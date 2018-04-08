- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Бранн
0:0
Второй тайм: 90'
29' Желтая карточкаЛеписту Брент
34' Желтая карточкаБармен Кристоффер
36' Желтая карточкаНильсен Сиверт
|
29'
36'
Состав команд
Бранн 4-3-3
- Основной состав
- 1 Радлингер Самуэль Вратарь
- 2 Тенисте Тайо Защитник
- 3 Вормгор Вито Защитник
- 15 Акоста Бисмарк Защитник
- 21 Кристиансен Рубен Защитник
- 8 Хауген Фредрик Полузащитник
- 23 Нильсен Сиверт Полузащитник
- 29 Бармен Кристоффер Полузащитник
- 22 Кумсан Джилберт Нападающий
- 11 Сколевик Стеффен Нападающий
- 17 Соренсен Гилли Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Markus Pettersen Вратарь
- 18 Карадас Азар Защитник
- 10 Ордагич Амер Полузащитник
- 27 Хельсруд-Юхансен Хенрик Нападающий
- 19 Вега Дейвер Нападающий
- 14 Маренго Людсинио Нападающий
- 5 Гроннер Йонас
- Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Кристиансунд 4-4-2
- Основной состав
- 1 Sean McDermott Вратарь
- 17 Коли Алиу Защитник
- 19 Andreas Hopmark Защитник
- 5 Dan Peter Ulvestad Защитник
- 3 Christoffer Aasbak Защитник
- 22 Bent Soermo Полузащитник
- 18 Stian Semb Aasmundsen Полузащитник
- 8 Paal Erik Ulvestad Полузащитник
- 6 Леписту Брент Полузащитник
- 11 Daouda Bamba Нападающий
- 13 Bendik Bye Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Вайкла Андреас Вратарь
- 15 Erlend Sivertsen Защитник
- 24 Sondre Soerli Полузащитник
- 21 Диоп Амиду Полузащитник
- 20 Benjamin Stokke Нападающий
- 30 Tobias Lysoe
- 14 Jesper Isaksen
- Главный тренер: Christian Michelsen
Предыдущие игры
Бранн (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 02.04.2018 Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Т
- 23.03.2018 Бранн 1:1 Саннес Ульф ТМК
- 18.03.2018 Бранн 2:0 Будё-Глимт Т
- 03.03.2018 Согндаль 0:1 Бранн ТМК
- 24.02.2018 Осане 0:2 Бранн ТМК
- 16.02.2018 Сарпсборг-08 2:3 Бранн ТМК
- 13.02.2018 Бранн 1:0 Пушкаш-Академия ТМК
- 08.02.2018 Бранн 3:2 Викинг ТМК
- 29.01.2018 Эльфсборг 2:0 Бранн ТМК
- 26.11.2017 Бранн 2:2 Тромсё Т
- 19.11.2017 Стрёмсгодсет 2:1 Бранн Т
- 05.11.2017 Бранн 2:0 Лиллестрём Т
- 28.10.2017 Хёугесунн 2:3 Бранн Т
- 22.10.2017 Бранн 0:3 Русенборг Т
- 15.10.2017 Мольде 1:0 Бранн Т
- 29.09.2017 Бранн 0:4 Кристиансунд Т
- 24.09.2017 Волеренга 2:1 Бранн Т
- 17.09.2017 Саннефьёрд 0:1 Бранн Т
- 09.09.2017 Бранн 2:1 Согндаль Т
- 31.08.2017 Бранн 3:2 Хёугесунн ТМК
Кристиансунд (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 02.04.2018 Кристиансунд 2:1 Лиллестрём Т
- 24.03.2018 Кристиансунд 1:0 Левангер ТМК
- 17.03.2018 Русенборг 2:2 Кристиансунд Т
- 12.03.2018 Кристиансунд 0:1 Волеренга Т
- 04.03.2018 Кристиансунд 2:3 Ранхейм ТМК
- 25.02.2018 Хёугесунн 1:0 Кристиансунд ТМК
- 20.02.2018 Кристиансунд 3:0 Краснодар ТМК
- 14.02.2018 Мольде 1:0 Кристиансунд ТМК
- 09.02.2018 Кристиансунд 1:1 Олесунн ТМК
- 02.02.2018 Волеренга 2:1 Кристиансунд ТМК
- 26.11.2017 Хёугесунн 2:3 Кристиансунд Т
- 19.11.2017 Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд Т
- 04.11.2017 Мольде 0:1 Кристиансунд Т
- 29.10.2017 Кристиансунд 2:2 Одд Т
- 21.10.2017 Олесунн 1:1 Кристиансунд Т
- 15.10.2017 Кристиансунд 0:2 Викинг Т
- 29.09.2017 Бранн 0:4 Кристиансунд Т
- 24.09.2017 Кристиансунд 1:0 Стабек Т
- 17.09.2017 Лиллестрём 0:0 Кристиансунд Т
- 10.09.2017 Кристиансунд 4:1 Тромсё Т
Последние игры между собой
Бранн: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Кристиансунд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
- 29.09.2017 Бранн 0:4 Кристиансунд Типпелиген
- 10.04.2017 Кристиансунд 1:0 Бранн Типпелиген
- 04.10.2015 Кристиансунд 0:1 Бранн Первый дивизион
- 06.07.2015 Бранн 2:1 Кристиансунд Первый дивизион
Бранн
Кристиансунд
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Сарпсборг-08
|1:1
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|3.
|Хёугесунн
|1:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|4.
|Волеренга
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|5.
|Стрёмсгодсет
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|6.
|Бранн
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Кристиансунд
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|Саннефьёрд
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Одд
|1:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|10.
|Старт
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|11.
|Ранхейм
|0:4
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Тромсё
|4:0
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|13.
|Будё-Глимт
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Русенборг
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Стабек
|1:1
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|16.
|Лиллестрём
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Второй тайм
77'
Бранн делает замену. Соренсен Гилли уходит с поля, а Маренго Людсинио выходит на его замену.
70'
Кристиансунд делает замену. Paal Erik Ulvestad уходит с поля, а Бенджамин Стокке выходит на его замену.
60'
Кристиансунд делает замену. Bent Soermo уходит с поля, а Sondre Soerli выходит на его замену.
57'
Бранн делает замену. Сколевик Стеффен уходит с поля, а Хельсруд-Юхансен Хенрик выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Нильсен Сиверт получил желтую карточку от судьи
29'
Леписту Брент получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация