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Стадион:
Бранн
0:0
Второй тайм: 90'
Кристиансунд
0'
29' Желтая карточка
Леписту Брент
34' Желтая карточка
Бармен Кристоффер
36' Желтая карточка
Нильсен Сиверт
90'
Второй тайм
77'
Бранн делает замену. Соренсен Гилли уходит с поля, а Маренго Людсинио выходит на его замену.
70'
Кристиансунд делает замену. Paal Erik Ulvestad уходит с поля, а Бенджамин Стокке выходит на его замену.
60'
Кристиансунд делает замену. Bent Soermo уходит с поля, а Sondre Soerli выходит на его замену.
57'
Бранн делает замену. Сколевик Стеффен уходит с поля, а Хельсруд-Юхансен Хенрик выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Нильсен Сиверт получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Леписту Брент получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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