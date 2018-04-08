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Стадион: Хуагесунд
1:1
Второй тайм: 90+'
1:0
45' ГолАкинтола Дэвид
1:1
51' ГолШварц Ронни
90' Желтая карточкаСингх Хармет
|
45'
1:0
51'
1:1
90'
Состав команд
Хёугесунн 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Бротвейт Пер Вратарь
- 19 Харальдсейд Кристоффер Защитник
- 3 Карамоко Бенджамин Защитник
- 18 Скьерве Вегард Защитник
- 22 Стёлос Александер Защитник
- 77 Babajide David Полузащитник
- 6 Воге-Нильсен Йоаким Полузащитник
- 8 Тронстад Сондре Полузащитник
- 14 Torbjoern Kallevaag Полузащитник
- 7 Гринхейм Кристиан Полузащитник
- 9 Гюткьяер Фредерик Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Кнудсен Фредрик Защитник
- 55 Ковачевич Александар Полузащитник
- 30 Dennis Horneland
- 35 Икеди Энтони
- 31 Kristoffer Gunnarshaug
- 20 Ibrahima Kone
- 24 Herman Boerresson Fossdal
- Главный тренер: Eirik Horneland
Сарпсборг-08 4-4-2
- Основной состав
- 31 Aslak Falch Вратарь
- 22 Твейта Йон-Хельге Защитник
- 6 Тамм Йоонас Защитник
- 11 Joackim Joergensen Защитник
- 16 Joachim Thomassen Защитник
- 77 Амин Аскар Полузащитник
- 8 Matti Lund Nielsen I Полузащитник
- 23 Сингх Хармет Полузащитник
- 17 Kristoffer Zachariassen Полузащитник
- 69 Патрик Мортенсен Нападающий
- 29 Шварц Ронни Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Хальворсен Оле-Йорген Полузащитник
- 10 Tobias Heintz Полузащитник
- 4 Bjoern Inge Utvik Полузащитник
- 27 Rashad Muhammed Нападающий
- 18 Mikkel Agger Нападающий
- 14 Mohammed Usman
- 21 Anders Kristiansen II
- Главный тренер: Бакке Гейр
Предыдущие игры
Хёугесунн (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 02.04.2018 Будё-Глимт 0:3 Хёугесунн Т
- 18.03.2018 Хёугесунн 0:1 Мольде Т
- 11.03.2018 Одд 1:2 Хёугесунн Т
- 04.03.2018 Хёугесунн 2:2 Осане ТМК
- 01.03.2018 Хёугесунн 1:2 Вард Хёугесунн ТМК
- 25.02.2018 Хёугесунн 1:0 Кристиансунд ТМК
- 16.02.2018 Хёугесунн 1:2 Викинг ТМК
- 09.02.2018 Хёугесунн 0:0 Одд ТМК
- 03.02.2018 Старт 2:1 Хёугесунн ТМК
- 20.01.2018 Хёугесунн 1:1 Динамо Киев ТМК
- 26.11.2017 Хёугесунн 2:3 Кристиансунд Т
- 19.11.2017 Тромсё 2:0 Хёугесунн Т
- 05.11.2017 Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет Т
- 28.10.2017 Хёугесунн 2:3 Бранн Т
- 22.10.2017 Мольде 1:0 Хёугесунн Т
- 15.10.2017 Хёугесунн 2:0 Саннефьёрд Т
- 12.10.2017 Волеренга 3:0 Хёугесунн Т
- 01.10.2017 Одд 1:0 Хёугесунн Т
- 23.09.2017 Хёугесунн 2:1 Викинг Т
- 17.09.2017 Согндаль 0:1 Хёугесунн Т
Сарпсборг-08 (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 02.04.2018 Сарпсборг-08 3:0 Волеренга Т
- 26.03.2018 Сарпсборг-08 3:1 Конгсвингер ТМК
- 23.03.2018 Сарпсборг-08 3:1 Стрёммен ТМК
- 17.03.2018 Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 Т
- 11.03.2018 Сарпсборг-08 1:0 Русенборг Т
- 04.03.2018 Сарпсборг-08 3:2 Стабек ТМК
- 26.02.2018 Сарпсборг-08 0:1 Скейд ТМК
- 25.02.2018 Стрёмсгодсет 2:3 Сарпсборг-08 ТМК
- 16.02.2018 Сарпсборг-08 2:3 Бранн ТМК
- 15.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Рубин ТМК
- 11.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Динамо Киев ТМК
- 08.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Кальмар ТМК
- 03.02.2018 Лиллестрём 0:3 Сарпсборг-08 ТМК
- 27.01.2018 Хеккен 3:0 Сарпсборг-08 ТМК
- 20.01.2018 Эльфсборг 1:1 Сарпсборг-08 ТМК
- 12.01.2018 Сарпсборг-08 3:0 Мосс ТМК
- 03.12.2017 Лиллестрём 3:2 Сарпсборг-08 К
- 26.11.2017 Мольде 2:2 Сарпсборг-08 Т
- 19.11.2017 Сарпсборг-08 1:0 Олесунн Т
- 05.11.2017 Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Т
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Сарпсборг-08: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
- 06.08.2017 Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Типпелиген
- 28.05.2017 Хёугесунн 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 02.10.2016 Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 13.03.2016 Сарпсборг-08 0:1 Хёугесунн Типпелиген
- 20.09.2015 Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 10.05.2015 Сарпсборг-08 3:0 Хёугесунн Типпелиген
- 03.08.2014 Сарпсборг-08 0:2 Хёугесунн Типпелиген
- 12.06.2014 Хёугесунн 4:0 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 01.09.2013 Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Типпелиген
- 05.05.2013 Хёугесунн 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
Хёугесунн
Сарпсборг-08
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Сарпсборг-08
|1:1
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|3.
|Хёугесунн
|1:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|4.
|Волеренга
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|5.
|Стрёмсгодсет
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|6.
|Бранн
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Кристиансунд
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|Саннефьёрд
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Одд
|1:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|10.
|Старт
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|11.
|Ранхейм
|0:4
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Тромсё
|4:0
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|13.
|Будё-Глимт
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Русенборг
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Стабек
|1:1
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|16.
|Лиллестрём
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Второй тайм
90'
Сингх Хармет получил желтую карточку от судьи
88'
Хёугесунн делает замену. Гринхейм Кристиан уходит с поля, а Ibrahima Kone выходит на его замену.
76'
Сарпсборг-08 делает замену. Амин Аскар уходит с поля, а Хальворсен Оле-Йорген выходит на его замену.
69'
Сарпсборг-08 делает замену. Шварц Ронни уходит с поля, а Mikkel Agger выходит на его замену.
51'
Г О О О О Л - Шварц Ронни бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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