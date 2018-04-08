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Стадион: Фоссхауган Кампус
1:1
Второй тайм: 90+'
0:1
6' ГолМатланд Йо-Нимо
68' Желтая карточкаEirik Schulze
1:1
87' ГолEirik Schulze
|
6'
0:1
68'
87'
1:1
Состав команд
Согндаль 4-4-2
- Основной состав
- 1 Дингеланд Матиас Вратарь
- 2 Латифу Аким Защитник
- 31 Ulrik Fredriksen Защитник
- 3 Стейринг Пер-Магнус Защитник
- 16 Reiss Greenidge Защитник
- 24 Sixten Jensen Полузащитник
- 8 Eirik Birkelund Полузащитник
- 7 Eirik Schulze Полузащитник
- 10 Мандич Станиша Полузащитник
- 20 Брендсред Маркус Нападающий
- 9 Ульрик Фло Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Joachim Soltvedt Полузащитник
- 28 Johan Hove Полузащитник
- 22 Lars Christian Kjemhus Полузащитник
- 18 Хеуген Сигурд Нападающий
- 17 Dide Fofana
- 29 Tomas Totland
- 12 Kjetil Haug
- Главный тренер: Eirik Bakke
Тромсдален 4-4-2
- Основной состав
- 30 Marius Berntzen Вратарь
- 2 Steffen Skogvang Pedersen Защитник
- 3 Anders Jenssen Защитник
- 5 Tobias Nygaard Vibe Защитник
- 13 Матланд Йо-Нимо Защитник
- 66 Andreas Loevland Полузащитник
- 19 Карлсен Андерс Полузащитник
- 4 Йонсен Ларс-Гуннар Полузащитник
- 21 Mathias Dahl Abelsen Полузащитник
- 10 Люсволл Вегард Нападающий
- 20 Мохаммед Ахамед Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Adrian Mikkelsen Вратарь
- 71 Lars Henrik Andreassen Полузащитник
- 11 Haavard Lysvoll Полузащитник
- 22 Mehdi Dioury
- Главный тренер: Gaute Helstrup
Предыдущие игры
Согндаль (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 03.04.2018 Олесунн 0:0 Согндаль ПД
- 03.03.2018 Согндаль 0:1 Бранн ТМК
- 27.01.2018 Согндаль 1:4 Лиллестрём ТМК
- 02.12.2017 Ранхейм 1:0 Согндаль ТПМ
- 29.11.2017 Согндаль 1:0 Ранхейм ТПМ
- 26.11.2017 Согндаль 5:2 Волеренга Т
- 19.11.2017 Стабек 1:1 Согндаль Т
- 05.11.2017 Согндаль 0:2 Тромсё Т
- 29.10.2017 Стрёмсгодсет 4:1 Согндаль Т
- 22.10.2017 Согндаль 3:3 Сарпсборг-08 Т
- 15.10.2017 Лиллестрём 1:0 Согндаль Т
- 01.10.2017 Согндаль 2:2 Мольде Т
- 24.09.2017 Олесунн 0:1 Согндаль Т
- 17.09.2017 Согндаль 0:1 Хёугесунн Т
- 09.09.2017 Бранн 2:1 Согндаль Т
- 31.08.2017 Викинг 0:0 Согндаль ТМК
- 20.08.2017 Согндаль 2:0 Кристиансунд Т
- 11.08.2017 Саннефьёрд 2:1 Согндаль Т
- 06.08.2017 Одд 2:1 Согндаль Т
- 15.07.2017 Согндаль 0:3 Русенборг Т
Тромсдален (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 09.02.2018 Тромсё 4:0 Тромсдален ТМК
- 05.11.2017 Конгсвингер 0:1 Тромсдален ПД
- 29.10.2017 Тромсдален 5:0 Фредрикстад ПД
- 22.10.2017 Осане 2:2 Тромсдален ПД
- 15.10.2017 Тромсдален 1:1 Стрёммен ПД
- 01.10.2017 Левангер 0:3 Тромсдален ПД
- 24.09.2017 Тромсдален 1:4 Ерв ПД
- 19.09.2017 Будё-Глимт 1:0 Тромсдален ПД
- 10.09.2017 Тромсдален 2:3 Улленсакер/Киса ПД
- 03.09.2017 Флурё 1:1 Тромсдален ПД
- 20.08.2017 Старт 2:2 Тромсдален ПД
- 16.08.2017 Тромсдален 1:2 Саннес Ульф ПД
- 13.08.2017 Мьёндален 2:0 Тромсдален ПД
- 06.08.2017 Тромсдален 1:1 Эльверум ПД
- 30.07.2017 Ранхейм 3:1 Тромсдален ПД
- 23.07.2017 Тромсдален 1:1 Арендал ПД
- 02.07.2017 Фредрикстад 2:1 Тромсдален ПД
- 25.06.2017 Тромсдален 2:1 Левангер ПД
- 18.06.2017 Ерв 1:1 Тромсдален ПД
- 11.06.2017 Тромсдален 1:0 Флурё ПД
Последние игры между собой
Согндаль: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Тромсдален: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Второй тайм
87'
Г О О О О Л - Eirik Schulze бьет в цель!
81'
Тромсдален делает замену. Люсволл Вегард уходит с поля, а Mehdi Dioury выходит на его замену.
78'
Согндаль делает замену. Sixten Jensen уходит с поля, а Johan Hove выходит на его замену.
73'
Тромсдален делает замену. Andreas Loevland уходит с поля, а Ларс Хенрик Андреассен выходит на его замену.
68'
Eirik Schulze получил желтую карточку от судьи
63'
Согндаль делает замену. Брендсред Маркус уходит с поля, а Хеуген Сигурд выходит на его замену.
55'
Согндаль делает замену. Мандич Станиша уходит с поля, а Joachim Soltvedt выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
6'
Г О О О О Л - Матланд Йо-Нимо бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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