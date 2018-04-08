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Стадион:
Одд
1:0
Второй тайм: 90+'
Будё-Глимт
0'
66' Желтая карточка
Хурадо Хосе
1:0
67' Гол
Рууд Эспен
87' Желтая карточка
Самуэльсен Йоне
90'+3
Второй тайм
Желтая карточка
87'
Самуэльсен Йоне получил желтую карточку от судьи
82'
Одд Гренланд делает замену. Рашани Эльбасан уходит с поля, а Младенович Стефан выходит на его замену.
72'
Буде-Глимт делает замену. Jens Hauge уходит с поля, а Philip Zinckernagel выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Рууд Эспен бьет в цель!
66'
Одд Гренланд делает замену. Markus Andre Kaasa уходит с поля, а Броберг Мартин выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Хурадо Хосе получил желтую карточку от судьи
61'
Одд Гренланд делает замену. Bilal Njie уходит с поля, а Леуритсен Тобиас выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
8'
Буде-Глимт делает замену. Frederik Andre Bjoerkan уходит с поля, а Томас Якобсен выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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