг Исак Нападающий
- 7 Ulrik Berglann Нападающий
- 22 Sander Haugen
- Главный тренер: Arne Sandstoe
Улленсакер/Киса 4-4-2
- Основной состав
- 31 Stefan Hagerup Вратарь
- 23 Mats Andre Kaland Защитник
- 21 Emmanuel Troudart Защитник
- 20 Сундли Мортен Защитник
- 5 Nikolas Walstad Защитник
- 9 Ole Kristian Langaas Полузащитник
- 25 Торп Мартин Полузащитник
- 19 Хансен Кристоффер Полузащитник
- 6 Eric Bugale Kitolano Полузащитник
- 22 Nicolay Solberg Нападающий
- 37 Andreas Aalbu Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Espen Garnaas Защитник
- 17 Karsten Rognerud Защитник
- 15 Куртович Виллиам Полузащитник
- 8 Truls Joerstad Полузащитник
- 18 Herman Henriksen Полузащитник
- 14 Ole Andreas Nesset Нападающий
- 1 Alexander Vangen
- Главный тренер: Vegard Skogheim
Предыдущие игры
Ерв (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 22.03.2018 Одд 1:1 Ерв ТМК
- 21.02.2018 Одд 2:0 Ерв ТМК
- 05.11.2017 Ерв 0:2 Флурё ПД
- 29.10.2017 Ранхейм 3:1 Ерв ПД
- 22.10.2017 Ерв 1:4 Будё-Глимт ПД
- 15.10.2017 Улленсакер/Киса 7:1 Ерв ПД
- 01.10.2017 Ерв 0:1 Мьёндален ПД
- 24.09.2017 Тромсдален 1:4 Ерв ПД
- 17.09.2017 Ерв 2:0 Саннес Ульф ПД
- 10.09.2017 Осане 1:1 Ерв ПД
- 03.09.2017 Ерв 1:3 Старт ПД
- 20.08.2017 Эльверум 2:3 Ерв ПД
- 16.08.2017 Ерв 2:3 Арендал ПД
- 13.08.2017 Конгсвингер 6:1 Ерв ПД
- 09.08.2017 Ерв 1:2 Русенборг К
- 06.08.2017 Ерв 2:0 Фредрикстад ПД
- 30.07.2017 Левангер 0:1 Ерв ПД
- 23.07.2017 Стрёммен 2:1 Ерв ПД
- 02.07.2017 Ерв 6:2 Улленсакер/Киса ПД
- 25.06.2017 Саннес Ульф 0:3 Ерв ПД
Улленсакер/Киса (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 02.04.2018 Улленсакер/Киса 1:1 Хам-Кам ПД
- 18.03.2018 Улленсакер/Киса 4:3 Стабек ТМК
- 26.01.2018 Улленсакер/Киса 5:1 Стабек ТМК
- 11.11.2017 Мьёндален 3:1 Улленсакер/Киса ТПМ
- 05.11.2017 Левангер 2:0 Улленсакер/Киса ПД
- 29.10.2017 Улленсакер/Киса 4:2 Арендал ПД
- 22.10.2017 Стрёммен 3:4 Улленсакер/Киса ПД
- 15.10.2017 Улленсакер/Киса 7:1 Ерв ПД
- 03.10.2017 Фредрикстад 1:2 Улленсакер/Киса ПД
- 26.09.2017 Улленсакер/Киса 2:5 Будё-Глимт ПД
- 17.09.2017 Улленсакер/Киса 3:0 Флурё ПД
- 10.09.2017 Тромсдален 2:3 Улленсакер/Киса ПД
- 03.09.2017 Улленсакер/Киса 0:1 Мьёндален ПД
- 20.08.2017 Осане 0:3 Улленсакер/Киса ПД
- 17.08.2017 Улленсакер/Киса 1:2 Старт ПД
- 13.08.2017 Ранхейм 3:4 Улленсакер/Киса ПД
- 06.08.2017 Улленсакер/Киса 3:3 Саннес Ульф ПД
- 30.07.2017 Конгсвингер 1:3 Улленсакер/Киса ПД
- 23.07.2017 Улленсакер/Киса 2:0 Эльверум ПД
- 02.07.2017 Ерв 6:2 Улленсакер/Киса ПД
Последние игры между собой
Ерв: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Улленсакер/Киса: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
- 15.10.2017 Улленсакер/Киса 7:1 Ерв Первый дивизион
- 02.07.2017 Ерв 6:2 Улленсакер/Киса Первый дивизион
- 24.08.2016 Ерв 1:0 Улленсакер/Киса Первый дивизион
- 29.05.2016 Улленсакер/Киса 1:1 Ерв Первый дивизион
Второй тайм
87'
Улленсакер/Киса делает замену. Хансен Кристоффер уходит с поля, а Трулс Йорстад выходит на его замену.
81'
Espen Garnaas получил желтую карточку от судьи
79'
Ерв делает замену. Арам Халили уходит с поля, а Лидберг Исак выходит на его замену.
78'
Г О О О О Л - Herman Henriksen бьет в цель!
74'
Улленсакер/Киса делает замену. Nicolay Solberg уходит с поля, а Herman Henriksen выходит на его замену.
74'
Торп Мартин получил желтую карточку от судьи
73'
Ерв делает замену. Tor Andre Aasheim уходит с поля, а Martin Hoel Andersen выходит на его замену.
65'
Вихманн Матиас получил желтую карточку от судьи
63'
Улленсакер/Киса делает замену. Emmanuel Troudart уходит с поля, а Espen Garnaas выходит на его замену.
62'
Ерв делает замену. Luke Ferreira уходит с поля, а Ulrik Berglann выходит на его замену.
51'
Emmanuel Troudart получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
2'
Г О О О О Л - Арам Халили бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на J. J. Ugland Stadion – Levermyr. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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