- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Скагерак Арена
1:0
Второй тайм: 90+'
66' Желтая карточкаХурадо Хосе
1:0
67' ГолРууд Эспен
87' Желтая карточкаСамуэльсен Йоне
|
66'
67'
1:0
87'
Состав команд
19
Bilal
Njie
17
Исидоро
Хосе
10
Хурадо
Хосе
11
Jens
Hauge
20
Amor
Layoni
Одд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Россбах Сондре Вратарь
- 2 Рууд Эспен Защитник
- 21 Хаген Стеффен Защитник
- 4 Берган Вегар Защитник
- 25 Кителано Джон Защитник
- 6 Хофф Вебьёрн Полузащитник
- 8 Самуэльсен Йоне Полузащитник
- 17 Markus Andre Kaasa Полузащитник
- 19 Bilal Njie Нападающий
- 9 Риса Бирк Нападающий
- 11 Рашани Эльбасан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ресхольт-Мюра Вильяр Вратарь
- 7 Броберг Мартин Полузащитник
- 5 Грогор Томас Полузащитник
- 20 Леуритсен Тобиас Полузащитник
- 13 Младенович Стефан Нападающий
- 16 Joshua Kitolano
- 18 Odin Luraas Bjoertuft
- Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Будё-Глимт 4-3-3
- Основной состав
- 12 Попович Зоран Вратарь
- 17 Исидоро Хосе Защитник
- 4 Martin Bjoernbak Защитник
- 2 Marius Lode Защитник
- 24 Frederik Andre Bjoerkan Защитник
- 10 Хурадо Хосе Полузащитник
- 6 Vegard Leikvoll Moberg Полузащитник
- 14 Ulrik Saltnes Полузащитник
- 11 Jens Hauge Нападающий
- 22 Опсет Кристиан Нападающий
- 20 Amor Layoni Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Рикардо II Вратарь
- 27 Patrick Berg Полузащитник
- Philip Zinckernagel Полузащитник
- 7 Драге Томас Полузащитник
- 21 Geir Andre Herrem Нападающий
- 30 Trond Olsen II
- 5 Thomas Jacobsen I
- Главный тренер: Kjetil Knutsen
Предыдущие игры
Одд (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 02.04.2018 Одд 1:1 Русенборг Т
- 26.03.2018 Одд 5:2 Нутодден ТМК
- 22.03.2018 Одд 1:1 Ерв ТМК
- 19.03.2018 Одд 3:2 Фрам Ларвик ТМК
- 18.03.2018 Волеренга 2:1 Одд Т
- 11.03.2018 Одд 1:2 Хёугесунн Т
- 04.03.2018 Одд 3:0 Саннефьёрд ТМК
- 21.02.2018 Одд 2:0 Ерв ТМК
- 16.02.2018 Одд 4:0 Стабек ТМК
- 09.02.2018 Хёугесунн 0:0 Одд ТМК
- 31.01.2018 Оденсе 1:3 Одд ТМК
- 28.01.2018 Одд 1:1 Хорсенс ТМК
- 25.01.2018 Одд 3:1 Шанхай Шэньсинь ТМК
- 26.11.2017 Одд 1:0 Русенборг Т
- 19.11.2017 Волеренга 2:0 Одд Т
- 05.11.2017 Одд 0:5 Стабек Т
- 29.10.2017 Кристиансунд 2:2 Одд Т
- 23.10.2017 Одд 1:0 Лиллестрём Т
- 14.10.2017 Стрёмсгодсет 1:0 Одд Т
- 01.10.2017 Одд 1:0 Хёугесунн Т
Будё-Глимт (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 02.04.2018 Будё-Глимт 0:3 Хёугесунн Т
- 23.03.2018 Будё-Глимт 3:0 Олесунн ТМК
- 18.03.2018 Бранн 2:0 Будё-Глимт Т
- 11.03.2018 Будё-Глимт 3:1 Лиллестрём Т
- 04.03.2018 Будё-Глимт 4:1 Тромсё ТМК
- 25.02.2018 Старт 0:1 Будё-Глимт ТМК
- 21.02.2018 Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд ТМК
- 10.02.2018 Юргорден 3:1 Будё-Глимт ТМК
- 02.02.2018 Мольде 1:2 Будё-Глимт ТМК
- 26.01.2018 Стрёмсгодсет 2:1 Будё-Глимт ТМК
- 19.01.2018 Будё-Глимт 3:0 Мьёльнер ТМК
- 05.11.2017 Стрёммен 1:6 Будё-Глимт ПД
- 29.10.2017 Будё-Глимт 6:0 Осане ПД
- 22.10.2017 Ерв 1:4 Будё-Глимт ПД
- 15.10.2017 Будё-Глимт 1:3 Левангер ПД
- 01.10.2017 Будё-Глимт 4:1 Флурё ПД
- 26.09.2017 Улленсакер/Киса 2:5 Будё-Глимт ПД
- 19.09.2017 Будё-Глимт 1:0 Тромсдален ПД
- 12.09.2017 Старт 2:2 Будё-Глимт ПД
- 06.09.2017 Будё-Глимт 0:0 Саннес Ульф ПД
Последние игры между собой
Одд: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Будё-Глимт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
- 17.07.2016 Будё-Глимт 2:1 Одд Типпелиген
- 08.05.2016 Одд 2:1 Будё-Глимт Типпелиген
- 13.09.2015 Одд 2:1 Будё-Глимт Типпелиген
- 19.04.2015 Будё-Глимт 2:4 Одд Типпелиген
Одд
Будё-Глимт
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Сарпсборг-08
|1:1
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|3.
|Хёугесунн
|1:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|4.
|Волеренга
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|5.
|Стрёмсгодсет
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|6.
|Бранн
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Кристиансунд
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|Саннефьёрд
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Одд
|1:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|10.
|Старт
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|11.
|Ранхейм
|0:4
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Тромсё
|4:0
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|13.
|Будё-Глимт
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Русенборг
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Стабек
|1:1
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|16.
|Лиллестрём
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Второй тайм
87'
Самуэльсен Йоне получил желтую карточку от судьи
82'
Одд Гренланд делает замену. Рашани Эльбасан уходит с поля, а Младенович Стефан выходит на его замену.
72'
Буде-Глимт делает замену. Jens Hauge уходит с поля, а Philip Zinckernagel выходит на его замену.
67'
Г О О О О Л - Рууд Эспен бьет в цель!
66'
Одд Гренланд делает замену. Markus Andre Kaasa уходит с поля, а Броберг Мартин выходит на его замену.
66'
Хурадо Хосе получил желтую карточку от судьи
61'
Одд Гренланд делает замену. Bilal Njie уходит с поля, а Леуритсен Тобиас выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
8'
Буде-Глимт делает замену. Frederik Andre Bjoerkan уходит с поля, а Томас Якобсен выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация