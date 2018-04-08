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  5. Первый дивизион
Стадион:
Согндаль
1:1
Второй тайм: 90+'
Тромсдален
0'
0:1
6' Гол
Матланд Йо-Нимо
68' Желтая карточка
Eirik Schulze
1:1
87' Гол
Eirik Schulze
90'+2
Второй тайм
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Eirik Schulze бьет в цель!
81'
Тромсдален делает замену. Люсволл Вегард уходит с поля, а Mehdi Dioury выходит на его замену.
78'
Согндаль делает замену. Sixten Jensen уходит с поля, а Johan Hove выходит на его замену.
73'
Тромсдален делает замену. Andreas Loevland уходит с поля, а Ларс Хенрик Андреассен выходит на его замену.
Желтая карточка
68'
Eirik Schulze получил желтую карточку от судьи
63'
Согндаль делает замену. Брендсред Маркус уходит с поля, а Хеуген Сигурд выходит на его замену.
55'
Согндаль делает замену. Мандич Станиша уходит с поля, а Joachim Soltvedt выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Матланд Йо-Нимо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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