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Стадион:
Хёугесунн
1:1
Второй тайм: 90+'
Сарпсборг-08
0'
1:0
45' Гол
Акинтола Дэвид
1:1
51' Гол
Шварц Ронни
90' Желтая карточка
Сингх Хармет
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Сингх Хармет получил желтую карточку от судьи
88'
Хёугесунн делает замену. Гринхейм Кристиан уходит с поля, а Ibrahima Kone выходит на его замену.
76'
Сарпсборг-08 делает замену. Амин Аскар уходит с поля, а Хальворсен Оле-Йорген выходит на его замену.
69'
Сарпсборг-08 делает замену. Шварц Ронни уходит с поля, а Mikkel Agger выходит на его замену.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Шварц Ронни бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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